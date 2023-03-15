РУС
Уничтожена вражеская штурмовая группа вблизи Авдеевки. ВИДЕО 18+

Бойцы 3-й мотопехотной роты и разведывательного взвода 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха ликвидировали штурмовую группу оккупантов вблизи Авдеевки.

Видеозапись, на которой зафиксированы результаты успешного боя, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. На записи по меньшей мере семь уничтоженных оккупантов.

"Российская штурмовая группа уничтожена воинами 3-й мотопехотной роты и разведывательного взвода 53-й механизированной бригады под Авдеевкой", – пишет Бутусов в комментарии к видео.

Смотрите: Гибель "Да Винчи". Ситуация в Бахмуте. "Хижак". | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
Так уже кушать нечем. Разве, что только жопой нашу земельку попытается покуштувать.
Будут корни ромашек нюхать.
Кушать нечем, кушать нечем... нашим диким тваринкам есть чем(ласувати).
Да, была бы голова на плечах - были бы сейчас живы, сидели бы в тюрьме за отказ воевать и ели там на ужин макароны..
а дома тепло, там мама.....
чекає пральну машину....
Потєряла голову дурочка 🤣
А вона (голова) була?
була.....макєт
там був фафле приемник!
КРАСІВОЄ ...
Від краєвидів та гостинності України-неньки, не одна сотня москаликів вже голову втратили...
А в пакет голову разом із тулубом кладуть, чи в окрему картонну коробку?
Ну, лишние затраты для этой падали на тару нам тоже не нужны.
Сувениры на 23 февраля делают...
Слава ЗСУ, бережи вас Боже!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

====

Помиляєтеся. Вони легко з головами розтаються, які там "мозги"....
ви уявляєте яке "життя" організували на раZZії?! що воно не варта навіть паперу від свідоцтва про народження...
Добрі трьохсот теж підійдуть. Нехай ці шкандибаючі уродці будуть наглядним прикладом для іньших. Це краща агітація ніж звичайна могила. На кладовище люди бувають не часто. А каліка нагадує кожного дня. Тому більше справжніх якісних трехсотих. Ми ж добрі люди. Ми ж Христиани. Тому нехай живуть та кожного дня пам'ятають що в Україні їм робити нічого. Та хай нащадкам будуть нагадувати особистим прикладом. Переконливим прикладом
Не тільки нагадує, но і витягує гроші з держави.
Вииии фсе врете, трупы свежие и шевелецааа! 🤡
Наїлися земельки і сплять.
По-домашньому лежать.
... душевно так...
Аж настрій піднявся.
otrymaly kazapy te , za 4ym ij6ly na Ukrains´ku zemlju 💀

molodzi na6i voiny 😍👍
И что тут в 18+, трупы как трупы.
Они без голов еще в Украину приперлись.
Ето что же на рашке за жизнь такая суровая что орки выбирают лучше сдохнуть в Украине чем дома сидеть
Им Путин дал выбор: водка, дтп или без головы в Украине. Они выбрали Украину.
Промиті мізки кацапів можна вилікувати лише декапітацією
Експерти встановили родичів окупанта,
який зґвалтував https://patrioty.org.ua/politic/stav-heroiem-rf-eksperty-vstanovyly-rodychiv-okupanta-iakyi-zgvaltuvav-4-richnu-dytynu-ta-ii-matir-na-kyivshchyni-458831.html 4-річну дитину та її матір на Київщині
Картина маслом из серии "Потерь нет".
И.Какашенков - "Орки на привале"
Якщо автоматів нема - значить не всіх перебили Частина відійшла, підібравши поранених і зброю поранених та вбитих Такий порядок у всіх арміях
не експерт в цій темі, але трупи виглядають доволі протухлими... то може їх вже почистили від зброї?
А чорт їх зна! Я не принюхувався...
Ні співчуття, ні жалю, нічого. Трощіть їх ,хлопці. Усе буде Україна
Завжди приємно бачити смертельного ворога мертвим. Важка праця, але надає натхнення.
ЗСУ вдень підгодовують лисиць, а вночі кабанчиків.
...Ти ж хотів землі цієї
Тож тепер змішайся з нею
Станеш сам моєю землею...
трупи ворогів дуже добре пахнуть.
раньше ездили в гости, а теперь, шоб сдохнуть
пацани вставайте

Біомусор з даунбаса сам себе не спасе, не час спати!
адна галава харашо, а ни адной ищо лучше. гы-гы-гы
кіби там була голова вона сиділа б під спідницею своєї москальської курви а не шастала Україною, Слава Героям України...!
страшно подумати що після війни зроблять з нашими героями водії маршруток, цинічні урядовці та кончені лікарі.

а ще повернуться зі звитяжного закордонного походу батальони монако, відень та дубаї і знову всядуться на фінансові потоки, смоктати гроші як пиявки кров...

це капець.

якначебто і не було 8 років після майдану...кортежі, дерибани, яблука по 51, яйця по 17, свинарчуки, піськограй, сивохи, ківалови, медведчуки, фляги вдвадцятеро дорожче...

і довжелезна черга тих, хто хоче оцих замінити на себе і самому красти...

пригадую як на майдані мені один майданіець на повному серйозі пропонував почати кошмарити бізнес. у мене очі були вирячені як у коропа, якого з води витягли.

бляха мєдна, якщо після крови, каліцтва та смертей ми повертаємося в те саме то руки опускаються.........................

як змінити сам спосіб мислення людей що влада це не дорватися та нагребти, ні, це роздавати справедливість кожному порівну, в одні руки......................
Що, що, а лежать вони гарно.
нада с них лут собирать: кольца, цепочки, крестики -> в ломбард эту дрочь, а за вырученые деньги покупать мавики
Гарно лежать, - так упевнено, надійно, оптимістично, кучно, спокійно, без дурних думок в голові, - справжні хороші руські.
ЗСУ Молодцы!!! Хорошая работа! Bine ați venit în infern, putiniști împuțiți!
