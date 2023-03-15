Миколаївські десантники відбили штурм позицій та знищили танк поблизу Донецька. ВIДЕО
Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили атаку окупантів та знищили ворожий танк поблизу Донецька.
Відеозапис результатів бою з російськими загарбниками публікує на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Штурми наших позицій відбуваються тут щодня. Щоб вибити десантників, ворог нерідко застосовує бронетехніку: танки, бмп, БТРи. Того разу противник кинув на штурм позицій разом з піхотою танк. На відео видно вже наслідки бойової роботи протитанкістів 79-ки, які вразили бойову машину противника з протитанкового ракетного комплексу. Артилерія десантників довершила роботу, змусивши ворожу піхоту відійти", - зазначається у коментарі до відео.
