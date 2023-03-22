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Снайпер 56-й бригады уничтожает оккупанта специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum. ВИДЕО

Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожил российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точный выстрел снайпер произвел специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum, разработанным для военных снайперов для эффективной стрельбы на большое расстояние.

"Душевная встреча 338 LM с оккупантом под Бахмутом", – говорится в комментарии к видео ликвидации захватчика.

Также смотрите: Прямое попадание украинского снаряда в окоп на позиции армии РФ. ВИДЕО с телефона оккупанта

уничтожение (6909) снайперы (482) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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Топ комментарии
+51
Мы на такое благое дело пятаков не считаем. Если зелень бюджет опять распиз...т, народ скинется.
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22.03.2023 15:00
+47
Дуже гарна робота !!! Смерть кацапам. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 14:59
+39
От люблю я такие видосики, не то что с найвЯличайшим портелетем воздуха и штанов из Кривого Бивня.
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22.03.2023 14:59
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Постріл від 300 гривень.
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22.03.2023 14:59 Ответить
Мы на такое благое дело пятаков не считаем. Если зелень бюджет опять распиз...т, народ скинется.
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22.03.2023 15:00 Ответить
кацап більше не коштує....
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22.03.2023 15:15 Ответить
касапо-зомбо-йеті
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22.03.2023 16:09 Ответить
Шедеврально!

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23.03.2023 13:16 Ответить
Я видел как на одного орка два ескалибура тратили по 100 штук зелени за каждый. А 300 гривень ето копейки. Я буду лично давать тебе 300 гривень за каждую шкуру орка.
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22.03.2023 18:36 Ответить
А Switchblade 300 стоит 6000$ .И что? Не стрелять?
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22.03.2023 20:01 Ответить
Куди кинути 300 гр.? За таку справу - на три патрони вчитель знайде.
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22.03.2023 20:20 Ответить
Це вони в Ібісі стільки коштують.
Напряму від постачальника дешевше!
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23.03.2023 13:18 Ответить
От люблю я такие видосики, не то что с найвЯличайшим портелетем воздуха и штанов из Кривого Бивня.
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22.03.2023 14:59 Ответить
"..оккупанта уничтожают специальным патроном финского производства.."
Вот теперь российская пропагандосня опять завоет, что, типа, теперь и Финляндию втянули в войну и она теперь тоже причастна к гибели российских военных.. )
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22.03.2023 16:18 Ответить
це була реклама фінських набоїв, якщо що...
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22.03.2023 17:07 Ответить
... и при том, пуля с урановой начинкой
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22.03.2023 16:41 Ответить
Так... мабудь, кацапоїд до вітру ходив.... тільки отримав задоволення ....
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22.03.2023 20:22 Ответить
Дуже гарна робота !!! Смерть кацапам. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 14:59 Ответить
То є файно!
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22.03.2023 14:59 Ответить
И бАец мАлАдой,
вдрух пАник гАлАвой,
кАмсАмольскАе серТце прАбитА
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22.03.2023 14:59 Ответить
Отряд не замьеТил патьЕри баайца.
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22.03.2023 15:01 Ответить
Ааааатрьят, каааторій нє самьєтіл пааатьєрі бааайца, ет нє ааатряд, ето сброд
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22.03.2023 16:35 Ответить
Пуля по ходу з ураном і орк від радіації демілатізувався .
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22.03.2023 15:00 Ответить
Аж засвітився...
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22.03.2023 15:03 Ответить
Не, рашоорк от деуринизации сдох, даже поссцать не успел...
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22.03.2023 15:05 Ответить
Псля расслабленя м'язів він напудив у штані . Тай обісрався теж. Біологія...
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22.03.2023 15:16 Ответить
Да знаю, просто ненавижу этих зомби. Прости, биолог, за мою шутку.
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22.03.2023 15:19 Ответить
С уриной
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22.03.2023 15:44 Ответить
і музло душевне
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22.03.2023 15:01 Ответить
Дохлая русня в любом виде радует конечно ..
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22.03.2023 15:01 Ответить
крiм самого, дiйсно майже еталоного фiнського патрону, видно, що у гвинтiвки ще й чудовий

приціл...

