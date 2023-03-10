Украинские воины учатся управлять американскими БМП M2 Bradley. ВИДЕО
В сети опубликовано видео с фрагментом обучения украинских военных на американских БМП M2 Bradley.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны американские БМП на марше. Судя по записи, руководит бронемашиной украинский воин. В десантном отсеке тоже находятся бойцы ВСУ.
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Еще одна фишка - это сетецентрическая система видения поля боя. Кацапы хвастались, что она у них есть, но это оказалось враньем