"Море. Битва за остров Змеиный": Документальный фильм о стратегически важной для безопасности в Черном море деоккупации. ВИДЕО

Фильм "Море. Битва за остров Змеиный" является второй работой из документального цикла Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ Нептун.

"Это очень важная была операция для Украины, потому что без взятия, точнее возвращения назад контроля над островом Змеиным было невозможно, я хочу еще раз подчеркнуть, абсолютно невозможно любое проведение судоходства из портов Украины. Если вы посмотрите хронологию, вы увидите, что только мы освободили остров Змеиный, совсем скоро судоходство снова возобновилось. Поэтому без контроля этого острова россияне просто экономически нас бы уничтожили", - отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

В фильме впервые были продемонстрированы эксклюзивные кадры полета, десантирование с вертолетов и боевых действий на острове, которые провели 8 мая 2022 группы спецназначения ГУР МО и "Альфа" СБУ. Об этом рассказали офицеры - непосредственные участники этой сложнейшей операции.

"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, общее нарушение логистики острова Змеиный, - все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента – это знаменитые наши Байрактары морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области и впервые их Украина применяла по боевому по морским целям", – рассказал в фильме командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Командир экипажа вертолета армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, Герой Украины Евгений Соловьев отметил: "Когда мы выполняли полет на Змеиный, это было 37 км из ближайшей точки, но это была открытая водная поверхность. Вертолет, при условии отсутствия ветра, слышен километров за 8-10. То есть нас раньше времени услышат и нас раньше времени увидят. Нас увидят и услышат на расстоянии большем, прежде чем мы сможем выполнить огневое поражение по острову. И это было самое сложное, потому что восемь наших вертолетов как на ладони просто".

По словам командира подразделения спецназначения ГУР МО с позывным "Шаман" противник не ожидал высадки.

"Было несколько попыток высадки и противник плюс-минус понимал, что мы хотим это сделать, но самой высадки и атаки – это для противника было прямо потрясением, они не то что этого не ожидали, мы еще и там порядочно их убили. … Самым сложным является принятие решения. Я называю это "договориться с самим собой". Если уж ты с собой договорился разными видами аргументов... На тот период аргументов было минимум. Все понимали, что это сложная операция, но никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось того, кто скажет нет. И все", - вспоминает защитник.

Об отчаянном сопротивлении, которое оказывали российские оккупанты на острове украинским бойцам, в фильме рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО с позывным "Скин": "Сооружений было много. Им было где прятаться, они очень быстро двигались, они не сидели на одном месте, они постоянно меняли позиции, они готовились к обороне. Это был их остров, на котором они были не один раз. Я вам скажу, это достаточно эпическая битва была… Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе, что потом и показало. Так? Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек, всего остального - их там просто помножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли, скажем так".

Все восемь вертолетов, вылетавших на Змеиный, выполнявших огневое управление ракетами и высаживавших группы спецназовцев на острове, вернулись на базы невредимыми. Но у берегов Одесщины в устье Дуная российским истребителем СУ-30 был сбит морской вертолет Ми-14, в котором, в частности, погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.

