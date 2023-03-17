Бійці захопили справними три російські танки. ВIДЕО
Українські воїни затрофеїли три російські танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із воєнним здобутком бійці опублікували у соцмережах.
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+38 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар17.03.2023 09:59 Відповісти Посилання
+38 Евгений Пэ
показати весь коментар17.03.2023 10:08 Відповісти Посилання
+21 Влад В #552760
показати весь коментар17.03.2023 10:08 Відповісти Посилання
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Коментатори спершу не вірили, що подібний снаряд можна прикріпити до дрона. Однак їх переконала світлина: ціла батарея https://focus.ua/uk/digital/548353-vsu-privyazyvayut-rpg-k-gonochnym-dronam-chtoby-bombit-vtorgshihsya-rossiyan FPV-дронів з прикріпленими гранатами - від потужності цих снарядів злітають у повітря танки
негриафриканці віддавали перевагу старому перевіреному Т-54 чи його китайській копії Т-59
ті хлопаки вічно голі та босі, їх командування обділяє ніштяками, тож, вони будуть раді всьому що дадуть.
во-вторых у нас как минимум плюс один + куча металлолома на разборку, либо тупо отправить в тыл,чтобы на них тренировались танкисты, да и просто на запчасти, думаю много есть совместимого с т72.
в третьих - тенденция голых кацапских танков о многом говорит. В таких условиях один лео мог бы разнести в щепки взвод, а то и роту кацапских танков и остаться в строю.
в четвертых пацаны просто герои.
в пятых кацапам звезда.