Українські воїни навчаються керувати американськими БМП M2 Bradley. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео з фрагментом навчання українських військових на американських БМП M2 Bradley.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно американські БМП на марші. Судячи із запису, керує бронемашиною український воїн. У десантному відсіку теж перебувають бійці ЗСУ.
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Еще одна фишка - это сетецентрическая система видения поля боя. Кацапы хвастались, что она у них есть, но это оказалось враньем