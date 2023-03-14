УКР
35 412 71

Тіла знищених окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади показали тіла ліквідованих окупантів, що були знищені в одному бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікував один із учасників бою, зафіксовано щонайменше вісім тіл окупантів.

"Ось що ми робимо! Працюємо повним ходом! Тільки мамі не показуйте", - каже на записі автор відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 160 540 осіб (+740 за добу), 3484 танки, 2519 артсистем, 6789 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18780) знищення (8285) Бахмут (1567)
Топ коментарі
+68
красивое
14.03.2023 11:10
+57
Хлопці! Вы найкращі! Бережи вас Бог!
14.03.2023 11:11
+52
Хто зі зброєю до нас прийде - від неї і загине.
14.03.2023 11:13
красивое
14.03.2023 11:10
Дуже!!!!
14.03.2023 11:31
Чудова картина, файна робота!
14.03.2023 12:13
Хлопці! Вы найкращі! Бережи вас Бог!
14.03.2023 11:11
Хто зі зброєю до нас прийде - від неї і загине.
14.03.2023 11:13
Может они просто прилягли отдохнуть, а вы сразу 18+
14.03.2023 11:14
"мальчики в трусиках"
14.03.2023 12:43
один там навіть "розпятий"))) он як клешні широко розкинув)))
14.03.2023 15:01
+++++)))))
14.03.2023 21:12
Дякую хлопці
14.03.2023 11:14
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
14.03.2023 11:16
14.03.2023 11:31
14.03.2023 19:03
рУСАФОБИЯ!!!
14.03.2023 11:16
Фо́бія (від дав. -гр. φόβος - «страх, хворобливий страх, відраза») - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликається певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне й необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує.
До кацапів не має бути фобії (боязні), а відчуття тільки гидливої відрази. як в свій час Джохар Дудаєв сказав: - - Я не злий на росію. Слово честі вам кажу. Я просто нею гидую, як дохлою худобою. Іншого почуття до росії я не маю...! -
15.03.2023 12:44
Харошій руzґє!
14.03.2023 11:16
атлічниє...
14.03.2023 14:26
Хотели дойти до Лондона, Берлина и Киева... но на пути повстречались крутые ребята с Бахмута
14.03.2023 11:18
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі. (С)

Т.Шевченко
14.03.2023 11:18
І мама дивиться з задоволенням!
14.03.2023 11:19
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
https://youtu.be/dXzFdBR1jaM?t=2

https://youtu.be/qUIMCimKIEc?t=5
14.03.2023 11:19
Стесняюсь спросит, чем отличаются москали от кацапов?
показати весь коментар
14.03.2023 12:27
15.03.2023 12:45
na6i zahisnuku- najkra6i v sviti
ta 6e na gumor syl vysta4ae : " til´ki mami ne pokazuj " 😍
14.03.2023 11:21
14.03.2023 11:23
Каски СШ-40.... Вторая армия мира...

14.03.2023 11:24
На них каски СШ-68. Та же х у й н я только вид с боку.
14.03.2023 11:47
Вот внутренности СШ-40:


А вот внутренности СШ-68:

14.03.2023 11:52
Не спорю, именно такие внутренности имела СШ-40 первых выпусков. Потом появились СШ-40 с внутренней гарнитурой как и в СШ-68 (назвали их СШ-60). Мне пришлось такие носить. На видео я не вижу внутренностей, а вот внешний вид с характерной приплюснутостью соответствует СШ-68.
14.03.2023 12:20
Главным образом для внутренностей это цвет, на СШ-40 черный, на СШ-68 бордового, или как его там. На 68 нет подкладок, не отрегулировал шурок на внутренней обивке и каска как пропеллер на голове при повороте.
14.03.2023 12:28
«Не говоріть,що ці каски нікудишні- вони афігенні!»- снайпер Василь
14.03.2023 12:53
Сороковая спортивная школа.
14.03.2023 13:06
Це така рашистська національна ідея - жити для того щоб здохнути в Україні ?
14.03.2023 11:24
для москалів важливіше стричати фоткою на палці раз на рік, ніж обіймати дружину, та ростити дітей
14.03.2023 12:44
Це не якась там ідея, це - скрєпа. Ніт, не так. Краще от так: СКРЄПА (бо саме ця скрєпа - одна з найважливіших).
14.03.2023 18:59
бири шынэль, песдуй дамой! ага, он бы и рад дамой, так як жыш бес полгалавы дамой явиццо....
14.03.2023 11:26
Відео рекомендоване для перегляду ввечері для спокійного сну.
14.03.2023 11:31
Яка краса.
14.03.2023 11:34
На три речі можна дивитися нескінченно - на вогонь, на воду та на мертвих кацапів, які зі зброєю у руках вдерлися на святу українську землю!
14.03.2023 11:36
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.03.2023 11:37
14.03.2023 11:41
Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам…

