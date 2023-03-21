Невдала спроба наступу окупантів поблизу Водяного на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Втратою щонайменше трьох бронемашин завершилася спроба окупантів атакувати позиції українських воїнів поблизу Водяного на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бою зафіксував український безпілотник. Запис розпочинається з моменту знищення ворожого БТР, що вибухає, рухаючись лісосмугою. На момент початку відео, принаймні, одна бролнемашина вже горить. Далі в кадр камери потрапляє БМП, що їде з поля бою та отримує в борт два постріли, які помітно через реверсивний слід. На ходу бронемашина починає горіти і зупиняється. На записі видно, що вціліло три окупанти. Один з них - поранений.

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