Бойовий дрон знищив окупанта, який намагався сховатися в кущах. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знайшли та ліквідували окупанта, який намагався сховатися в кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи аеророзвідників батальйону К-2 опубліковані на сторінці бригади в соцмережах.

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