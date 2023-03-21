УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11218 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
30 525 35

Невдала спроба наступу окупантів поблизу Водяного на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Втратою щонайменше трьох бронемашин завершилася спроба окупантів атакувати позиції українських воїнів поблизу Водяного на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою зафіксував український безпілотник. Запис розпочинається з моменту знищення ворожого БТР, що вибухає, рухаючись лісосмугою. На момент початку відео, принаймні, одна бролнемашина вже горить. Далі в кадр камери потрапляє БМП, що їде з поля бою та отримує в борт два постріли, які помітно через реверсивний слід. На ходу бронемашина починає горіти і зупиняється. На записі видно, що вціліло три окупанти. Один з них - поранений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ постійно намагаються оточити Авдіївку, але зазнають серйозних втрат як особового складу, так і техніки, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447) Водяне (138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
таке казали...ЗСУ застосувують PARM: унікальні німецькі міни-ракети розстріляли БМП Росії
показати весь коментар
21.03.2023 10:31
+38
Виконавцям респект-особливо спободався лапатнік бєгущій в атаку на карачках...
показати весь коментар
21.03.2023 10:30
+34
Так їх свиней рашистських
показати весь коментар
21.03.2023 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так їх свиней рашистських
показати весь коментар
21.03.2023 10:27 Відповісти
Виконавцям респект-особливо спободався лапатнік бєгущій в атаку на карачках...
показати весь коментар
21.03.2023 10:30 Відповісти
Орангутанг був в екіпажі? Знущаються над тваринами москалі.
показати весь коментар
21.03.2023 11:03 Відповісти
Звичайна руда свинособака
показати весь коментар
21.03.2023 18:05 Відповісти
мабуть до Київа поповз
показати весь коментар
22.03.2023 01:30 Відповісти
таке казали...ЗСУ застосувують PARM: унікальні німецькі міни-ракети розстріляли БМП Росії
показати весь коментар
21.03.2023 10:31 Відповісти
заказали - замовили, може?
показати весь коментар
21.03.2023 10:33 Відповісти
а може тобі вже щось ввижається?
показати весь коментар
21.03.2023 10:56 Відповісти
казали - говорили, балакали, мовили ...
показати весь коментар
21.03.2023 11:00 Відповісти
рАчки-морячкИ - так їх, хлопці, у хвіст і в гриву
показати весь коментар
21.03.2023 10:32 Відповісти
Кацапы сходили в отрицательное наступление....
показати весь коментар
21.03.2023 10:33 Відповісти
Нова модель орка. Повний привід 4 x 4 .
показати весь коментар
21.03.2023 10:34 Відповісти
Рускіє Кацапи сваих нє брасают? Той, що повз рачки - нє свой?
показати весь коментар
21.03.2023 10:36 Відповісти
І дорогая нє узнаєт,какой в танкіста біл конєц......
показати весь коментар
21.03.2023 10:36 Відповісти
то асвабадітєль рачки побіг в сторону расєї? гарно)
показати весь коментар
21.03.2023 10:42 Відповісти
Щоб вони, п*дари, до самого Уралу так рачки бігли
показати весь коментар
21.03.2023 18:07 Відповісти
Знищуйте хлопці цих рашистських тварюк !
показати весь коментар
21.03.2023 10:43 Відповісти
Так і по карті наступ був для орків смертельним.
показати весь коментар
21.03.2023 10:46 Відповісти
уйо*ен зе бітте з української землі, російськомовні паскуди.
показати весь коментар
21.03.2023 10:55 Відповісти
Оце рогаті шпарять...Хто на двох копитцях,а хто і на чотирьох...)
показати весь коментар
21.03.2023 11:07 Відповісти
на "калені"! у пекло!
показати весь коментар
21.03.2023 11:08 Відповісти
Кацапы так прут по полю, что Усэйн Болт отдыхает....
показати весь коментар
21.03.2023 11:08 Відповісти
Свинособака в привычной позе поковыляла! И еще как быстро, впереди всех!
показати весь коментар
21.03.2023 11:16 Відповісти
А таки не дарма тренуються в Бульбостані - вискакують швидко
показати весь коментар
21.03.2023 11:18 Відповісти
эпично на четвереньках, аки собака))))
показати весь коментар
21.03.2023 11:44 Відповісти
Шустрі, як таргани)
показати весь коментар
21.03.2023 11:57 Відповісти
"Нас аставалась только трое из восемнадцати ребят. У незнакомага посьолка, на безимянной висате."
показати весь коментар
21.03.2023 12:02 Відповісти
на коленях быстрее
показати весь коментар
21.03.2023 13:00 Відповісти
Кацапский триатлон:

1 - на БМП
2 - бегом
3 - на карачках
показати весь коментар
21.03.2023 13:23 Відповісти
Как же до них долго доходит, съ*бывать начали когда дупа уже гореть начала.
показати весь коментар
21.03.2023 14:02 Відповісти
У кого є бажання, подивіться вчорашній випуск каналу Ньюсейдер Олександра Кушнаря. Там він розповідає про застосування саме в цьому бою німецьких ракетних мін.
показати весь коментар
21.03.2023 14:25 Відповісти
Не фсьо так адназначна….
показати весь коментар
21.03.2023 14:37 Відповісти
Ого! Я в ахе, як воно швидко біга на чотирьох лапах, ска швидше од мого сірка!
показати весь коментар
21.03.2023 15:11 Відповісти
Это вот: https://www.youtube.com/watch?v=Am7ZKUbM1Es ВСУ применили PARM: уникальные немецкие мины-ракеты расстреляли БМП России
показати весь коментар
21.03.2023 15:49 Відповісти
 
 