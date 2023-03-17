Бойова робота екіпажу БТР-4Е "Буцефал" у Бахмуті. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу БТР-4Е "Буцефал" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із кабіни БТР під час виконання бойового завдання в Бахмуті.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БТР-4Е "Буцефал" українського виробництва витримує удар ворожого ПТРК і відходить з бойової позиції. ВIДЕО
Топ коментарі
+14 MausMike
показати весь коментар17.03.2023 09:43 Відповісти Посилання
+13 Валентина Саюн #551086
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+6 Анатолий К #427424
показати весь коментар17.03.2023 10:05 Відповісти Посилання
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лицемір.
ок, може як "плацебо"
ок, навіть експеримент був - за раковиків "молились", а за іншу групу таких же вражених цим... то вроді вірус, чишо? - ні. і результат такий самий.
чо ти реально час втрачаєш, пишучи шо "молишся"? ти просто як всі віруни - лицемір.
просто я х.з., де той "бог" був коли сралін тут голодоморив?
ну от, божка тупо нема.
а про біблійського бога Яхве - давайте почитайте "старий заповіт", так що вам навіть голодомор здасться прогулянкою по гулагу.
і от що характерно, я ж не брешу - все написано і перевидано на 200 мов, і це .... не смій.ТЕсь - т.з. "КАНОН"
ти поняв, нє?
вибачТЕ.
просто не люблю совків та віропітеків
может и да, а может и так.
а может на учениях в Австралии с британскими боевиками.
та живы, живы, просто щас в Дарвине, обучаются на подлодках. мне если шо, Аллах сообщил.
мужні бойовики(це слово в УПА застосовувалось, та як знаємо, ним "обзивали" русняві - воїнів Ічкерії, Іншалла(хз шо це означає але напевно шо потрібно сраку показать Аллаху гггг))
не знаю, але там та башта така шо тільки сліпий бурят не побачить. триметрова бандура з баштою такою, г*споди, як спеціально робили шоб побільш помітно було?
а так - може й воно то добре - типу перші бачать ворога і - "амінь"
Проміняли на "квартал",
А ракети наші "Гріми",
На Володенькіни "стріми".
Оператор "косить" по периметру ??
ну, типу - за місяць вистріляли мільярд, а ліквідували(рах*є) - ну сам порах*й
срака тоді артилерія, якщо любу Рапіру роздовбить Тандерболт, а любого Шимпанзе, ой, тобто Хусейна, можна тупо вицілити з супутника та навести Глобал хавка..
ти совок шолі?
Хусейн ?? При чому Хусейн ?? Он, Бен Ладена скільки шукали ...
он, Осаму теж шукали.
ти розумієш шо там тупо .... до шо там говорити, це тіпа якби Єрмака захопили = тупо десант русні.
те ж саме - вся армія "не робе" і просто беруть Єрмака і - фввввв - улітають.
може я щось не так брешу, чи ні? Правда Єрмака - дав би зразу, але ніхто би його не хотів.