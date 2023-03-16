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Артилеристи влучили у ворожу вантажівку з боєприпасами. ВIДЕО

Українські артилеристи знищили російську вантажівку з боєприпасами поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

боєприпаси (2309) знищення (7696) артилерія (803)


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Топ коментарі
+27
Фаршмак з орків.Дякую!
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16.03.2023 11:48 Відповісти
+27
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...
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16.03.2023 11:57 Відповісти
+19
Ещё один без вести пропал, по бумагам.
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16.03.2023 11:58 Відповісти
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Фаршмак з орків.Дякую!
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16.03.2023 11:48 Відповісти
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...
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16.03.2023 11:57 Відповісти
мінімум 2-3..- хтось міг й трохи живим..((
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17.03.2023 00:55 Відповісти
Ещё один без вести пропал, по бумагам.
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16.03.2023 11:58 Відповісти
Гарні речі відбуваються, коли нема вказівки економити БК, так як зараз відбувається в Бахмуті.
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16.03.2023 11:59 Відповісти
Було цікаво залишився хтось в живих, але тільки до 23 секунди, а потім стало зрозуміло що всі кацапи що там були хороші )))
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16.03.2023 12:27 Відповісти
отримали квітки на концерт...їськи
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16.03.2023 12:36 Відповісти
відео порізане, кацап що віз БК здох однозначно, приліт 155 відразу вбив, бо камаз то не броньовик.
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16.03.2023 14:33 Відповісти
в двигающуюся цель! Это просто фантастика
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16.03.2023 12:32 Відповісти
лепота дивився і дивився ...
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16.03.2023 12:35 Відповісти
мінус один БК, який не добавив би здоров"я нашим хлопцям...
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16.03.2023 12:37 Відповісти
Артбатарея на добу без снарядів залишилася (якщо нових зразу ж не підвезуть)
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16.03.2023 14:18 Відповісти
за водія хвилююсь. сподіваюся з ним усе у порядку
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16.03.2023 13:52 Відповісти
А я за "ліміт"!
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16.03.2023 13:54 Відповісти
може то будка с эскимо передвижная..на палке..)
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16.03.2023 14:28 Відповісти
схоже що влучили з першого пострілу артою, везіння та майстерність розрахунку зашкалює.
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16.03.2023 14:31 Відповісти
Фєєрічно!
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16.03.2023 16:27 Відповісти
 
 