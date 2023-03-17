Окупанти марно намагаються форсувати річку Бахмутку. ВIДЕО бою
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" припинили одну із спроб російських окупантів штурмувати річку Бахмутка в Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою бійці опублікували у соцмережах. Спробу форсування українські воїни припинили мінометним вогнем.
Топ коментарі
+25 Yurka Gagarin
показати весь коментар17.03.2023 12:43 Відповісти Посилання
+24 Віктор Телецький #552650
показати весь коментар17.03.2023 13:04 Відповісти Посилання
+21 Роман с камнем
показати весь коментар17.03.2023 12:27 Відповісти Посилання
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тому ванюша можеш сопкійно форсувати річку, тебе як диванного вояку точно міна що розірвалась в парі метрів ніяк не зачепить
вам явно потрібно на фронт, такому тактику гріх диван протирати
Коли російська фашня піде більшими силами, відео буде веселіше.
Доповідаю, коротко.
Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.
Більшість взагалі не дивляться на карту, і, читаючи такі новини, вони мабуть уявляють якусь велику ділянку фронту, велику річку, безуспішні атаки ворога, щоб захопити якийсь плацдарм...
Скажу більше, потепліє, і ця річечка, навпаки, дозволить кацапам по ній, вздовж неї, лізти з флангів, як по великому рову з наміром захопити базар, Еко-маркет і ще кілька багатоповерхівок.