РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8964 посетителя онлайн
Новости Видео Война
27 141 38

Бойцы захватили исправными три российских танка. ВИДЕО

Украинские воины затрофеили три российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с военным достижением бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Бойцы 14-й ОМБр восстановили трофейный российский "Тигр". ФОТО

танк (2283) трофеи (182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Кацапи швидше нам танки підганяють чим захід
показать весь комментарий
17.03.2023 09:59 Ответить
+38
Надо их отблагодарить)Чем-то осколочно-фуасным)
показать весь комментарий
17.03.2023 10:08 Ответить
+21
т-62м 2шт. т-72Б 1шт.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи швидше нам танки підганяють чим захід
показать весь комментарий
17.03.2023 09:59 Ответить
Надо их отблагодарить)Чем-то осколочно-фуасным)
показать весь комментарий
17.03.2023 10:08 Ответить
Т-62?
показать весь комментарий
17.03.2023 10:00 Ответить
Скорее всего.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:03 Ответить
Т-34
показать весь комментарий
17.03.2023 10:15 Ответить
Можно смеяться или все очень серъёзно?
показать весь комментарий
17.03.2023 11:04 Ответить
т-62м 2шт. т-72Б 1шт.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:08 Ответить
один 72-й та два 62-і, всі "голі". коротше кажучи - металобрухт. воювати на таких чисте самогубство.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:03 Ответить
отдадим буржуям на модернизацию
показать весь комментарий
17.03.2023 10:07 Ответить
Можна поставить в оборону - вкопать в капонір на тому ж Поліссі Проблема в іншому - чи є у нас до Т-62 **********? Там же не 125 мм а 115!
показать весь комментарий
17.03.2023 10:09 Ответить
В Северной Корее на вооружении Т 54 и Т 62 две или три тысячи все с боекомплектом, вероятно оттуда
показать весь комментарий
17.03.2023 12:15 Ответить
Ти не зрозумів, про що я написав! Т-62 і у Росії повно! Я про те, що ми ці трофейні танки не можемо поставить на озброєння з-за того, що у нас нема на них снарядів! Так що лише башту знімать та використовувать в якості БАТів
показать весь комментарий
17.03.2023 12:20 Ответить
думаю это барахло,пойдет на запчасти,
показать весь комментарий
17.03.2023 18:07 Ответить
Сумніваюся Надто моделі різні Простіше всього зробить БАТ
показать весь комментарий
17.03.2023 18:59 Ответить
Т-72Б ніякий постріл з рпг зате не проб'є в лоб, а в т72а броня тонша. Відповідно Б ще згодиться
показать весь комментарий
17.03.2023 10:12 Ответить
В місце де механік-водій
показать весь комментарий
17.03.2023 10:14 Ответить
Такі "постріли" від РПГ зверху пробивають згори любі башти:

Коментатори спершу не вірили, що подібний снаряд можна прикріпити до дрона. Однак їх переконала світлина: ціла батарея https://focus.ua/uk/digital/548353-vsu-privyazyvayut-rpg-k-gonochnym-dronam-chtoby-bombit-vtorgshihsya-rossiyan FPV-дронів з прикріпленими гранатами - від потужності цих снарядів злітають у повітря танки
показать весь комментарий
17.03.2023 13:12 Ответить
Але часто кут атаки не дозволяє ним потрапити зверху в башту, ось в цьому його недолік. І якщо заходить низько, то зв'язок часто втрачається перед самою ціллю.
показать весь комментарий
18.03.2023 00:51 Ответить
вже те, що всього через 2 роки після Т-62 прийняли на озброєння Т-64, свідчить про те, що Т-62 був мертвонародженим танком - тодішній міністр оборони Гречко особисто розпорядився сплавити це гівно (так і написав) до Африки - але там не багато знайшлося дурних - негри африканці віддавали перевагу старому перевіреному Т-54 чи його китайській копії Т-59
показать весь комментарий
17.03.2023 10:17 Ответить
2000 танков было передано,1800 афры вернули,У него распределение веса корпуса не сбалансировано,супертяжелый спереди,при езде по пересеченке(а где ж ему еще ездить?) клюет носом вплоть до облома ствола,ну и еще разные следствия.Это не лечится,так что закопать самое то.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:24 Ответить
Ну їх можна одягнути. Свою роль вони ще зіграють. Словенія передавала нам 28 Т-54. На штурм їх не пошлеш, але десь щоб тримати вогневу точку підійдуть.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:05 Ответить
сидячи на дивані купи взамін три Абрамси "обуті і одягнені"
показать весь комментарий
17.03.2023 11:28 Ответить
Їх треба також вижигити. Джавелінами, Стугнами, артою, а це б/к, котрого не має у досталь. рашисти змінили тактіку, напевно, кидають на фронт стару некондіцію - вижигають наш дорогий б/к, а більш новіт'ню техніку бережуть.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:14 Ответить
лисий Т-62 прошиває крупнокаліберний кулемет, а звичайнісінька доісторична "муха" - розриває на шматки. які там Джавеліни та Стугни?
показать весь комментарий
17.03.2023 13:19 Ответить
Який крупний калібр кулеметів прошиває катану броню 100 - 80 - 45 mm.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:26 Ответить
броню - ніякий. а те лайно, з якого склепано Т-62 прошиває КПВТ. я це бачив на власні очі, постріли робилися з відстані близько 300 метрів.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:36 Ответить
мда...)
показать весь комментарий
17.03.2023 18:08 Ответить
все більше попадається лисих т-62, однако тенденція
показать весь комментарий
17.03.2023 10:16 Ответить
Скоро такие трофеи можно будет как антиквариат продавать.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:17 Ответить
мешками с песком обложить и будет вам Челленджер
показать весь комментарий
17.03.2023 10:18 Ответить
и повесить бинокль,будет тепловизор
показать весь комментарий
17.03.2023 10:48 Ответить
віддайте в ТРО.

ті хлопаки вічно голі та босі, їх командування обділяє ніштяками, тож, вони будуть раді всьому що дадуть.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:59 Ответить
Чего вы тут ноете в коментах ? Никто и не собирается кидать трофейные танки сразу в бой. Проведут оценку - какие-то танки разберут на запчасти, Т72 могут укопмлекктовать и поставить в строй.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:04 Ответить
якщо пішди трофеї... кацапи десь вже тікають?
показать весь комментарий
17.03.2023 11:17 Ответить
Чудово. Якими б ці танки не були - вони вже не використовуватимуться проти нас. Гадаю, в ЗСУ вирішать, що з ними робити та як краще використати.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:47 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2023 12:48 Ответить
Брови иллича.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:56 Ответить
итак, во первых у кацапов минус три танка.
во-вторых у нас как минимум плюс один + куча металлолома на разборку, либо тупо отправить в тыл,чтобы на них тренировались танкисты, да и просто на запчасти, думаю много есть совместимого с т72.
в третьих - тенденция голых кацапских танков о многом говорит. В таких условиях один лео мог бы разнести в щепки взвод, а то и роту кацапских танков и остаться в строю.
в четвертых пацаны просто герои.
в пятых кацапам звезда.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:12 Ответить
 
 