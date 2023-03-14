Тіла знищених окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+
Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади показали тіла ліквідованих окупантів, що були знищені в одному бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікував один із учасників бою, зафіксовано щонайменше вісім тіл окупантів.
"Ось що ми робимо! Працюємо повним ходом! Тільки мамі не показуйте", - каже на записі автор відео.
Топ коментарі
+68 multissstar .
показати весь коментар14.03.2023 11:10 Відповісти Посилання
+57 Андрей Моисеенко #551038
показати весь коментар14.03.2023 11:11 Відповісти Посилання
+52 5 копійок
показати весь коментар14.03.2023 11:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До кацапів не має бути фобії (боязні), а відчуття тільки гидливої відрази. як в свій час Джохар Дудаєв сказав: - - Я не злий на росію. Слово честі вам кажу. Я просто нею гидую, як дохлою худобою. Іншого почуття до росії я не маю...! -
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі. (С)
Т.Шевченко
https://youtu.be/dXzFdBR1jaM?t=2
https://youtu.be/qUIMCimKIEc?t=5
ta 6e na gumor syl vysta4ae : " til´ki mami ne pokazuj " 😍
А вот внутренности СШ-68:
Два чувства дивно близки нам…
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.
Ну ще є сакраментальна фраза - где язьік, там РоССія.