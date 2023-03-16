УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10057 відвідувачів онлайн
Новини
12 471 8

Українські розвідники отримали 30 модернізованих бронетранспортерів 4х4 Oncilla

бтр,oncilla

Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla, який є українсько-польською розробкою, обладнаний гарматою 12,7 мм і подвійним протимінним дном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер.

"Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", - зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.

БТР Oncilla - спільна українсько-польська розробка. Машина обладнана 12,7-мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно.

У ГУР подякували польській стороні за допомогу, зокрема, польській компанії Trans Select, яка пожертвувала кошти на придбання бронемашини та іншої техніки для українських розвідників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БТР-4Е "Буцефал" українського виробництва витримує удар ворожого ПТРК і відходить з бойової позиції. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8659) розвідка (3894) БТР (282)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай береже наших героїв та безжально нищить ворогів з натхненням до бою нашим героям
показати весь коментар
16.03.2023 18:36 Відповісти
Дякуємо нашим друзям полякам
показати весь коментар
16.03.2023 18:47 Відповісти
Якщо я не помиляюся, то це наша розробка "Дозор Б", яких ми виготовили всього 10 машин у 2016 році, як завжди при "Баризі" на Харківському і Львівському бронетанкових заводах. Мені здається, що це не складна якась ракета, можна виготовляти в Україні, тим більше, що поляки виготовляють їх по нашій ліцензії, але тоді не вистачить коштів на телеканал російською мовою "Дом" і "Рада". А ще за які гроші будуть штампуватися відоси кожного вечора і проводити "марафон"?
показати весь коментар
16.03.2023 19:15 Відповісти
вона сама,після того як дослідну партію засрали за тріскаючі корпуси,не нагадує історію з БТР-4 для Іраку, нашому моу різко стало на нього пофіг,це при тому що відгуки від десантників куди їх передали на дослідну експлуатацію були хороші,і потрібно було виправити недоліки і в серію,але ні всякі тарасіки чмутики засрали його так само як і Богдану з Нептуном.Але як бачимо нічого непоправного там не було і поляки спокійно його штампують...
показати весь коментар
16.03.2023 21:20 Відповісти
БОНАПАРТ БОНЕВТІК ЗНАЄ ЩО ВАЖНІШЕ,ЙОГО КОНСУЛЬТУЄ Кріт Єрмакович.
показати весь коментар
16.03.2023 19:40 Відповісти
Отримали ще один, а усього за рік -30 шт. Дуже потужно...
показати весь коментар
16.03.2023 21:52 Відповісти
А могли виробляти в себе на двох заводах за три роки сотні, але тоді не добудували дороги до Бердянська і Маріуполя, що ворог мав йти на танках болотом?
показати весь коментар
17.03.2023 06:48 Відповісти
 
 