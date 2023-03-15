Украинский танк уничтожает позиции оккупантов с дистанции 20 метров. ВИДЕО
Экипаж украинского танка из 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы уничтожил позицию оккупантов, приблизившись к врагу вплотную.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боевой работы экипажа танка Т-72 бойцы опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях.
"Украинский танк разносит позиции оккупантов с дистанции 20 метров. Очередное видео о боевой работе 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр под Лисичанском. В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть" - отмечается в комментарии к видео.
і хто ж то по замислу влади, з тими коктейлями мав атакувати ворога...
хоча економія коштів на не витраті *********** очевидна...
Але щось пішло не за планом Банкової...
А 100 процентной вероятности нет ни в чем. Тем более не войне. На войне знаете ли людей убивают. И рисковать приходится ежеминутно.
Може тут таке саме. ПТУР/РПГ Не встигає на такій відстані пробити броню.
ворога не видно взагалі, він там точно є?
птури так, не спрацюють на близькій відстані. але рпг спрацює та ще й як.
і ворог різний, один взводами відступає тільки стрілкотня почнеться а инший до останнього б'ється та не здається. тож, розраховувати на страх ворога що він забуде як з рпг стріляти то таке.
думаю що ми просто не маємо достатньо інфи про той бій та ситуацію там щоб робити однозначні висновки.