Артиллеристы попали во вражеский грузовик с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили российский грузовик с боеприпасами вблизи Бухмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Море. Битва за остров Змеиный": Документальный фильм о стратегически важной для безопасности в Черном море деоккупации. ВИДЕО

Фаршмак з орків.Дякую!
16.03.2023 11:48 Ответить
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...
16.03.2023 11:57 Ответить
Ещё один без вести пропал, по бумагам.
16.03.2023 11:58 Ответить
мінімум 2-3..- хтось міг й трохи живим..((
17.03.2023 00:55 Ответить
17.03.2023 00:55 Ответить
Гарні речі відбуваються, коли нема вказівки економити БК, так як зараз відбувається в Бахмуті.
16.03.2023 11:59 Ответить
16.03.2023 11:59 Ответить
Було цікаво залишився хтось в живих, але тільки до 23 секунди, а потім стало зрозуміло що всі кацапи що там були хороші )))
16.03.2023 12:27 Ответить
16.03.2023 12:27 Ответить
отримали квітки на концерт...їськи
16.03.2023 12:36 Ответить
16.03.2023 12:36 Ответить
відео порізане, кацап що віз БК здох однозначно, приліт 155 відразу вбив, бо камаз то не броньовик.
16.03.2023 14:33 Ответить
16.03.2023 14:33 Ответить
в двигающуюся цель! Это просто фантастика
16.03.2023 12:32 Ответить
16.03.2023 12:32 Ответить
лепота дивився і дивився ...
16.03.2023 12:35 Ответить
16.03.2023 12:35 Ответить
мінус один БК, який не добавив би здоров"я нашим хлопцям...
16.03.2023 12:37 Ответить
16.03.2023 12:37 Ответить
Артбатарея на добу без снарядів залишилася (якщо нових зразу ж не підвезуть)
16.03.2023 14:18 Ответить
16.03.2023 14:18 Ответить
за водія хвилююсь. сподіваюся з ним усе у порядку
16.03.2023 13:52 Ответить
16.03.2023 13:52 Ответить
А я за "ліміт"!
16.03.2023 13:54 Ответить
16.03.2023 13:54 Ответить
може то будка с эскимо передвижная..на палке..)
16.03.2023 14:28 Ответить
16.03.2023 14:28 Ответить
схоже що влучили з першого пострілу артою, везіння та майстерність розрахунку зашкалює.
16.03.2023 14:31 Ответить
16.03.2023 14:31 Ответить
Фєєрічно!
16.03.2023 16:27 Ответить
16.03.2023 16:27 Ответить
 
 