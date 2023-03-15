УКР
Знищена ворожа штурмова група поблизу Авдіївки. ВIДЕО 18+

Бійці 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ліквідували штурмову групу окупантів поблизу Авдіївки.

Відеозапис, на якому зафіксовані результати успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі щонайменше сім знищених окупантів.

"Російська штурмова група знищена воїнами 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї механізованої бригади під Авдіївкою", - пише Бутусов у коментарі до відео. 

+55
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
15.03.2023 10:34 Відповісти
+41
Потєряла голову дурочка 🤣
15.03.2023 10:38 Відповісти
+40
А вона (голова) була?
15.03.2023 10:40 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин - макароны!
15.03.2023 10:34 Відповісти
Так уже кушать нечем. Разве, что только жопой нашу земельку попытается покуштувать.
15.03.2023 10:57 Відповісти
Будут корни ромашек нюхать.
15.03.2023 11:03 Відповісти
Кушать нечем, кушать нечем... нашим диким тваринкам есть чем(ласувати).
15.03.2023 11:03 Відповісти
Да, была бы голова на плечах - были бы сейчас живы, сидели бы в тюрьме за отказ воевать и ели там на ужин макароны..
15.03.2023 16:43 Відповісти
а дома тепло, там мама.....
чекає пральну машину....
15.03.2023 19:05 Відповісти
Потєряла голову дурочка 🤣
15.03.2023 10:38 Відповісти
А вона (голова) була?
15.03.2023 10:40 Відповісти
була.....макєт
15.03.2023 10:44 Відповісти
там був фафле приемник!
15.03.2023 18:39 Відповісти
КРАСІВОЄ ...
15.03.2023 11:01 Відповісти
Від краєвидів та гостинності України-неньки, не одна сотня москаликів вже голову втратили...
15.03.2023 12:04 Відповісти
А в пакет голову разом із тулубом кладуть, чи в окрему картонну коробку?
15.03.2023 10:39 Відповісти
Ну, лишние затраты для этой падали на тару нам тоже не нужны.
15.03.2023 10:58 Відповісти
Сувениры на 23 февраля делают...
15.03.2023 11:00 Відповісти
Слава ЗСУ, бережи вас Боже!
15.03.2023 10:39 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.03.2023 10:40 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

====

Помиляєтеся. Вони легко з головами розтаються, які там "мозги"....
15.03.2023 10:44 Відповісти
ви уявляєте яке "життя" організували на раZZії?! що воно не варта навіть паперу від свідоцтва про народження...
16.03.2023 09:25 Відповісти
Добрі трьохсот теж підійдуть. Нехай ці шкандибаючі уродці будуть наглядним прикладом для іньших. Це краща агітація ніж звичайна могила. На кладовище люди бувають не часто. А каліка нагадує кожного дня. Тому більше справжніх якісних трехсотих. Ми ж добрі люди. Ми ж Христиани. Тому нехай живуть та кожного дня пам'ятають що в Україні їм робити нічого. Та хай нащадкам будуть нагадувати особистим прикладом. Переконливим прикладом
15.03.2023 10:57 Відповісти
Не тільки нагадує, но і витягує гроші з держави.
15.03.2023 11:54 Відповісти
Вииии фсе врете, трупы свежие и шевелецааа! 🤡
15.03.2023 10:40 Відповісти
Наїлися земельки і сплять.
15.03.2023 10:40 Відповісти
По-домашньому лежать.
15.03.2023 10:41 Відповісти
... душевно так...
15.03.2023 22:11 Відповісти
Аж настрій піднявся.
15.03.2023 10:42 Відповісти
otrymaly kazapy te , za 4ym ij6ly na Ukrains´ku zemlju 💀

