Николаевские десантники отразили штурм позиций и уничтожили танк вблизи Донецка. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку оккупантов и уничтожили вражеский танк вблизи Донецка.

Видеозапись результатов сражения с российскими захватчиками публикует на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Штурмы наших позиций проходят здесь каждый день. Чтобы выбить десантников, враг нередко применяет бронетехнику: танки, БМП, БТРы. В тот раз противник бросил на штурм позиций вместе с пехотой танк. На видео видны уже последствия боевой работы противотанкистов 79-ки, поразивших боевую машину противника из противотанкового ракетного комплекса. Артиллерия десантников завершила работу, заставив вражескую пехоту отойти", - отмечается в комментарии к видео.

