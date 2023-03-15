Украинский танк уничтожает позиции оккупантов с дистанции 20 метров. ВИДЕО

Экипаж украинского танка из 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы уничтожил позицию оккупантов, приблизившись к врагу вплотную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боевой работы экипажа танка Т-72 бойцы опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях.

"Украинский танк разносит позиции оккупантов с дистанции 20 метров. Очередное видео о боевой работе 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр под Лисичанском. В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть" - отмечается в комментарии к видео.