molodzi na6i voiny 😍👍
15.03.2023 10:43 Відповісти
И что тут в 18+, трупы как трупы.
15.03.2023 10:43 Відповісти
Они без голов еще в Украину приперлись.
15.03.2023 10:45 Відповісти
Ето что же на рашке за жизнь такая суровая что орки выбирают лучше сдохнуть в Украине чем дома сидеть
15.03.2023 10:47 Відповісти
Им Путин дал выбор: водка, дтп или без головы в Украине. Они выбрали Украину.
15.03.2023 19:49 Відповісти
Промиті мізки кацапів можна вилікувати лише декапітацією
15.03.2023 10:58 Відповісти
Експерти встановили родичів окупанта,
який зґвалтував https://patrioty.org.ua/politic/stav-heroiem-rf-eksperty-vstanovyly-rodychiv-okupanta-iakyi-zgvaltuvav-4-richnu-dytynu-ta-ii-matir-na-kyivshchyni-458831.html 4-річну дитину та її матір на Київщині
15.03.2023 10:58 Відповісти
Картина маслом из серии "Потерь нет".
И.Какашенков - "Орки на привале"
15.03.2023 11:03 Відповісти
Якщо автоматів нема - значить не всіх перебили Частина відійшла, підібравши поранених і зброю поранених та вбитих Такий порядок у всіх арміях
15.03.2023 11:05 Відповісти
не експерт в цій темі, але трупи виглядають доволі протухлими... то може їх вже почистили від зброї?
15.03.2023 11:10 Відповісти
А чорт їх зна! Я не принюхувався...
15.03.2023 11:16 Відповісти
Ні співчуття, ні жалю, нічого. Трощіть їх ,хлопці. Усе буде Україна
15.03.2023 11:11 Відповісти
Завжди приємно бачити смертельного ворога мертвим. Важка праця, але надає натхнення.
15.03.2023 11:22 Відповісти
ЗСУ вдень підгодовують лисиць, а вночі кабанчиків.
15.03.2023 11:22 Відповісти
...Ти ж хотів землі цієї
Тож тепер змішайся з нею
Станеш сам моєю землею...
15.03.2023 11:39 Відповісти
трупи ворогів дуже добре пахнуть.
15.03.2023 11:44 Відповісти
раньше ездили в гости, а теперь, шоб сдохнуть
15.03.2023 11:49 Відповісти
пацани вставайте

Біомусор з даунбаса сам себе не спасе, не час спати!
15.03.2023 11:53 Відповісти
адна галава харашо, а ни адной ищо лучше. гы-гы-гы
15.03.2023 11:59 Відповісти
кіби там була голова вона сиділа б під спідницею своєї москальської курви а не шастала Україною, Слава Героям України...!
15.03.2023 12:11 Відповісти
страшно подумати що після війни зроблять з нашими героями водії маршруток, цинічні урядовці та кончені лікарі.

а ще повернуться зі звитяжного закордонного походу батальони монако, відень та дубаї і знову всядуться на фінансові потоки, смоктати гроші як пиявки кров...

це капець.

якначебто і не було 8 років після майдану...кортежі, дерибани, яблука по 51, яйця по 17, свинарчуки, піськограй, сивохи, ківалови, медведчуки, фляги вдвадцятеро дорожче...

і довжелезна черга тих, хто хоче оцих замінити на себе і самому красти...

пригадую як на майдані мені один майданіець на повному серйозі пропонував почати кошмарити бізнес. у мене очі були вирячені як у коропа, якого з води витягли.

бляха мєдна, якщо після крови, каліцтва та смертей ми повертаємося в те саме то руки опускаються.........................

як змінити сам спосіб мислення людей що влада це не дорватися та нагребти, ні, це роздавати справедливість кожному порівну, в одні руки......................
15.03.2023 12:21 Відповісти
Що, що, а лежать вони гарно.
15.03.2023 14:26 Відповісти
нада с них лут собирать: кольца, цепочки, крестики -> в ломбард эту дрочь, а за вырученые деньги покупать мавики
15.03.2023 19:36 Відповісти
Гарно лежать, - так упевнено, надійно, оптимістично, кучно, спокійно, без дурних думок в голові, - справжні хороші руські.
16.03.2023 00:41 Відповісти
ЗСУ Молодцы!!! Хорошая работа! Bine ați venit în infern, putiniști împuțiți!
16.03.2023 11:06 Відповісти
 
 