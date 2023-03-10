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Новости Видео Война
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Украинские воины учатся управлять американскими БМП M2 Bradley. ВИДЕО

В сети опубликовано видео с фрагментом обучения украинских военных на американских БМП M2 Bradley.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны американские БМП на марше. Судя по записи, руководит бронемашиной украинский воин. В десантном отсеке тоже находятся бойцы ВСУ.

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Автор: 

оружие (10267) США (27166) военные учения (3462) БМП (404)


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нащо таку гарну пісню дурнуватим бумканням зіпсували?
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10.03.2023 15:33 Ответить
Оце, дійсно, те що нам треба.
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10.03.2023 15:38 Ответить
Лапті з часу створення Бредлі завжди кепкували з нього. Мовляв квадратна, легко попасти. А от наша БМП..... Гарна машина, функціональна. Не рівня крематоріям легкого типу.
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10.03.2023 15:50 Ответить
супер. хлопці , ви наша надія . навчайтеся , в навчані себе не жалійте .Країні потрібні проффі.
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10.03.2023 19:19 Ответить
Наша гордость, наши ангелы хранители. Молодые все, вам жить и жить.
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10.03.2023 19:23 Ответить
Bradley имеет такую систему управления огнем и средства поражения, что легко уничтожит любой кацапский танк или вертолет. Броня тоньше, но это как минитанк. Против ПТУРа накакой танк в мире не устоит, разве что если он имеет систему Трофи. Bradley в том числе.
Еще одна фишка - это сетецентрическая система видения поля боя. Кацапы хвастались, что она у них есть, но это оказалось враньем
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10.03.2023 20:58 Ответить
 
 