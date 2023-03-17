Доба на Донеччині: обстріли Костянтинівки касетними боєприпасами, у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти не припиняли обстрілів населених пунктів Донеччини. Під ворожим вогнем опинилися 11 громад області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії. У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка та Красногорівка, в Очеретинській — Красногорівка, Кам'янка, Сєверне і Водяне. Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці — без жертв", - йдеться в повідомленні.

Ворог двічі обстріляв з Ураганів касетними боєприпасами. Костянтинівку. У місті зазнали поранень 6 людей, пошкоджено щонайменше 19 будинків, школу та підприємство.

Внаслідок ворожих обстрілів у Торецьку одна особа загинула, ще одна дістала поранення.

"Відомо про 1 пораненого та 5 пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Федорівці і 5 будинків у Васюківці, гучно було в Часовоярській громаді", - додав Кириленко.

На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА



















