Бойовий дрон знищив окупанта, який намагався сховатися в кущах. ВIДЕО
Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знайшли та ліквідували окупанта, який намагався сховатися в кущах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи аеророзвідників батальйону К-2 опубліковані на сторінці бригади в соцмережах.
Топ коментарі
+19 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар21.03.2023 17:15
+17 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.03.2023 16:49
+16 Владимир Головатюк #551185
показати весь коментар21.03.2023 17:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дроном в несколько тыс. дол. - убить одного русского?
ПОЗОР!