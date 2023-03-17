Оккупанты тщетно пытаются форсировать реку Бахмутку. ВИДЕО боя
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" пресекли одну из попыток российских оккупантов штурмовать реку Бахмутка в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя бойцы опубликовали в соцсетях. Попытку форсирования украинские военные пресекли минометным огнем.
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+25 Yurka Gagarin
показать весь комментарий17.03.2023 12:43 Ответить Ссылка
+24 Віктор Телецький #552650
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тому ванюша можеш сопкійно форсувати річку, тебе як диванного вояку точно міна що розірвалась в парі метрів ніяк не зачепить
вам явно потрібно на фронт, такому тактику гріх диван протирати
Коли російська фашня піде більшими силами, відео буде веселіше.
Доповідаю, коротко.
Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.
Більшість взагалі не дивляться на карту, і, читаючи такі новини, вони мабуть уявляють якусь велику ділянку фронту, велику річку, безуспішні атаки ворога, щоб захопити якийсь плацдарм...
Скажу більше, потепліє, і ця річечка, навпаки, дозволить кацапам по ній, вздовж неї, лізти з флангів, як по великому рову з наміром захопити базар, Еко-маркет і ще кілька багатоповерхівок.