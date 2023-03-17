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Боевая работа экипажа БТР-4Е "Буцефал" в Бахмуте. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа БТР-4Е "Буцефал" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины БТР во время выполнения боевого задания в Бахмуте.

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украинское оружие (176) БТР (367) Бахмут (1605)


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Топ комментарии
+14
Комбайнери на жнивах.
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17.03.2023 09:43 Ответить
+13
Всі молитви наші тут. Стіни горять в бою...Знищуйте і повертайтеся!
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17.03.2023 09:43 Ответить
+6
Українці "Буцефал"
Проміняли на "квартал",
А ракети наші "Гріми",
На Володенькіни "стріми".
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17.03.2023 10:05 Ответить
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Комбайнери на жнивах.
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17.03.2023 09:43 Ответить
Всі молитви наші тут. Стіни горять в бою...Знищуйте і повертайтеся!
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17.03.2023 09:43 Ответить
молитви нікому ні разу не допомогли.
лицемір.
ок, може як "плацебо"
ок, навіть експеримент був - за раковиків "молились", а за іншу групу таких же вражених цим... то вроді вірус, чишо? - ні. і результат такий самий.
чо ти реально час втрачаєш, пишучи шо "молишся"? ти просто як всі віруни - лицемір.
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17.03.2023 09:53 Ответить
Фортеця Бахмут кожного ранку ,як молитва. Повторюсь, мій племінник просить молитися,писати добрі слова на сторінках підрозділів. Я це роблю. Наразі слухаю, хто не скаче,тей москаль. Навіщо ви тут?
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17.03.2023 09:57 Ответить
ну це плацебо, удачі вашому родичу.
просто я х.з., де той "бог" був коли сралін тут голодоморив?
ну от, божка тупо нема.
а про біблійського бога Яхве - давайте почитайте "старий заповіт", так що вам навіть голодомор здасться прогулянкою по гулагу.
і от що характерно, я ж не брешу - все написано і перевидано на 200 мов, і це .... не смій.ТЕсь - т.з. "КАНОН"
ти поняв, нє?
вибачТЕ.
просто не люблю совків та віропітеків
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17.03.2023 10:07 Ответить
Помню подобное видео из Мариуполя, пацаны там херачили кацапскую бэху. Интересно, где они сейчас, живы ли..
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17.03.2023 09:45 Ответить
вы так как то написал.....
может и да, а может и так.
а может на учениях в Австралии с британскими боевиками.
та живы, живы, просто щас в Дарвине, обучаются на подлодках. мне если шо, Аллах сообщил.
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17.03.2023 10:11 Ответить
обзор гуд, але навіть з автомата орк може засліпити екіпаж.
мужні бойовики(це слово в УПА застосовувалось, та як знаємо, ним "обзивали" русняві - воїнів Ічкерії, Іншалла(хз шо це означає але напевно шо потрібно сраку показать Аллаху гггг))

не знаю, але там та башта така шо тільки сліпий бурят не побачить. триметрова бандура з баштою такою, г*споди, як спеціально робили шоб побільш помітно було?
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17.03.2023 09:50 Ответить
Вибачте,але це не вперше чітко і гідно, а це значить, що орки орками, а ЗСУ профі
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17.03.2023 09:53 Ответить
я говорю про "застікльоння" БМ-у, який би профі не був, але ти не побачиш орка в лісосмузу, а він по склу попаде з калаша.
а так - може й воно то добре - типу перші бачать ворога і - "амінь"
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17.03.2023 10:04 Ответить
S kalasha ...ti seriozna ? Tak ti dalbaiob ?
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17.03.2023 10:18 Ответить
ty durak - s kalasha steklo tebe stanet "*****". poetomy kypi klaWu umniCK
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17.03.2023 10:22 Ответить
Ooo, smatriu ti ruski , tak zasun kirilicu sebe v zhopu , eta vo pervih . A vo vtarih , svinosabaka ruskaia , sidi rovna na butilke i nekukarekui !
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17.03.2023 10:31 Ответить
Українці "Буцефал"
Проміняли на "квартал",
А ракети наші "Гріми",
На Володенькіни "стріми".
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17.03.2023 10:05 Ответить
Увесь час дивуююсь ... що там видно ?? Тобто, картинка є, стовби і кущі вони бачать ... а далі ...
Оператор "косить" по периметру ??
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17.03.2023 12:12 Ответить
статистика В.єтнаму - шоб вбити красножопого, вороги витрачали 50000 патронів.
ну, типу - за місяць вистріляли мільярд, а ліквідували(рах*є) - ну сам порах*й
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24.03.2023 08:09 Ответить
так, ще пишуть, що у ******** війнах 75 % вражень, це артилерія і все інше. Стрілецькою зброєю тільки 15%.
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24.03.2023 12:28 Ответить
ну он стаття збоку - тупо НАТО і примкнувший Трамп рішають питання завоюванням переваги в повітрі.
срака тоді артилерія, якщо любу Рапіру роздовбить Тандерболт, а любого Шимпанзе, ой, тобто Хусейна, можна тупо вицілити з супутника та навести Глобал хавка..
ти совок шолі?
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24.03.2023 13:07 Ответить
Хм ... У мережі повно відео про перестрілки. То де та високоточна зброя у великій кількості ??
Хусейн ?? При чому Хусейн ?? Он, Бен Ладена скільки шукали ...
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24.03.2023 13:12 Ответить
шукали то для публіки.
он, Осаму теж шукали.
ти розумієш шо там тупо .... до шо там говорити, це тіпа якби Єрмака захопили = тупо десант русні.
те ж саме - вся армія "не робе" і просто беруть Єрмака і - фввввв - улітають.
може я щось не так брешу, чи ні? Правда Єрмака - дав би зразу, але ніхто би його не хотів.
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24.03.2023 13:44 Ответить
 
 