Артилеристи влучили у ворожу вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО
Українські артилеристи знищили російську вантажівку з боєприпасами поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+27 Осипенко Володимирівна Оксана #551850
показати весь коментар16.03.2023 11:48 Відповісти Посилання
+27 AbOriginal_UA
показати весь коментар16.03.2023 11:57 Відповісти Посилання
+19 Mykhaylo Yeroshenko #421367
показати весь коментар16.03.2023 11:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весь размазанный по шине...