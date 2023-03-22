Снайпер 56-й бригады уничтожает оккупанта специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum. ВИДЕО
Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожил российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, точный выстрел снайпер произвел специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum, разработанным для военных снайперов для эффективной стрельбы на большое расстояние.
"Душевная встреча 338 LM с оккупантом под Бахмутом", – говорится в комментарии к видео ликвидации захватчика.
Топ комментарии
+51 Старый зольдат
показать весь комментарий22.03.2023 15:00
+47 Леонид Полотненко #551208
показать весь комментарий22.03.2023 14:59
+39 Старый зольдат
показать весь комментарий22.03.2023 14:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Напряму від постачальника дешевше!
Вот теперь российская пропагандосня опять завоет, что, типа, теперь и Финляндию втянули в войну и она теперь тоже причастна к гибели российских военных.. )
вдрух пАник гАлАвой,
кАмсАмольскАе серТце прАбитА
приціл...
вогонь по свинособакам!
калібр 338 LM
а фінський і спеціальний снайперський це ересь.. як і в будь-якому калібрі, є якісні набої які дають потрібну купність.
338 Lapua Magnum набiй конкретно фінського виробництва фiрми Lapua.
дуже потужний, на вiдстанi до 300 м пробиває майже любий бронежилет.
що тобi не до вподоби?
Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
Лого шикарне!!! Дуже пасує ідеї!)