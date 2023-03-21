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Український дрон зафіксував бойову роботу свого "побратима" у нічний час. ВIДЕО

У мережі опублікований унікальний відеозапис, на якому бойову роботу одного дрона фіксує інший дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений під час нічного вильоту, який завершився знищенням ворожої машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона закидає гранату в люк ворожого БМП-2. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+14
Ми знищення кремля в 3D знімати будемо!
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21.03.2023 12:09
+8
зрештою, москва перетвориьться на відмінний полігон для продовження франшизи "Я Легенда-2", де орки будуть штурмувати бункерного вночі...
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21.03.2023 12:26
+6
Зірка смерті))
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21.03.2023 12:27
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Ми знищення кремля в 3D знімати будемо!
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21.03.2023 12:09 Відповісти
зрештою, москва перетвориьться на відмінний полігон для продовження франшизи "Я Легенда-2", де орки будуть штурмувати бункерного вночі...
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Щось незрозуміле. Попав десь збоку. І що?
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21.03.2023 12:11 Відповісти
І то, що те діряве відро більше нікуди не поїде
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21.03.2023 12:33 Відповісти
Що тобі не зрозуміле? Тобі подавай феєрверк? А сам не пробував? Чи з дивана видніше?
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21.03.2023 21:19 Відповісти
Зірка смерті))
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21.03.2023 12:27 Відповісти
шо за кратер такой?
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21.03.2023 12:43 Відповісти
Повстання машин? Термінатор?
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21.03.2023 12:56 Відповісти
Alphaville - Big In Japan ....класна группа 80-х
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21.03.2023 13:10 Відповісти
Гарна музика
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21.03.2023 19:00 Відповісти
Chillout би якийсь, бо якраз нанiч люди слухають.
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21.03.2023 20:55 Відповісти
 
 