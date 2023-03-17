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Оккупанты тщетно пытаются форсировать реку Бахмутку. ВИДЕО боя

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" пресекли одну из попыток российских оккупантов штурмовать реку Бахмутка в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя бойцы опубликовали в соцсетях. Попытку форсирования украинские военные пресекли минометным огнем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа экипажа БТР-4Е "Буцефал" в Бахмуте. ВИДЕО

Бахмут (1605) 93 отдельная механизированная бригада (303)


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Топ комментарии
+25
неплохая попытка ваня,но нет)))))
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17.03.2023 12:43 Ответить
+24
ага, і його б крили мінами так само як цих тарганів, у відкритому полі.
вам явно потрібно на фронт, такому тактику гріх диван протирати
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17.03.2023 13:04 Ответить
+21
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17.03.2023 12:27 Ответить
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То й місток лишили як приманку.
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17.03.2023 12:20 Ответить
Йшла худоба на водопій...
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17.03.2023 12:30 Ответить
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17.03.2023 12:21 Ответить
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17.03.2023 12:27 Ответить
то свіжак?
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17.03.2023 15:38 Ответить
Столько снарядов, а в результате больше напугали, чем убили. По правде сказать видео грустное. Московиты относительно спокойно бегают через речку, Значит, тяжелой техники ВСУ рядом нет.
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17.03.2023 12:27 Ответить
неплохая попытка ваня,но нет)))))
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17.03.2023 12:43 Ответить
пару 82 чи 120 мін і тільки 2 кацапи з групи були в змозі ретируватися, інші або подохли одразу або здохнуть пізніше від пораненнь.
тому ванюша можеш сопкійно форсувати річку, тебе як диванного вояку точно міна що розірвалась в парі метрів ніяк не зачепить
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17.03.2023 12:52 Ответить
А был бы пулеметный расчет в метрах 100 от речки или бронетехника, то вообще никто бы никуда не побежал.
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17.03.2023 12:56 Ответить
ага, і його б крили мінами так само як цих тарганів, у відкритому полі.
вам явно потрібно на фронт, такому тактику гріх диван протирати
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17.03.2023 13:04 Ответить
Іспанець би сказав: "Ну і кукарачі!".
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17.03.2023 15:39 Ответить
Не тактик, а вже цілий стратег!
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17.03.2023 19:19 Ответить
А ти чекав, що в цю яму з півтора каліками полетять 2 хаймарси і контрольний ескалібур?
Коли російська фашня піде більшими силами, відео буде веселіше.
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17.03.2023 13:24 Ответить
Дело не в огневой мощи, а в том, что кацапов отгоняют только минометом. Московиты бегают перед самой речкой. Значит пехоты ВСУ на метров 300-500 рядом нет, не говоря уже про бронетехнику.
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17.03.2023 13:41 Ответить
Счас на кучку тараканов всю мощь ВСУ кинут. По уму расх.йкали минометами и всё.
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17.03.2023 18:37 Ответить
В цьому випадку міномет найкраще підходить. Міна в землю не занурюється, вибухає на поверхні. Уламки літять на 360*. Зверни увагу, як по колу вибуха піднімається пилюка. Це все уламки. Уціліт в таких умовах майже не можливо.
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17.03.2023 19:09 Ответить
Навіть намагаються своїх не бросать. Чи то може ботінки на Ваньку гарні, чи то з криками - Не дамо шубу твоєй мимрі отримати...
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17.03.2023 12:28 Ответить
Бахмутський Демон

Доповідаю, коротко.