вогонь по свинособакам!
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22.03.2023 15:04 Ответить
Дякуємо нащадкам Симо Хяюхя за **********
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22.03.2023 15:04 Ответить
Якось все це символічно. 84 роки пройшло і фінська зброя знову в роботі.
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22.03.2023 15:09 Ответить
Яким спеціальним набоєм? Шо ви несете, ви ж притомний ресурс..

калібр 338 LM

а фінський і спеціальний снайперський це ересь.. як і в будь-якому калібрі, є якісні набої які дають потрібну купність.
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22.03.2023 15:10 Ответить
.

338 Lapua Magnum набiй конкретно фінського виробництва фiрми Lapua.
дуже потужний, на вiдстанi до 300 м пробиває майже любий бронежилет.

що тобi не до вподоби?
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22.03.2023 15:40 Ответить
чувачок сьогодні зареєструвався щоб просвітити нас,нерозумних,щодо фінських та інших снайперських набоїв.... схоже,у нього є спеціальний,снайперський диван...
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22.03.2023 15:46 Ответить
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22.03.2023 16:07 Ответить
338 LM ефективний постріл до 1750м.А з використанням спеціального набою є факт влучання Британським снайпером здається 2450м,але я можу помилятися...
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22.03.2023 15:46 Ответить
Ви дуже багато очікуєте від журналістів - тим більше що читачі це сприймають (подивіться на каменти до Вашого допису і лайки до них)
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22.03.2023 19:15 Ответить
Клієнт хоч встиг зрозуміти що з ним сталося?
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22.03.2023 15:13 Ответить
Файні такі набої-роблять зразу хорошого кацапа!
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22.03.2023 15:23 Ответить
А яка відстань, цікаво?
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22.03.2023 15:32 Ответить
фіни то майстри по знищенню кацапів і по зброї для цього діла. Ще в 1940-у фінські снайпери косили кацапів як бурульки льоду на деревах
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22.03.2023 15:37 Ответить
у магучєво русскава витязя були великі плани:взяти Київ,Львів.Варшаву,Берлін-там вже й до Лондона недалеко.....але трапилося прикре непорозуміння...
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22.03.2023 15:48 Ответить
Юра, чмобики даже псалмы про это распевали:

Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
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22.03.2023 16:51 Ответить
да....що й говорити,удалая,заліхватская пісенька...правда,у тих чмобіків є така ісконная поговорка: гладко било на бумагє,да забилі про оврагі! от у оврагах,цих покорітєлєй Європ і Альдебаранов і доїдають зараз бродячі собаки та лисиці...
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22.03.2023 17:32 Ответить
Це вам за Запоріжжя ...нелюди кацапсько - ***************!!!
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22.03.2023 15:54 Ответить
Kruto , no muzon nikmestu , ja bi luče psluhal zvuk vistrela ( takoi metaličeski halodnii ) ...nu iesli bez glushaka , iesli s glushakom , to ladi !
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22.03.2023 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yr4YLgrXkIg доктор філософських наук та богослов трохи докладно про снайпінг.
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22.03.2023 16:22 Ответить
класс! с удовольствием посмотрел.
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22.03.2023 18:48 Ответить
Харашо на передовой - музыка играет, пуля финская летает
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22.03.2023 16:36 Ответить
Так кацап и не опорожнился .
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22.03.2023 16:52 Ответить
ех, і сандтрек групи ТОЛ... олди тут
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22.03.2023 17:49 Ответить
а снайпер бдит) не успел кацап вылезти как тут ооппааа привет)
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22.03.2023 18:46 Ответить
Ні усі з Марцуполя здохли!!! Вали їх, брате, і спи спокійніше!)

Лого шикарне!!! Дуже пасує ідеї!)
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23.03.2023 06:13 Ответить
Да, і музичка просто шикарна та відповідає реаліям.
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23.03.2023 06:14 Ответить
Даже поспать не успел )))
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23.03.2023 09:21 Ответить
ВОТ ТАК БЫ В ПУТИНА ХЙНУТЬ !!!
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23.03.2023 10:48 Ответить
Наш патрон ,,Стилето,, я так розумію там саме де ,,Вільха М,, і ,,Сапсан,,?
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23.03.2023 11:25 Ответить
 
 