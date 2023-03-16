Українські розвідники отримали 30 модернізованих бронетранспортерів 4х4 Oncilla
Українські розвідники отримали модернізований бронетранспортер 4х4 Oncilla, який є українсько-польською розробкою, обладнаний гарматою 12,7 мм і подвійним протимінним дном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер.
"Таких машин 30, які уже воюють. Вони дуже добре показали себе на полі бою, рятували життя", - зазначив представник конструкторського бюро "Берил" Віктор Левченко.
БТР Oncilla - спільна українсько-польська розробка. Машина обладнана 12,7-мм кулеметом, а до комплексу захисту входить, зокрема, подвійне протимінне дно.
У ГУР подякували польській стороні за допомогу, зокрема, польській компанії Trans Select, яка пожертвувала кошти на придбання бронемашини та іншої техніки для українських розвідників.
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