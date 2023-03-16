Артиллеристы попали во вражеский грузовик с боеприпасами. ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили российский грузовик с боеприпасами вблизи Бухмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+27 Осипенко Володимирівна Оксана #551850
показать весь комментарий16.03.2023 11:48 Ответить Ссылка
+27 AbOriginal_UA
показать весь комментарий16.03.2023 11:57 Ответить Ссылка
+19 Mykhaylo Yeroshenko #421367
показать весь комментарий16.03.2023 11:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Весь размазанный по шине...