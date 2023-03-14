Тіла знищених окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади показали тіла ліквідованих окупантів, що були знищені в одному бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікував один із учасників бою, зафіксовано щонайменше вісім тіл окупантів.

"Ось що ми робимо! Працюємо повним ходом! Тільки мамі не показуйте", - каже на записі автор відео.

