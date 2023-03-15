Український танк знищує позиції окупантів з дистанції 20 метрів. ВIДЕО

Екіпаж українського танка із 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищив позицію окупантів, наблизившись до ворога впритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойової роботи екіпажу танку Т-72 бійці опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Український танк розносить позиції окупантів з дистанції 20 метрів. Чергове відео про бойову роботу 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр під Лисичанськом. В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти" - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищують одного "вагнерівця", а іншого беруть в полон. ВIДЕО бою