Пішли на штурм на кількох ділянках, зупинили штурми підарів ще на кількох. Лютий березень, лютий двіж.
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17.03.2023 12:33 Ответить
У Бахмутівці можна згодувати ракам всіх вагнерівців, яких ще не добили. А дурі в них вистачить завалит річку м'ясом. Тому саме цікаве у Бахмуті тільки починається
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17.03.2023 12:35 Ответить
та вона вже давно завалена тим кацапським м'ясом. Мені лише одне не зрозуміло, навіщо тій річечці приділяють так багато уваги? Зараз конкретно по Бакмутці у Бахмуті наші тримають 2 км фронту. Все. Це як один з рубежів, на який наші спираються. І, звичайно, бої тривають в основному на півночі і півдні міста, тієї річки можна сказати взагалі не помітно, вона що є, що нема. Точніше кацапи не ведуть наступ саме там, лише турбуючі вилазки...
Більшість взагалі не дивляться на карту, і, читаючи такі новини, вони мабуть уявляють якусь велику ділянку фронту, велику річку, безуспішні атаки ворога, щоб захопити якийсь плацдарм...
Скажу більше, потепліє, і ця річечка, навпаки, дозволить кацапам по ній, вздовж неї, лізти з флангів, як по великому рову з наміром захопити базар, Еко-маркет і ще кілька багатоповерхівок.
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17.03.2023 13:36 Ответить
Але таки ж не лізуть, бо там вони як на долоні і перетворюються на чудові мішені як у тирі. А те, що вони змушені наступати на півдні та півночі це говорить про те, що саме річка змушує наступати на більш вузьких ділянках фронту, а а чим вужче ділянку фронту, тим легше оборонятися, не розпиляючи оборонців. Тому завдяки цій річці звідки б вони не пішли їх набагато легше знищувати, ніж на решті території міста
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17.03.2023 13:47 Ответить
Кацапи носяться , як клопи по нашій землі , допоки їх не прихлопнуть 😠
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17.03.2023 12:36 Ответить
Тільки кишки орків по берегам, значить скоро будуть раки не такі, як по три, а такі як по п'ять.
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17.03.2023 12:37 Ответить
Видео ускорено.
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17.03.2023 12:52 Ответить
ускорене--то таке,),,просто,то є ****** таргани,,,,),,
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17.03.2023 13:26 Ответить
не означає, це "швидко" робить кнопка плеера.
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17.03.2023 12:57 Ответить
переправа залишилась
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17.03.2023 13:21 Ответить
Замануха! Место пристрелено на все 100%.....
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17.03.2023 13:33 Ответить
Припоминало... в начале 90х была игра "Cannon Fodder" 😌
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17.03.2023 14:16 Ответить
Не бачу привиду сильно радіти. Людський ресурс в кацапів необмежений. Пробиваються малими групами. І їм пофіг... перша не пройшла... друга ні... третя пройде, за нею валять інші. Це нескінчений поток. Таким чином протискають і створюють умови для подальшого просування.
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17.03.2023 14:40 Ответить
А с чего вы взяли, что ресурс у кацапа не ограничен? Это давным давно не савковый саюз с 280 миллионов ртов, и даже не сцарская раися со 180 миллионами. Сколько их там ? в самом лучшем для них случае - втрое больше чем население Украины. Регулярная контрактная армия пошла по звизде еще в прошлом году, миллион военнообязаных тиканули из страны по мобилизации, тюрьмы уже пригожий все выбрал, с мобиков в основном такие ваеваки, как с кота питбул. В 155 бригаде мп тф, например, из 15 наловленных пленных семеро - матросы с кораблей, шестеро - чмобики и только двое контрактники мп. Очень далеко от "неограниченных ресурсов".
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17.03.2023 23:42 Ответить
Задуже голослівно звучить теза про відсутність регулярної армії у мокш. Це щось типу "еще две-три недели" або "ракет у них еще на 2 залпа". Ок, давайте рахувати. Якщо вірити офіційним джерелам втрати кацапів, ну нехай 1 тисяча в день (з урахуванням санітарних втрат, зниклих безвісти, дезертирів і тих хто виявив хоч якусь мудрість і здався в полон). В місяць це -30 тисяч. За рік -360 тисяч. Навіть якщо у них мобрезерв був би 1 млн. голів скота, це на 2 з копійками роки війни з сьогоднішньою інтенсивністю. І не треба сприймати слово "необмежений" буквально, це ж не гра "ГЕНЕРАЛИ" де ти побудував вторичну економіку і штампуєш м'яса в необмеженому об'ємі. Звичайно, якщо вони і 10 млн. загонять в армію, рано чи пізно, якщо не припинити воєнні дії, вони закінчаться. У нас таких людських ресурсів не має. Тому для нас їхні ресурси є необмеженими, так як ми банально швидше закінчимось. Плюс треба враховувати той факт, що так званне кацапське політичне і військове керівництво клало на кількість утилізованих кріпосних, тому їх кількість на нашій території буде тільки збільшуватись.
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18.03.2023 13:32 Ответить
жрали б себе макарану у турме... так неймется.....
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17.03.2023 14:47 Ответить
Бежи-и-и-им! Пря-я-я-ячемся!
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17.03.2023 15:58 Ответить
Сучі таргани ) Таке враження, що вони голодні і лізуть скуштувати їхнього ж м'яса
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17.03.2023 22:37 Ответить
Біжіть хлопці поки не пізно.Це не ваша земля.
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27.03.2023 10:57 Ответить
 
 