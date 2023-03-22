Бійці ССО знищили російський ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО

Бійці ССО на південному напрямку знищили російський ЗРК "Стрела-10" за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксоване точне скидання боєприпасу з дрона на ворожий ЗРК, бійці опублікували в соцмережах.

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