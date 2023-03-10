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Українські воїни навчаються керувати американськими БМП M2 Bradley. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео з фрагментом навчання українських військових на американських БМП M2 Bradley.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно американські БМП на марші. Судячи із запису, керує бронемашиною український воїн. У десантному відсіку теж перебувають бійці ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley

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зброя (7537) США (23426) військові навчання (2781) БМП (414)


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нащо таку гарну пісню дурнуватим бумканням зіпсували?
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10.03.2023 15:33 Відповісти
Оце, дійсно, те що нам треба.
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10.03.2023 15:38 Відповісти
Лапті з часу створення Бредлі завжди кепкували з нього. Мовляв квадратна, легко попасти. А от наша БМП..... Гарна машина, функціональна. Не рівня крематоріям легкого типу.
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10.03.2023 15:50 Відповісти
супер. хлопці , ви наша надія . навчайтеся , в навчані себе не жалійте .Країні потрібні проффі.
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10.03.2023 19:19 Відповісти
Наша гордость, наши ангелы хранители. Молодые все, вам жить и жить.
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10.03.2023 19:23 Відповісти
Bradley имеет такую систему управления огнем и средства поражения, что легко уничтожит любой кацапский танк или вертолет. Броня тоньше, но это как минитанк. Против ПТУРа накакой танк в мире не устоит, разве что если он имеет систему Трофи. Bradley в том числе.
Еще одна фишка - это сетецентрическая система видения поля боя. Кацапы хвастались, что она у них есть, но это оказалось враньем
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10.03.2023 20:58 Відповісти
 
 