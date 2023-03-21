Український дрон зафіксував бойову роботу свого "побратима" у нічний час. ВIДЕО
У мережі опублікований унікальний відеозапис, на якому бойову роботу одного дрона фіксує інший дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений під час нічного вильоту, який завершився знищенням ворожої машини.
Топ коментарі
+14 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар21.03.2023 12:09
+8 scanncode scanncode
показати весь коментар21.03.2023 12:26
+6 Евгений Агро
показати весь коментар21.03.2023 12:27
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар21.03.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 14
scanncode scanncode
показати весь коментар21.03.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 8
Onufri Zagloba
показати весь коментар21.03.2023 12:11 Відповісти Мені подобається 0
Ярослав Кийко
показати весь коментар21.03.2023 12:33 Відповісти Мені подобається 6
Wlad5495
показати весь коментар21.03.2023 21:19 Відповісти Мені подобається 2
Евгений Агро
показати весь коментар21.03.2023 12:27 Відповісти Мені подобається 6
Николай Ворошилов #550868
показати весь коментар21.03.2023 12:43 Відповісти Мені подобається 0
Eduard Povolotsky #551372
показати весь коментар21.03.2023 12:56 Відповісти Мені подобається 2
Bob Fayn
показати весь коментар21.03.2023 13:10 Відповісти Мені подобається 6
Михаил Постолаки #557199
показати весь коментар21.03.2023 19:00 Відповісти Мені подобається 0
Nobody BecomesSomebody
показати весь коментар21.03.2023 20:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль