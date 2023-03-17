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Бійці захопили справними три російські танки. ВIДЕО

Українські воїни затрофеїли три російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із воєнним здобутком бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли ворожий танк Т-62, розроблений у середині ХХ століття: "Друга армія світу... Голодранці, бл#дь". ВIДЕО

Автор: 

танк (2094) трофеї (187)


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Топ коментарі
+38
Кацапи швидше нам танки підганяють чим захід
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17.03.2023 09:59 Відповісти
+38
Надо их отблагодарить)Чем-то осколочно-фуасным)
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17.03.2023 10:08 Відповісти
+21
т-62м 2шт. т-72Б 1шт.
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17.03.2023 10:08 Відповісти
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Кацапи швидше нам танки підганяють чим захід
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17.03.2023 09:59 Відповісти
Надо их отблагодарить)Чем-то осколочно-фуасным)
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17.03.2023 10:08 Відповісти
Т-62?
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17.03.2023 10:00 Відповісти
Скорее всего.
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17.03.2023 10:03 Відповісти
Т-34
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17.03.2023 10:15 Відповісти
Можно смеяться или все очень серъёзно?
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17.03.2023 11:04 Відповісти
т-62м 2шт. т-72Б 1шт.
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17.03.2023 10:08 Відповісти
один 72-й та два 62-і, всі "голі". коротше кажучи - металобрухт. воювати на таких чисте самогубство.
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17.03.2023 10:03 Відповісти
отдадим буржуям на модернизацию
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17.03.2023 10:07 Відповісти
Можна поставить в оборону - вкопать в капонір на тому ж Поліссі Проблема в іншому - чи є у нас до Т-62 **********? Там же не 125 мм а 115!
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17.03.2023 10:09 Відповісти
В Северной Корее на вооружении Т 54 и Т 62 две или три тысячи все с боекомплектом, вероятно оттуда
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17.03.2023 12:15 Відповісти
Ти не зрозумів, про що я написав! Т-62 і у Росії повно! Я про те, що ми ці трофейні танки не можемо поставить на озброєння з-за того, що у нас нема на них снарядів! Так що лише башту знімать та використовувать в якості БАТів
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17.03.2023 12:20 Відповісти
думаю это барахло,пойдет на запчасти,
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17.03.2023 18:07 Відповісти
Сумніваюся Надто моделі різні Простіше всього зробить БАТ
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Т-72Б ніякий постріл з рпг зате не проб'є в лоб, а в т72а броня тонша. Відповідно Б ще згодиться
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17.03.2023 10:12 Відповісти
В місце де механік-водій
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17.03.2023 10:14 Відповісти
Такі "постріли" від РПГ зверху пробивають згори любі башти:

Коментатори спершу не вірили, що подібний снаряд можна прикріпити до дрона. Однак їх переконала світлина: ціла батарея https://focus.ua/uk/digital/548353-vsu-privyazyvayut-rpg-k-gonochnym-dronam-chtoby-bombit-vtorgshihsya-rossiyan FPV-дронів з прикріпленими гранатами - від потужності цих снарядів злітають у повітря танки
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17.03.2023 13:12 Відповісти
Але часто кут атаки не дозволяє ним потрапити зверху в башту, ось в цьому його недолік. І якщо заходить низько, то зв'язок часто втрачається перед самою ціллю.
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18.03.2023 00:51 Відповісти
вже те, що всього через 2 роки після Т-62 прийняли на озброєння Т-64, свідчить про те, що Т-62 був мертвонародженим танком - тодішній міністр оборони Гречко особисто розпорядився сплавити це гівно (так і написав) до Африки - але там не багато знайшлося дурних - негри африканці віддавали перевагу старому перевіреному Т-54 чи його китайській копії Т-59
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17.03.2023 10:17 Відповісти
2000 танков было передано,1800 афры вернули,У него распределение веса корпуса не сбалансировано,супертяжелый спереди,при езде по пересеченке(а где ж ему еще ездить?) клюет носом вплоть до облома ствола,ну и еще разные следствия.Это не лечится,так что закопать самое то.
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17.03.2023 12:24 Відповісти
Ну їх можна одягнути. Свою роль вони ще зіграють. Словенія передавала нам 28 Т-54. На штурм їх не пошлеш, але десь щоб тримати вогневу точку підійдуть.
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17.03.2023 11:05 Відповісти
сидячи на дивані купи взамін три Абрамси "обуті і одягнені"
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17.03.2023 11:28 Відповісти
Їх треба також вижигити. Джавелінами, Стугнами, артою, а це б/к, котрого не має у досталь. рашисти змінили тактіку, напевно, кидають на фронт стару некондіцію - вижигають наш дорогий б/к, а більш новіт'ню техніку бережуть.
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17.03.2023 13:14 Відповісти
лисий Т-62 прошиває крупнокаліберний кулемет, а звичайнісінька доісторична "муха" - розриває на шматки. які там Джавеліни та Стугни?
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17.03.2023 13:19 Відповісти
Який крупний калібр кулеметів прошиває катану броню 100 - 80 - 45 mm.
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17.03.2023 13:26 Відповісти
броню - ніякий. а те лайно, з якого склепано Т-62 прошиває КПВТ. я це бачив на власні очі, постріли робилися з відстані близько 300 метрів.
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17.03.2023 13:36 Відповісти
мда...)
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17.03.2023 18:08 Відповісти
все більше попадається лисих т-62, однако тенденція
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17.03.2023 10:16 Відповісти
Скоро такие трофеи можно будет как антиквариат продавать.
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17.03.2023 10:17 Відповісти
мешками с песком обложить и будет вам Челленджер
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17.03.2023 10:18 Відповісти
и повесить бинокль,будет тепловизор
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17.03.2023 10:48 Відповісти
віддайте в ТРО.

ті хлопаки вічно голі та босі, їх командування обділяє ніштяками, тож, вони будуть раді всьому що дадуть.
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17.03.2023 10:59 Відповісти
Чего вы тут ноете в коментах ? Никто и не собирается кидать трофейные танки сразу в бой. Проведут оценку - какие-то танки разберут на запчасти, Т72 могут укопмлекктовать и поставить в строй.
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17.03.2023 11:04 Відповісти
якщо пішди трофеї... кацапи десь вже тікають?
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17.03.2023 11:17 Відповісти
Чудово. Якими б ці танки не були - вони вже не використовуватимуться проти нас. Гадаю, в ЗСУ вирішать, що з ними робити та як краще використати.
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17.03.2023 11:47 Відповісти
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17.03.2023 12:48 Відповісти
Брови иллича.
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17.03.2023 14:56 Відповісти
итак, во первых у кацапов минус три танка.
во-вторых у нас как минимум плюс один + куча металлолома на разборку, либо тупо отправить в тыл,чтобы на них тренировались танкисты, да и просто на запчасти, думаю много есть совместимого с т72.
в третьих - тенденция голых кацапских танков о многом говорит. В таких условиях один лео мог бы разнести в щепки взвод, а то и роту кацапских танков и остаться в строю.
в четвертых пацаны просто герои.
в пятых кацапам звезда.
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17.03.2023 18:12 Відповісти
 
 