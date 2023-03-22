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Бійці ССО знищили російський ЗРК "Стрела-10". ВIДЕО

Бійці ССО на південному напрямку знищили російський ЗРК "Стрела-10" за допомогою дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксоване точне скидання боєприпасу з дрона на ворожий ЗРК, бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори ССО знищили на Бахмутському напрямку 4 окупанти, ще 3 поранено. ВIДЕО

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знищення (7221) ССО (519) ЗРК (204)


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Гарна робота!
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22.03.2023 16:43 Відповісти
Там навіть з віником москалів не позбираєш. Красунчики.
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22.03.2023 16:49 Відповісти
Кожне влучання у нелюдей та їх зброю приносить велику радість! Бийте їх, хлопці, зі всією ненавистю! Слава Україні!
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22.03.2023 16:50 Відповісти
Вщент!!!👏
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22.03.2023 16:57 Відповісти
В хламммммммм!!!!!!!!
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22.03.2023 17:00 Відповісти
Полный кабзон..Слава ЗСУ!
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22.03.2023 17:07 Відповісти
"Стрела" "атстрелялась"!
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22.03.2023 17:23 Відповісти
от души!
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22.03.2023 18:38 Відповісти
При стоимости зарядов вог и в соотношении стоимости сгоревшей техники получаем эффективность на уровне тактического яо
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22.03.2023 19:03 Відповісти
 
 