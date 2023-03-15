Знищена ворожа штурмова група поблизу Авдіївки. ВIДЕО 18+

Бійці 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ліквідували штурмову групу окупантів поблизу Авдіївки.

Відеозапис, на якому зафіксовані результати успішного бою опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі щонайменше сім знищених окупантів.

"Російська штурмова група знищена воїнами 3-ї мотопіхотної роти та розвідувального взводу мотопіхотного взводу 53-ї механізованої бригади під Авдіївкою", - пише Бутусов у коментарі до відео.

