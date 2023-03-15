УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9241 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
29 239 50

Український танк знищує позиції окупантів з дистанції 20 метрів. ВIДЕО

Екіпаж українського танка із 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищив позицію окупантів, наблизившись до ворога впритул.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойової роботи екіпажу танку Т-72 бійці опублікували на сторінці свого підрозділу у соцмережах.

"Український танк розносить позиції окупантів з дистанції 20 метрів. Чергове відео про бойову роботу 2-го механізованого батальйону К-2 54 ОМБр під Лисичанськом. В зоні відповідальності батальйону ворог накопичував наступальний потенціал, плануючи подальшу атаку. Вирішено було діяти на випередження. Був сильний туман. Тому піхота противника не могла бачити, як до її позицій впритул наблизився наш танк Т-72. А коли побачила і почула, то вже не могла нічого вдіяти, окрім як померти" - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи знищують одного "вагнерівця", а іншого беруть в полон. ВIДЕО бою

Автор: 

армія рф (18780) танк (2126) знищення (8285) 54 окрема бригада (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
+13
Та хоть по третьому кругу , що не так?
показати весь коментар
15.03.2023 10:10 Відповісти
+12
Наверно люди там не первый день воюют и знают что у пдров есть на вооружении
показати весь коментар
15.03.2023 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новини по другому кругу? Вчора вже впритул знищив позицію **дерів московітів.
показати весь коментар
15.03.2023 09:55 Відповісти
Та хоть по третьому кругу , що не так?
показати весь коментар
15.03.2023 10:10 Відповісти
*ідери на нашій землі. Що не так?
показати весь коментар
15.03.2023 10:13 Відповісти
Так їх заняли наші, чі приказ не прийшов з ген. Штаба
показати весь коментар
15.03.2023 15:02 Відповісти
Які це ваші? Ти кацап? Помреш в Україні.
показати весь коментар
15.03.2023 15:05 Відповісти
А щого це ти бовдур взяв, , підкреслюю це я, я укроп
показати весь коментар
15.03.2023 15:09 Відповісти
Навчись правильно писати.
показати весь коментар
15.03.2023 17:55 Відповісти
Я казав Бандера, не так страшні кацапскі воші, як наші гниди, уточнюю, це про тобе
показати весь коментар
15.03.2023 19:16 Відповісти
Довбойоб шоти мені ще хочешь скати, задрот кончений, тебе не ******* я бачу, я можу це виправти задротік
показати весь коментар
15.03.2023 19:23 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.03.2023 10:01 Відповісти
згадується, як в перші дні після 24 лютого минулого року з владних кабінетів спустили інструкцію і скрізь почали виготовляти коктейлі проти ворожих танків...
і хто ж то по замислу влади, з тими коктейлями мав атакувати ворога...
хоча економія коштів на не витраті *********** очевидна...
показати весь коментар
15.03.2023 10:47 Відповісти
"По замислу влади" всюди мало трапитись, як у Бузковому парку в Херсоні.
Але щось пішло не за планом Банкової...
показати весь коментар
15.03.2023 11:04 Відповісти
і бузковий парк таким чином мав зупинити ворога і відкинути його на лівий берег...
показати весь коментар
15.03.2023 11:09 Відповісти
Ще рік "марафону", і дехто без 🧠 в це остаточно повірить.
показати весь коментар
15.03.2023 11:19 Відповісти
Про замисел влади розповів "Лисий", що то мабуть мали робити нормальні українці, бо таких як він міг вбити снайпер.
показати весь коментар
15.03.2023 14:43 Відповісти
Не знаю наскільки це виправдано, бо танк може отримати ПТУРом/РПГ. Може така тактика застосовується з-за відсутності мобільних мінометів (на базі пікапів чи БТР/БМП)? Мені здається що безпілотник + міномети були б ефективніші.
показати весь коментар
15.03.2023 10:03 Відповісти
Наверно люди там не первый день воюют и знают что у пдров есть на вооружении
показати весь коментар
15.03.2023 10:04 Відповісти
І хто це гарантує на 100% що там у кацапні є чи нема? Використання танка більш затратне і ризиковане. Дрон навів, кавалерія підскочила - накидала московитам "за комір" з закритих позицій і втекла. От тоді вже можна і танком, як планується зайняти позицію, за підтримкою мотопіхоти
показати весь коментар
15.03.2023 10:19 Відповісти
Ну вот и сыграли на эффекте неожиданности. Кацапы ждали коптеров и минометов, а приехал танк и расхерачил все прямой наводкой.
А 100 процентной вероятности нет ни в чем. Тем более не войне. На войне знаете ли людей убивают. И рисковать приходится ежеминутно.
показати весь коментар
15.03.2023 10:29 Відповісти
Велика вірогідність, що танковий снаряд зрикошетить і не здетонує, бо кут стрільби від'ємний. Втрата танка - це дуже дорого. А от міна - найефективніша зброя проти окопів та бліндажів, бо падає зверху.
показати весь коментар
15.03.2023 10:39 Відповісти
Це як у тирі покластии мішень на підлогу і спробувати по ній влучити.
показати весь коментар
15.03.2023 10:53 Відповісти
Вася, з окопа вєщаєш? Розвелось диванних стратегів...
показати весь коментар
15.03.2023 11:56 Відповісти
Мені вік дозволяє бути стратегом, дитинко
показати весь коментар
15.03.2023 12:22 Відповісти
Йди у зами до Залужного. Впевнений, такого стрОтЄга у Генштабі з руками відірвуть.
показати весь коментар
15.03.2023 18:52 Відповісти
Дякую, вже біжу. Поради від нуля без палички завжди безцінні.
показати весь коментар
15.03.2023 18:54 Відповісти
Подивись кіно. "Охота за краснім октябрем". Там капітан розвернув субмарину навпроти торпеди. Просто не встигла підірватись і відскочила як болванка.
Може тут таке саме. ПТУР/РПГ Не встигає на такій відстані пробити броню.
показати весь коментар
15.03.2023 10:08 Відповісти
https://defence-ua.com/news/ukrajinska_versija_samohidnogo_minometu_nona_na_shasi_bmp_pishla_u_seriju_video-10898.html Українська версія самохідного міномету "Нона" на шасі БМП пішла у серію (відео)
показати весь коментар
15.03.2023 10:22 Відповісти
Мабуть перед цим дронами пройшлися по позиціях орків, а там ніх.я нема протитанкового.
показати весь коментар
15.03.2023 10:32 Відповісти
Оператор БПЛА знімав кіно, а не корегував танк.
показати весь коментар
15.03.2023 10:05 Відповісти
Нічого непонятно, но дуже цікаво, туман це коли танк видно ци навпаки? Де зачістка? Розхірачить укріплення які можна було використати для оборони і наступу, дорога могла бути замінована, чи гранатометник?
показати весь коментар
15.03.2023 10:06 Відповісти
Угу, показушно ваших розхерачили.
показати весь коментар
15.03.2023 10:42 Відповісти
Угу.... а почути танк кацапи могли? Нічого не маю проти знищення мразоти, проте є питання.
показати весь коментар
15.03.2023 10:43 Відповісти
Танк можна було цілком розфарбувати у жовто-голубий колір
показати весь коментар
15.03.2023 10:20 Відповісти
Вогнемет би не завадив...
показати весь коментар
15.03.2023 10:27 Відповісти
чи постановка, чи дурня
показати весь коментар
15.03.2023 10:29 Відповісти
М'яко кажучи, якесь дивне відео )
показати весь коментар
15.03.2023 10:30 Відповісти
ну, таке.

