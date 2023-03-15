РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4030 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 404 7

Николаевские десантники отразили штурм позиций и уничтожили танк вблизи Донецка. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку оккупантов и уничтожили вражеский танк вблизи Донецка.

Видеозапись результатов сражения с российскими захватчиками публикует на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Штурмы наших позиций проходят здесь каждый день. Чтобы выбить десантников, враг нередко применяет бронетехнику: танки, БМП, БТРы. В тот раз противник бросил на штурм позиций вместе с пехотой танк. На видео видны уже последствия боевой работы противотанкистов 79-ки, поразивших боевую машину противника из противотанкового ракетного комплекса. Артиллерия десантников завершила работу, заставив вражескую пехоту отойти", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Уничтоженная вражеская штурмовая группа вблизи Авдеевки. ВИДЕО 18+

Донецьк (6335) танк (2313) уничтожение (7968) Бутусов Юрий (4416) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
15.03.2023 11:26 Ответить
А "танчик"-то - "лисий" ! Активної броні нема Кінчається у кацапів "анало-говнетная" техніка
показать весь комментарий
15.03.2023 11:28 Ответить
Зато с "бровями Брежнева"
показать весь комментарий
15.03.2023 11:35 Ответить
Вони йому не допомогли!
показать весь комментарий
15.03.2023 11:41 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 11:45 Ответить
Жодної цілої хати, а цілковиті руїни
показать весь комментарий
15.03.2023 12:55 Ответить
асфабадітелі кацабького світу прийшли...орда
показать весь комментарий
15.03.2023 15:25 Ответить
 
 