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.
14.03.2023 23:07
КАпець скільки їх. І це тільки на маленькому клаптику української землі. Валяються як непотріб якийсь. Це жахливо! Чому росія така жорстока до своїх громадян!! Таке враження, що ***** просто ненавидить народ росісі.
14.03.2023 11:48
Кацапи в звичайних сталевих касках СШ-68.
14.03.2023 11:48
Хлопці працюйте і не втомлюйтесь, щоб ця робота додавала вам лише сили, щоб наші землі стали від вашої роботи ще більш плодючими від кацапського перегною! Мамі показувати обов'язково, нехай мама гордиться і радіє за своїх синів!
14.03.2023 11:54
В інтернеті є кадри мертвих кацапів, які йшли на наші позиції з палками. Тепер висновок для нас: це матеріал не для нашого заспокоєння а радше навпаки. Росіяни це дійсно бидло, оскільки лише з бидлом можна так поступати. Але з іншої сторони, потрібно відкинути всі ці арестовичовські лозунги про відсутність мотивації в росіян. Насправді вони мот
14.03.2023 12:04 Відповісти
вже другий (10-й) рік йде війна, а я й досі ще не можу вмістити це у своїй голові! Навіщо все це?!! Навіщо так безжально вбивати людей, своїх же ж людей! Ми зрозуміло чого вбиваємо, ми змушені вбивати, бо інакше вб'ють нас! Але кому потрібна ця бійня на росії! Навіщо вона! Що ці люди тут захищають!? ЩО??? Жоден кацап не дав мені відповіді на це питання, на жодному форумі. Бо вони не знають що тут в Україні вони захищають. Бо їм НЕМАЄ ЧОГО ЗАХИЩАТИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧУЖОЇ КРАЇНИ ! Безлуздя якесь! І ціна цьому безглуздю - людські життя.. Хоча, кого це питання нахрін хвилює на росії ((((((((
14.03.2023 12:04 Відповісти
мене бентежить не жалість до них, а безглуздя цієї війни.
14.03.2023 12:23 Відповісти
Та ж фігня...Неосягається.
14.03.2023 12:19 Відповісти
Московська імперія без війни існувати не може. Вони бездарні ледацюги. Самі створити гарне життя не в змозі. Тому армія, ЯЗ, війна - єдиний їх спосіб залякати світ, поставити на коліна й виконувати всі їх забаганки. Привід для війни може бути любий. В даному випадку Україна на 40-50% заселена язичниками(наши люди), а бендери іх заставляють вчити мову - геноцид. Це є привід для знищення України і окупації території.

Ну ще є сакраментальна фраза - где язьік, там РоССія.
14.03.2023 12:30 Відповісти
а навіщо світ лякати? Щоб що? Ну реально, вони збираються захопити Америку? Британію? Час хрестових походів вже в минулому. На засраху ніхто нападати не збирається, напеве окрім її заклятого друга Китаю. І, невже світ ще недостатньо наляканий - епідеміями, невиліковними хворобами, землетрусами, цунамі і іншими лихоманками?
14.03.2023 13:02 Відповісти
Щоб забезпечували їх своїми досягненнями. Все що захочуть - давай.
14.03.2023 13:39 Відповісти
" .. Привід для війни може бути любий." Це casus belli. А я про справжні причини! Що спонукає людей, жителів самої більшої країни повзти в чужу країну здихати, коли власна територія освоєна лише на 40 %!
14.03.2023 13:08 Відповісти
я навіть розумію логіку вчинків *****, бо він вже пересичений. Пресичений владою, грошима, покірністю челяді. Йому не вистачає подій в бункерному житті, його нічого вже не радує, та й немає до чого прагнути. Всі мрії здійснені, і навіть більше ніж він хотів. Тому він і влаштовує оці "гладіаторські бої", бо вони хоч якось радують його мертву душу. Але населення! Воно ж нічого цього не має, з того, що має *****! Чому населення дозоляє так цинічно знищувати себе. Навіть інстинкт самозбереження мовчить в кацапів.
14.03.2023 13:21 Відповісти
Ти зачем это себе в рот потянул? Выплюнь щяс же!
14.03.2023 12:20 Відповісти
Це по цім педікам раша скликає радбез оон по русуфобії - не спішіть сильно - тисяча русофобів на добу це нормально. От коли 3-6 тисяч на добу, тоді скликайте. І не забудьте білий флажок якийсь взяти.
14.03.2023 12:33 Відповісти
Не розумію, чому вони прутся . ідіоти ,
14.03.2023 12:37 Відповісти
руzzкие не умеют хорошо жить , они умеют только хорошо умирать...
14.03.2023 14:31 Відповісти
Cтиль дедов кацапы держит. Каски с второй мировой, стиль воины с первой мировой.
14.03.2023 13:00 Відповісти
"Мальчікі в трусіках" чого приперлись на українську землю.
14.03.2023 13:01 Відповісти
В эти каски еще диды срали!
14.03.2023 13:08 Відповісти
Молодці наші Котики...ці тварюки прийшли нас вбивати не має їм прощення. Слава Героям!!!. Низький уклін вам рідненькі
14.03.2023 13:19 Відповісти
Як казав Вітелій- "Optime olere occisum hostem!"
14.03.2023 13:25 Відповісти
" Хороший руzzкий может спать спокойно"
14.03.2023 14:29 Відповісти
о якраз під налисники,відео про "хароших рузге")))
14.03.2023 14:59 Відповісти
ГОЙДА!!!!!!!!
14.03.2023 22:38 Відповісти
 
 