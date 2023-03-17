Окупанти обстріляли житлові будинки у Костянтинівці - спалахнула пожежа. ВIДЕО
У п’ятницю ввечері 17 березня, російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожого обстрілу у місті загорілись будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини Донбасу".
"Під ударом армії РФ житловий сектор міста", - йдеться у повідомленні.
Місцеві повідомляють, що на Сантуринівці (район міста - ред.) горить будинок.
Також чутно "прильоти" від російських мінометів в районі села Іллінівка.
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тому і палять по будинках в яких діти...