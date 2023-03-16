Украинские разведчики получили 30 модернизированных бронетранспортеров 4х4 Oncilla

Украинские разведчики получили модернизированный бронетранспортер 4х4 Oncilla. Он является украинско-польской разработкой, оборудованный пушкой 12,7 мм и двойным противоминным дном.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг.

"Таких машин, которые уже воюют, 30. Они очень хорошо показали себя на поле боя, спасали жизни", - отметил представитель конструкторского бюро "Берил" Виктор Левченко.

БТР Oncilla – совместная украинско-польская разработка. Машина оборудована 12,7-мм пулеметом, а в комплекс защиты входит, в частности, двойное противоминное дно.

В ГУР поблагодарили польскую сторону за помощь, в частности, польскую компанию Trans Select, которая пожертвовала средства на приобретение бронемашины и другой техники для украинских разведчиков.

