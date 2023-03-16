РУС
Украинские разведчики получили 30 модернизированных бронетранспортеров 4х4 Oncilla

Украинские разведчики получили модернизированный бронетранспортер 4х4 Oncilla. Он является украинско-польской разработкой, оборудованный пушкой 12,7 мм и двойным противоминным дном.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг.

"Таких машин, которые уже воюют, 30. Они очень хорошо показали себя на поле боя, спасали жизни", - отметил представитель конструкторского бюро "Берил" Виктор Левченко.

БТР Oncilla – совместная украинско-польская разработка. Машина оборудована 12,7-мм пулеметом, а в комплекс защиты входит, в частности, двойное противоминное дно.

В ГУР поблагодарили польскую сторону за помощь, в частности, польскую компанию Trans Select, которая пожертвовала средства на приобретение бронемашины и другой техники для украинских разведчиков.

Смотрите также: БТР-4Е "Буцефал" украинского производства выдерживает удар вражеского ПТРК и уходит с боевой позиции. ВИДЕО

Польша (8854) разведка (4229) БТР (375)
Хай береже наших героїв та безжально нищить ворогів з натхненням до бою нашим героям
16.03.2023 18:36 Ответить
Дякуємо нашим друзям полякам
16.03.2023 18:47 Ответить
Якщо я не помиляюся, то це наша розробка "Дозор Б", яких ми виготовили всього 10 машин у 2016 році, як завжди при "Баризі" на Харківському і Львівському бронетанкових заводах. Мені здається, що це не складна якась ракета, можна виготовляти в Україні, тим більше, що поляки виготовляють їх по нашій ліцензії, але тоді не вистачить коштів на телеканал російською мовою "Дом" і "Рада". А ще за які гроші будуть штампуватися відоси кожного вечора і проводити "марафон"?
16.03.2023 19:15 Ответить
вона сама,після того як дослідну партію засрали за тріскаючі корпуси,не нагадує історію з БТР-4 для Іраку, нашому моу різко стало на нього пофіг,це при тому що відгуки від десантників куди їх передали на дослідну експлуатацію були хороші,і потрібно було виправити недоліки і в серію,але ні всякі тарасіки чмутики засрали його так само як і Богдану з Нептуном.Але як бачимо нічого непоправного там не було і поляки спокійно його штампують...
16.03.2023 21:20 Ответить
БОНАПАРТ БОНЕВТІК ЗНАЄ ЩО ВАЖНІШЕ,ЙОГО КОНСУЛЬТУЄ Кріт Єрмакович.
16.03.2023 19:40 Ответить
Отримали ще один, а усього за рік -30 шт. Дуже потужно...
16.03.2023 21:52 Ответить
А могли виробляти в себе на двох заводах за три роки сотні, але тоді не добудували дороги до Бердянська і Маріуполя, що ворог мав йти на танках болотом?
17.03.2023 06:48 Ответить
 
 