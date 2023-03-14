Два російські танки догорають на полі бою. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожі танки Т-80БВ та Т-72Б3 на вугледарському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис догораючих російських бронемашин воїни опублікували у соцмережах.
Alfa Alpha
14.03.2023 12:37
5 копійок
14.03.2023 12:32
Sashko Slastyon #543422
14.03.2023 12:33
Цікаво як обох так ************. Ьо по горянню. лівий намагався прикоиися корпусом правого.
Неісповідими польоти українських засобів ураження кащапів!
Амінь.
Стелився димок до долу в Криївці..
Анекдот по темі:
- Пане прапорщику, а танки літати можуть?
- Ні.
- А пан майор казав що можуть.
- Якщо пан майор казав, то можуть, хіба що низенько-низенько.
А з вогнегасників, ще влітку газіровку пили москалі… Мабуть, якусь НАТУ шукали…
Знайшли, паскуди, те за чим вдерлися в Мирну Україну!!??
Слава Україні!!!