ворога не видно взагалі, він там точно є?

птури так, не спрацюють на близькій відстані. але рпг спрацює та ще й як.

і ворог різний, один взводами відступає тільки стрілкотня почнеться а инший до останнього б'ється та не здається. тож, розраховувати на страх ворога що він забуде як з рпг стріляти то таке.

думаю що ми просто не маємо достатньо інфи про той бій та ситуацію там щоб робити однозначні висновки.
показати весь коментар
15.03.2023 10:31 Відповісти
Да ризиковано, я важаю що разом с танком вина бути і піхота, на зачиску, і прикритя броні, чого він один хто знай, це мабуть війскова таемниця
показати весь коментар
15.03.2023 10:38 Відповісти
По танку ни одного прилета. Значит у московитов птуров нет. Если бы к танку ещё две м113 с пехотой, то можно было бы отбить позицию. Танк кошмарит, мадюски работают, пехота запрыгивает в окопы.
показати весь коментар
15.03.2023 11:02 Відповісти
Захоплення й повага! Слава ЗСУ, смерть кацапам! Хай Бог береже наших захистників.
показати весь коментар
15.03.2023 11:28 Відповісти
Героїчно!!! але в одиночку дуже ризиковано... й без піхоти кпд може буди мінімальне.
показати весь коментар
15.03.2023 11:46 Відповісти
А прапор зачем? Ориентир для противника? Зачем тогда камуфляж? Мутняк, а не атака! НЕУБЕДИТЕЛЬНО!
показати весь коментар
15.03.2023 12:45 Відповісти
Прапор для того, щоб наші не влупили із "Джавеліна", то там такий танк, як у ворога - Т-72.
показати весь коментар
15.03.2023 14:44 Відповісти
Якась показуха???????
показати весь коментар
15.03.2023 13:41 Відповісти
Ні одного вистрілу зі сторони п!!!!дарів
показати весь коментар
15.03.2023 13:42 Відповісти
Передовая позиция у орков..А попробуй высунуться вблизи панцера,спаренный с пушкой пкт вынесет наверняка
показати весь коментар
15.03.2023 16:08 Відповісти
С каких это пор танк идет в атаку в одиночку без прекрытия. Обычно в танковой атаке принимает как минимум ввод ( 3 танка). По-моэму это эпизод из игры "Танчики"
показати весь коментар
15.03.2023 16:03 Відповісти
на їх телеграмі є рахунок, я задонатив , і всіх закликаю допомогти хлопцям по можливості ! ваші сарказми не допоможуть перемогти, Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.03.2023 20:39 Відповісти
Тупо сталкер
показати весь коментар
15.03.2023 22:45 Відповісти
 
 