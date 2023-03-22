Бійці ССО знищили російський ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО
Бійці ССО на південному напрямку знищили російський ЗРК "Стрела-10" за допомогою дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксоване точне скидання боєприпасу з дрона на ворожий ЗРК, бійці опублікували в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар22.03.2023 16:43 Відповісти Мені подобається 17
Саша Пончик
показати весь коментар22.03.2023 16:49 Відповісти Мені подобається 13
Татьяна Пушкарева
показати весь коментар22.03.2023 16:50 Відповісти Мені подобається 19
Теті Гризло
показати весь коментар22.03.2023 16:57 Відповісти Мені подобається 10
Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар22.03.2023 17:00 Відповісти Мені подобається 6
Николай Водяной #551433
показати весь коментар22.03.2023 17:07 Відповісти Мені подобається 7
Яр Холодний
показати весь коментар22.03.2023 17:23 Відповісти Мені подобається 5
Aleksey NotBad
показати весь коментар22.03.2023 18:38 Відповісти Мені подобається 2
4xish
показати весь коментар22.03.2023 19:03 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль