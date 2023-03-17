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Окупанти обстріляли житлові будинки у Костянтинівці - спалахнула пожежа. ВIДЕО

У п’ятницю ввечері 17 березня, російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожого обстрілу у місті загорілись будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини Донбасу".

"Під ударом армії РФ житловий сектор міста", - йдеться у повідомленні.

Місцеві повідомляють, що на Сантуринівці (район міста - ред.) горить будинок.

Також чутно "прильоти" від російських мінометів в районі села Іллінівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: обстріли Костянтинівки касетними боєприпасами, у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29527) Костянтинівка (352)


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Сьогодні ввечері до Бердянська завітало Бавовнятко.
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18.03.2023 00:00 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський припинив дію угоди між Україною та рф про порядок здійснення гарантійного та авторського нагляду за експлуатацією стратегічних ракетних комплексів Стратегічних Сил, передає УНН із посиланням на указ №157/2023.Цитата"Припинити дію Угоди між Україною та Російською Федерацією про порядок здійснення гарантійного та авторського нагляду за експлуатацією стратегічних ракетних комплексів Стратегічних Сил, розташованих на їхніх територіях, вчиненої 3 вересня 1993 року в м. Ялті", - йдеться у документі.
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18.03.2023 00:00 Відповісти
бо тварі москальські так дітей *******, що живими їх бачити не можуть....
тому і палять по будинках в яких діти...
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18.03.2023 00:10 Відповісти
повторяюся в три п'ятнадцятий раз - ніколи не кажіть кацапні де наші діти, бо вони саме в туда і палять...
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18.03.2023 09:16 Відповісти
 
 