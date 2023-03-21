Важкий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" знищили воїни 55-ї артбригади в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Російський важкий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240 міліметрів був знищений бійцями 55-та окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

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