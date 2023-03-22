Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО
Бойцы ССО на южном направлении уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" с помощью дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован точный сброс боеприпаса с дрона на вражеский ЗРК, бойцы опубликовали в соцсетях.
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