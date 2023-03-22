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Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Бойцы ССО на южном направлении уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" с помощью дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован точный сброс боеприпаса с дрона на вражеский ЗРК, бойцы опубликовали в соцсетях.

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Автор: 

уничтожение (6909) ССО (526) ЗРК (199)


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Гарна робота!
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22.03.2023 16:43 Ответить
Там навіть з віником москалів не позбираєш. Красунчики.
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22.03.2023 16:49 Ответить
Кожне влучання у нелюдей та їх зброю приносить велику радість! Бийте їх, хлопці, зі всією ненавистю! Слава Україні!
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22.03.2023 16:50 Ответить
Вщент!!!👏
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22.03.2023 16:57 Ответить
В хламммммммм!!!!!!!!
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22.03.2023 17:00 Ответить
Полный кабзон..Слава ЗСУ!
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22.03.2023 17:07 Ответить
"Стрела" "атстрелялась"!
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22.03.2023 17:23 Ответить
от души!
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22.03.2023 18:38 Ответить
При стоимости зарядов вог и в соотношении стоимости сгоревшей техники получаем эффективность на уровне тактического яо
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22.03.2023 19:03 Ответить
 
 