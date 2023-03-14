УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
14 828 26

Два російські танки догорають на полі бою. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожі танки Т-80БВ та Т-72Б3 на вугледарському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис догораючих російських бронемашин воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений ворожий танк, що майже впритул наблизився до позицій ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2126) знищення (8285) Вугледар (148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Аналоговнетная система эвакуации экипажа сработала великолепно. Башни отстрелились в штатном режиме. Танкисты покинули машины и без потерь добрались на концерт к Кобздону.
показати весь коментар
14.03.2023 12:37 Відповісти
+22
І башта валяється поруч. Будуть копчені кацапи.
показати весь коментар
14.03.2023 12:32 Відповісти
+20
Побільше б таких відео.
показати весь коментар
14.03.2023 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І башта валяється поруч. Будуть копчені кацапи.
показати весь коментар
14.03.2023 12:32 Відповісти
Там у обох башти натуй. У одного зліва, у другого зправа..
Цікаво як обох так ************. Ьо по горянню. лівий намагався прикоиися корпусом правого.
Неісповідими польоти українських засобів ураження кащапів!
Амінь.
показати весь коментар
14.03.2023 12:37 Відповісти
схоже одного припіздрихали, інший просто з переляку
показати весь коментар
14.03.2023 12:45 Відповісти
Побільше б таких відео.
показати весь коментар
14.03.2023 12:33 Відповісти
святой Джавелин!
показати весь коментар
14.03.2023 12:33 Відповісти
Во истину NLAW!
показати весь коментар
14.03.2023 12:57 Відповісти
Там же попередження булу - міннет - а ви, суки, поперлися. Вчить українську - корисно для здоровья.
показати весь коментар
14.03.2023 12:36 Відповісти
Аналоговнетная система эвакуации экипажа сработала великолепно. Башни отстрелились в штатном режиме. Танкисты покинули машины и без потерь добрались на концерт к Кобздону.
показати весь коментар
14.03.2023 12:37 Відповісти
Ага, а українська травка погоріла, деревця пошкоджені.
показати весь коментар
14.03.2023 12:39 Відповісти
экипаж успешно катапультировался, это новейшая разработка...
показати весь коментар
14.03.2023 12:40 Відповісти
Які гарнюні! Обидва бошки загубили від краси Української землі
показати весь коментар
14.03.2023 12:39 Відповісти
«Дим димок від машин» - а Тичина попереджав!
показати весь коментар
14.03.2023 12:41 Відповісти
палаюча кацапська ху йня - це завжди круто
показати весь коментар
14.03.2023 12:43 Відповісти
Глупий мотильок догоряв на свічці,
Стелився димок до долу в Криївці..
показати весь коментар
14.03.2023 12:44 Відповісти
кацапсячи танки дуже часто "тєряют голови". щось там явно з ними не те.
показати весь коментар
14.03.2023 12:48 Відповісти
Сама компоновка узлів танка цьому сприяє: боєкомплет знаходиться по колу під баштою, при одночасній детонації порохових зарядів башта відправляється в політ.
Анекдот по темі:
- Пане прапорщику, а танки літати можуть?
- Ні.
- А пан майор казав що можуть.
- Якщо пан майор казав, то можуть, хіба що низенько-низенько.
показати весь коментар
14.03.2023 13:31 Відповісти
Ванькі миттєво катапультувались прямо на концерт кобздона
показати весь коментар
14.03.2023 13:09 Відповісти
молодці, гарна робота..., таких танків у раши не повинно бути...
показати весь коментар
14.03.2023 13:22 Відповісти
Це монтаж. Хто б підбив ті танки, якщо за версією Вашингтон пост в ЗСУ всі бояться стріляти.
показати весь коментар
14.03.2023 13:34 Відповісти
Давай пряме посилання - посміємося разом.
показати весь коментар
15.03.2023 00:48 Відповісти
"І молодая нє узнаєт, какой у парня бил конец." )))
показати весь коментар
14.03.2023 14:11 Відповісти
Здохнить свінособаки чингізхана
показати весь коментар
14.03.2023 14:39 Відповісти
+2 в копилочку.
показати весь коментар
14.03.2023 15:23 Відповісти
Московіти сваю аналГовнет техніку геть не бережуть, палають прямо корпуса танкові!!!
А з вогнегасників, ще влітку газіровку пили москалі… Мабуть, якусь НАТУ шукали…
Знайшли, паскуди, те за чим вдерлися в Мирну Україну!!??

Слава Україні!!!
показати весь коментар
14.03.2023 16:16 Відповісти
обом зірвало дах від сили ЗСУ!
показати весь коментар
14.03.2023 18:43 Відповісти
Танки зняли шляпи, і заклякли від краси Української землі.
показати весь коментар
14.03.2023 18:47 Відповісти
 
 