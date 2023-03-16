Ця цивілізаційна війна ніколи не закінчувалася відтоді, як Московський улус відбрунькувався від Золотої Орди: Ахтем Сеітаблаєв. ВIДЕО

Сьогодні у "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – особливий гість. Ахтем Сеітаблаєв – український режисер, сценарист, актор театру і кіно, а віднедавна також – військовослужбовець Збройних Сил України. Тож Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала у нього, що не так із росіянами, які знімають дітей у Бахмуті, а також – про нагородження "Оскаром" документального фільму про Олексія Навального.

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