Українські воїни навчаються керувати американськими БМП M2 Bradley. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео з фрагментом навчання українських військових на американських БМП M2 Bradley.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно американські БМП на марші. Судячи із запису, керує бронемашиною український воїн. У десантному відсіку теж перебувають бійці ЗСУ.

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