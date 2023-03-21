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Новини Відео Війна
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Бойовий дрон знищив окупанта, який намагався сховатися в кущах. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знайшли та ліквідували окупанта, який намагався сховатися в кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи аеророзвідників батальйону К-2 опубліковані на сторінці бригади в соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український танк знищує позиції окупантів з дистанції 20 метрів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) 54 окрема бригада (179) дрони (4690)


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Топ коментарі
+19
Не ссы, кацап. Дрон вернется домой, а две "бомбочки" стоят копейки. Для "великоскрепных" ничего не жалко.
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21.03.2023 17:15
+17
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21.03.2023 16:49
+16
а почему одного ? может это уже сотый или двухсотый вылет ? это же не дрон камикадзе .
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21.03.2023 17:17
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превратился в кучку кабачковой икры
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21.03.2023 16:42 Відповісти
Еще один русский похорошел.
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21.03.2023 16:43 Відповісти
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21.03.2023 16:49 Відповісти
Європейці , ви зацінили гуманізм наших військових? а могли і не добивати , щоб сам здох
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21.03.2023 16:55 Відповісти
Чем гордится?

Дроном в несколько тыс. дол. - убить одного русского?

ПОЗОР!
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21.03.2023 17:07 Відповісти
а почему одного ? может это уже сотый или двухсотый вылет ? это же не дрон камикадзе .
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21.03.2023 17:17 Відповісти
та навіть якщо дроном-камікадзе за кілька тисяч. На одного вбитого на війні по статистиці йде від 10000 звичайних (снайперів не враховуєм) набоїв. В ІБІС ціна найдешевшого 5.45х39 30грн
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21.03.2023 17:33 Відповісти
мінус одне лайно
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22.03.2023 09:40 Відповісти
Не ссы, кацап. Дрон вернется домой, а две "бомбочки" стоят копейки. Для "великоскрепных" ничего не жалко.
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21.03.2023 17:15 Відповісти
suspence
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21.03.2023 17:58 Відповісти
Були!!!!
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Після війни навіть ніхто не здогадається ,що там здох кацап...звірі об'їдять до костей ,мухи відложать опариші згниє , а все інше доробить природа.
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21.03.2023 18:16 Відповісти
Свіресптвують бендеро-хвошизди - cPY-витязя в кущах при сPY-делі настигли
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22.03.2023 21:20 Відповісти
 
 