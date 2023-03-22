Снайпер 56-й бригады уничтожает оккупанта специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum. ВИДЕО

Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожил российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точный выстрел снайпер произвел специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum, разработанным для военных снайперов для эффективной стрельбы на большое расстояние.

"Душевная встреча 338 LM с оккупантом под Бахмутом", – говорится в комментарии к видео ликвидации захватчика.

Также смотрите: Прямое попадание украинского снаряда в окоп на позиции армии РФ. ВИДЕО с телефона оккупанта