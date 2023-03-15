Український танк знищує позиції окупантів з дистанції 20 метрів. ВIДЕО
Екіпаж українського танка із 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищив позицію окупантів, наблизившись до ворога впритул.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойової роботи екіпажу танку Т-72 бійці опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.
"Український танк розносить позиції окупантів з дистанції 20 метрів. Чергове відео про бойову роботу 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр під Лисичанськом. В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти" - зазначається у коментарі до відео.
і хто ж то по замислу влади, з тими коктейлями мав атакувати ворога...
хоча економія коштів на не витраті *********** очевидна...
Але щось пішло не за планом Банкової...
А 100 процентной вероятности нет ни в чем. Тем более не войне. На войне знаете ли людей убивают. И рисковать приходится ежеминутно.
Може тут таке саме. ПТУР/РПГ Не встигає на такій відстані пробити броню.
ворога не видно взагалі, він там точно є?
птури так, не спрацюють на близькій відстані. але рпг спрацює та ще й як.
і ворог різний, один взводами відступає тільки стрілкотня почнеться а инший до останнього б'ється та не здається. тож, розраховувати на страх ворога що він забуде як з рпг стріляти то таке.
думаю що ми просто не маємо достатньо інфи про той бій та ситуацію там щоб робити однозначні висновки.