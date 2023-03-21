Український дрон зафіксував бойову роботу свого "побратима" у нічний час. ВIДЕО

У мережі опублікований унікальний відеозапис, на якому бойову роботу одного дрона фіксує інший дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений під час нічного вильоту, який завершився знищенням ворожої машини.

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