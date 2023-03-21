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Важкий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" знищили воїни 55-ї артбригади в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Російський важкий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 міліметрів був знищений бійцями 55-та окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17346) Донецьк (946) знищення (7221) 55 артилерійська бригада (20)


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Топ коментарі
+21
Браво хлопці , вбийте всіх оккупантів
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21.03.2023 15:29
+19
Чудова робота, дякуємо!
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21.03.2023 15:24
+16
55-та , Запоріжжя,ви - найкращі! Бо, постріл -ціль!
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21.03.2023 15:35
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Тюльпан в этом случае оказался черным тюльпаном в прямом и переносном смысле слова.
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21.03.2023 15:21 Відповісти
Чудова робота, дякуємо!
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21.03.2023 15:24 Відповісти
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21.03.2023 15:25 Відповісти
Браво хлопці , вбийте всіх оккупантів
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21.03.2023 15:29 Відповісти
55-та , Запоріжжя,ви - найкращі! Бо, постріл -ціль!
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21.03.2023 15:35 Відповісти
восємь лєт дамбілі бамбас
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21.03.2023 16:11 Відповісти
Супер! Але навіщо навішувати логотипи прямо посеред екрану? Заважає передивлятися та отримувати задоволення!
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21.03.2023 16:38 Відповісти
Странно, что его разместили не на территории школы или больницы
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21.03.2023 16:45 Відповісти
Это Петровский р-он Донецка, террикон шахты №23. На 0:18 справа от него микрорайон Добровольского, 4 дома, 3 коротких и 1 длинный, параллельно, по улице Добровольского. Вот там прямо за 3-мя короткими домами, выше по видео (или восточнее по карте), гимназия, а чуть левее (севернее) гимназии через дорогу детский сад. От подножия террикона до ближнего из этой тройки дома меньше 500м, до детского сада еще меньше. Правда как в дошкольных, так и учебных заведениях детей сейчас нет, на удаленке.
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21.03.2023 17:57 Відповісти
так и я ж про это. Странно, что не разместили впритык к домам, которые видно на видео
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21.03.2023 18:51 Відповісти
Примерно на таком же расстоянии от моего дома херачили из Д-30, ощущения, хочу тебе сказать - довольно яркие, запоминающееся. Так у нее труба в 2 раза меньше, 122мм, а у этой хрени 240
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21.03.2023 19:17 Відповісти
Усе вірно. І пісня класно підібрана.

Такими х_йнями рашисти довбили по Азовсталі. Най подохнуть усі вінторогі свинособаки.
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21.03.2023 17:45 Відповісти
8 лєт мамбітє мірниє міномьоти!!!
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21.03.2023 17:58 Відповісти
Надіюсь, шо хробаки московські були всередині! Пісня гарна, дякую. Звичайно що подяка наперед усе стосується воїнів, які знищили ворога.
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21.03.2023 17:59 Відповісти
Гарна музика
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21.03.2023 19:03 Відповісти
Ах, вот как донбят Бамбас!
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21.03.2023 23:40 Відповісти
скіко всякої ******* музики наплодили гівномузиканти, всякий раз коли дивишся такі чудові відео доводиться спершу вирубати звук
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22.03.2023 03:08 Відповісти
Для справжнього знищення дивіться відео від 21.03.23 15:17
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24.04.2023 17:09 Відповісти
 
 