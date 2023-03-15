Знищена ворожа штурмова група поблизу Авдіївки. ВIДЕО 18+
Бійці 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ліквідували штурмову групу окупантів поблизу Авдіївки.
Відеозапис, на якому зафіксовані результати успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі щонайменше сім знищених окупантів.
"Російська штурмова група знищена воїнами 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї механізованої бригади під Авдіївкою", - пише Бутусов у коментарі до відео.
чекає пральну машину....
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
====
Помиляєтеся. Вони легко з головами розтаються, які там "мозги"....
molodzi na6i voiny 😍👍
який зґвалтував https://patrioty.org.ua/politic/stav-heroiem-rf-eksperty-vstanovyly-rodychiv-okupanta-iakyi-zgvaltuvav-4-richnu-dytynu-ta-ii-matir-na-kyivshchyni-458831.html 4-річну дитину та її матір на Київщині
И.Какашенков - "Орки на привале"
Тож тепер змішайся з нею
Станеш сам моєю землею...
Біомусор з даунбаса сам себе не спасе, не час спати!
а ще повернуться зі звитяжного закордонного походу батальони монако, відень та дубаї і знову всядуться на фінансові потоки, смоктати гроші як пиявки кров...
це капець.
якначебто і не було 8 років після майдану...кортежі, дерибани, яблука по 51, яйця по 17, свинарчуки, піськограй, сивохи, ківалови, медведчуки, фляги вдвадцятеро дорожче...
і довжелезна черга тих, хто хоче оцих замінити на себе і самому красти...
пригадую як на майдані мені один майданіець на повному серйозі пропонував почати кошмарити бізнес. у мене очі були вирячені як у коропа, якого з води витягли.
бляха мєдна, якщо після крови, каліцтва та смертей ми повертаємося в те саме то руки опускаються.........................
як змінити сам спосіб мислення людей що влада це не дорватися та нагребти, ні, це роздавати справедливість кожному порівну, в одні руки......................