Украинский танк уничтожает позиции оккупантов с дистанции 20 метров. ВИДЕО

Экипаж украинского танка из 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр имени гетьмана Ивана Мазепы уничтожил позицию оккупантов, приблизившись к врагу вплотную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боевой работы экипажа танка Т-72 бойцы опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях.

"Украинский танк разносит позиции оккупантов с дистанции 20 метров. Очередное видео о боевой работе 2-го механизированного батальона К-2 54 ОМБр под Лисичанском. В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть" - отмечается в комментарии к видео.

Топ комментарии
+25
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
15.03.2023 10:01 Ответить
+13
Та хоть по третьому кругу , що не так?
15.03.2023 10:10 Ответить
+12
Наверно люди там не первый день воюют и знают что у пдров есть на вооружении
15.03.2023 10:04 Ответить
Новини по другому кругу? Вчора вже впритул знищив позицію **дерів московітів.
15.03.2023 09:55 Ответить
Та хоть по третьому кругу , що не так?
15.03.2023 10:10 Ответить
*ідери на нашій землі. Що не так?
15.03.2023 10:13 Ответить
Так їх заняли наші, чі приказ не прийшов з ген. Штаба
15.03.2023 15:02 Ответить
Які це ваші? Ти кацап? Помреш в Україні.
15.03.2023 15:05 Ответить
А щого це ти бовдур взяв, , підкреслюю це я, я укроп
15.03.2023 15:09 Ответить
Навчись правильно писати.
15.03.2023 17:55 Ответить
Я казав Бандера, не так страшні кацапскі воші, як наші гниди, уточнюю, це про тобе
15.03.2023 19:16 Ответить
Довбойоб шоти мені ще хочешь скати, задрот кончений, тебе не ******* я бачу, я можу це виправти задротік
15.03.2023 19:23 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
15.03.2023 10:01 Ответить
згадується, як в перші дні після 24 лютого минулого року з владних кабінетів спустили інструкцію і скрізь почали виготовляти коктейлі проти ворожих танків...
і хто ж то по замислу влади, з тими коктейлями мав атакувати ворога...
хоча економія коштів на не витраті *********** очевидна...
15.03.2023 10:47 Ответить
"По замислу влади" всюди мало трапитись, як у Бузковому парку в Херсоні.
Але щось пішло не за планом Банкової...
15.03.2023 11:04 Ответить
і бузковий парк таким чином мав зупинити ворога і відкинути його на лівий берег...
15.03.2023 11:09 Ответить
Ще рік "марафону", і дехто без 🧠 в це остаточно повірить.
15.03.2023 11:19 Ответить
Про замисел влади розповів "Лисий", що то мабуть мали робити нормальні українці, бо таких як він міг вбити снайпер.
15.03.2023 14:43 Ответить
Не знаю наскільки це виправдано, бо танк може отримати ПТУРом/РПГ. Може така тактика застосовується з-за відсутності мобільних мінометів (на базі пікапів чи БТР/БМП)? Мені здається що безпілотник + міномети були б ефективніші.
15.03.2023 10:03 Ответить
Наверно люди там не первый день воюют и знают что у пдров есть на вооружении
15.03.2023 10:04 Ответить
І хто це гарантує на 100% що там у кацапні є чи нема? Використання танка більш затратне і ризиковане. Дрон навів, кавалерія підскочила - накидала московитам "за комір" з закритих позицій і втекла. От тоді вже можна і танком, як планується зайняти позицію, за підтримкою мотопіхоти
15.03.2023 10:19 Ответить
Ну вот и сыграли на эффекте неожиданности. Кацапы ждали коптеров и минометов, а приехал танк и расхерачил все прямой наводкой.
А 100 процентной вероятности нет ни в чем. Тем более не войне. На войне знаете ли людей убивают. И рисковать приходится ежеминутно.
15.03.2023 10:29 Ответить
Велика вірогідність, що танковий снаряд зрикошетить і не здетонує, бо кут стрільби від'ємний. Втрата танка - це дуже дорого. А от міна - найефективніша зброя проти окопів та бліндажів, бо падає зверху.
15.03.2023 10:39 Ответить
Це як у тирі покластии мішень на підлогу і спробувати по ній влучити.
15.03.2023 10:53 Ответить
Вася, з окопа вєщаєш? Розвелось диванних стратегів...
15.03.2023 11:56 Ответить
Мені вік дозволяє бути стратегом, дитинко
15.03.2023 12:22 Ответить
Йди у зами до Залужного. Впевнений, такого стрОтЄга у Генштабі з руками відірвуть.
15.03.2023 18:52 Ответить
Дякую, вже біжу. Поради від нуля без палички завжди безцінні.
15.03.2023 18:54 Ответить
Подивись кіно. "Охота за краснім октябрем". Там капітан розвернув субмарину навпроти торпеди. Просто не встигла підірватись і відскочила як болванка.
Може тут таке саме. ПТУР/РПГ Не встигає на такій відстані пробити броню.
15.03.2023 10:08 Ответить
https://defence-ua.com/news/ukrajinska_versija_samohidnogo_minometu_nona_na_shasi_bmp_pishla_u_seriju_video-10898.html Українська версія самохідного міномету "Нона" на шасі БМП пішла у серію (відео)
15.03.2023 10:22 Ответить
Мабуть перед цим дронами пройшлися по позиціях орків, а там ніх.я нема протитанкового.
15.03.2023 10:32 Ответить
Оператор БПЛА знімав кіно, а не корегував танк.
15.03.2023 10:05 Ответить
Нічого непонятно, но дуже цікаво, туман це коли танк видно ци навпаки? Де зачістка? Розхірачить укріплення які можна було використати для оборони і наступу, дорога могла бути замінована, чи гранатометник?
15.03.2023 10:06 Ответить
Угу, показушно ваших розхерачили.
15.03.2023 10:42 Ответить
Угу.... а почути танк кацапи могли? Нічого не маю проти знищення мразоти, проте є питання.
15.03.2023 10:43 Ответить
Танк можна було цілком розфарбувати у жовто-голубий колір
15.03.2023 10:20 Ответить
Вогнемет би не завадив...
15.03.2023 10:27 Ответить
чи постановка, чи дурня
15.03.2023 10:29 Ответить
М'яко кажучи, якесь дивне відео )
15.03.2023 10:30 Ответить
ну, таке.

