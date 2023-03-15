УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9248 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 404 7

Миколаївські десантники відбили штурм позицій та знищили танк поблизу Донецька. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили атаку окупантів та знищили ворожий танк поблизу Донецька.

Відеозапис результатів бою з російськими загарбниками публікує на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Штурми наших позицій відбуваються тут щодня. Щоб вибити десантників, ворог нерідко застосовує бронетехніку: танки, бмп, БТРи. Того разу противник кинув на штурм позицій разом з піхотою танк. На відео видно вже наслідки бойової роботи протитанкістів 79-ки, які вразили бойову машину противника з протитанкового ракетного комплексу. Артилерія десантників довершила роботу, змусивши ворожу піхоту відійти", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В одному бою десантник 79-ї ОДШБр знищив 5 ворожих танків та 3 БМП. ВIДЕО

Автор: 

Донецьк (960) танк (2126) знищення (8285) Бутусов Юрій (3648) 79 окрема десантно-штурмова бригада (207)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
15.03.2023 11:26 Відповісти
А "танчик"-то - "лисий" ! Активної броні нема Кінчається у кацапів "анало-говнетная" техніка
показати весь коментар
15.03.2023 11:28 Відповісти
Зато с "бровями Брежнева"
показати весь коментар
15.03.2023 11:35 Відповісти
Вони йому не допомогли!
показати весь коментар
15.03.2023 11:41 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2023 11:45 Відповісти
Жодної цілої хати, а цілковиті руїни
показати весь коментар
15.03.2023 12:55 Відповісти
асфабадітелі кацабького світу прийшли...орда
показати весь коментар
15.03.2023 15:25 Відповісти
 
 