ворога не видно взагалі, він там точно є?

птури так, не спрацюють на близькій відстані. але рпг спрацює та ще й як.

і ворог різний, один взводами відступає тільки стрілкотня почнеться а инший до останнього б'ється та не здається. тож, розраховувати на страх ворога що він забуде як з рпг стріляти то таке.

думаю що ми просто не маємо достатньо інфи про той бій та ситуацію там щоб робити однозначні висновки.
15.03.2023 10:31 Ответить
Да ризиковано, я важаю що разом с танком вина бути і піхота, на зачиску, і прикритя броні, чого він один хто знай, це мабуть війскова таемниця
15.03.2023 10:38 Ответить
По танку ни одного прилета. Значит у московитов птуров нет. Если бы к танку ещё две м113 с пехотой, то можно было бы отбить позицию. Танк кошмарит, мадюски работают, пехота запрыгивает в окопы.
15.03.2023 11:02 Ответить
Захоплення й повага! Слава ЗСУ, смерть кацапам! Хай Бог береже наших захистників.
15.03.2023 11:28 Ответить
Героїчно!!! але в одиночку дуже ризиковано... й без піхоти кпд може буди мінімальне.
15.03.2023 11:46 Ответить
А прапор зачем? Ориентир для противника? Зачем тогда камуфляж? Мутняк, а не атака! НЕУБЕДИТЕЛЬНО!
15.03.2023 12:45 Ответить
Прапор для того, щоб наші не влупили із "Джавеліна", то там такий танк, як у ворога - Т-72.
15.03.2023 14:44 Ответить
Якась показуха???????
15.03.2023 13:41 Ответить
Ні одного вистрілу зі сторони п!!!!дарів
15.03.2023 13:42 Ответить
Передовая позиция у орков..А попробуй высунуться вблизи панцера,спаренный с пушкой пкт вынесет наверняка
15.03.2023 16:08 Ответить
С каких это пор танк идет в атаку в одиночку без прекрытия. Обычно в танковой атаке принимает как минимум ввод ( 3 танка). По-моэму это эпизод из игры "Танчики"
15.03.2023 16:03 Ответить
на їх телеграмі є рахунок, я задонатив , і всіх закликаю допомогти хлопцям по можливості ! ваші сарказми не допоможуть перемогти, Слава ЗСУ!
15.03.2023 20:39 Ответить
Тупо сталкер
15.03.2023 22:45 Ответить
 
 