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Снайпер 56-ї бригади знищує окупанта спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum. ВIДЕО

Снайпер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищив російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точний постріл снайпер здійснив спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на велику відстань.

"Душевна зустріч 338 LM з окупантом під Бахмутом", - йдеться в коментарі до відео ліквідації загарбника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один "двохсотий", один "трьохсотий": снайпер з відстані 1275 метрів зупинив спробу окупантів штурмувати позиції ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) снайпери (357) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Топ коментарі
+51
Мы на такое благое дело пятаков не считаем. Если зелень бюджет опять распиз...т, народ скинется.
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22.03.2023 15:00
+47
Дуже гарна робота !!! Смерть кацапам. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 14:59
+39
От люблю я такие видосики, не то что с найвЯличайшим портелетем воздуха и штанов из Кривого Бивня.
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22.03.2023 14:59
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Постріл від 300 гривень.
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22.03.2023 14:59 Відповісти
Мы на такое благое дело пятаков не считаем. Если зелень бюджет опять распиз...т, народ скинется.
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22.03.2023 15:00 Відповісти
кацап більше не коштує....
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22.03.2023 15:15 Відповісти
касапо-зомбо-йеті
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22.03.2023 16:09 Відповісти
Шедеврально!

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23.03.2023 13:16 Відповісти
Я видел как на одного орка два ескалибура тратили по 100 штук зелени за каждый. А 300 гривень ето копейки. Я буду лично давать тебе 300 гривень за каждую шкуру орка.
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22.03.2023 18:36 Відповісти
А Switchblade 300 стоит 6000$ .И что? Не стрелять?
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22.03.2023 20:01 Відповісти
Куди кинути 300 гр.? За таку справу - на три патрони вчитель знайде.
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22.03.2023 20:20 Відповісти
Це вони в Ібісі стільки коштують.
Напряму від постачальника дешевше!
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23.03.2023 13:18 Відповісти
От люблю я такие видосики, не то что с найвЯличайшим портелетем воздуха и штанов из Кривого Бивня.
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22.03.2023 14:59 Відповісти
"..оккупанта уничтожают специальным патроном финского производства.."
Вот теперь российская пропагандосня опять завоет, что, типа, теперь и Финляндию втянули в войну и она теперь тоже причастна к гибели российских военных.. )
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22.03.2023 16:18 Відповісти
це була реклама фінських набоїв, якщо що...
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22.03.2023 17:07 Відповісти
... и при том, пуля с урановой начинкой
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22.03.2023 16:41 Відповісти
Так... мабудь, кацапоїд до вітру ходив.... тільки отримав задоволення ....
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22.03.2023 20:22 Відповісти
Дуже гарна робота !!! Смерть кацапам. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 14:59 Відповісти
То є файно!
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22.03.2023 14:59 Відповісти
И бАец мАлАдой,
вдрух пАник гАлАвой,
кАмсАмольскАе серТце прАбитА
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22.03.2023 14:59 Відповісти
Отряд не замьеТил патьЕри баайца.
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22.03.2023 15:01 Відповісти
Ааааатрьят, каааторій нє самьєтіл пааатьєрі бааайца, ет нє ааатряд, ето сброд
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22.03.2023 16:35 Відповісти
Пуля по ходу з ураном і орк від радіації демілатізувався .
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22.03.2023 15:00 Відповісти
Аж засвітився...
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22.03.2023 15:03 Відповісти
Не, рашоорк от деуринизации сдох, даже поссцать не успел...
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22.03.2023 15:05 Відповісти
Псля расслабленя м'язів він напудив у штані . Тай обісрався теж. Біологія...
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22.03.2023 15:16 Відповісти
Да знаю, просто ненавижу этих зомби. Прости, биолог, за мою шутку.
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22.03.2023 15:19 Відповісти
С уриной
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22.03.2023 15:44 Відповісти
і музло душевне
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22.03.2023 15:01 Відповісти
Дохлая русня в любом виде радует конечно ..
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22.03.2023 15:01 Відповісти
крiм самого, дiйсно майже еталоного фiнського патрону, видно, що у гвинтiвки ще й чудовий

приціл...

вогонь по свинособакам!
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22.03.2023 15:04 Відповісти
Дякуємо нащадкам Симо Хяюхя за **********
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22.03.2023 15:04 Відповісти
Якось все це символічно. 84 роки пройшло і фінська зброя знову в роботі.
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22.03.2023 15:09 Відповісти
Яким спеціальним набоєм? Шо ви несете, ви ж притомний ресурс..

калібр 338 LM

а фінський і спеціальний снайперський це ересь.. як і в будь-якому калібрі, є якісні набої які дають потрібну купність.
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22.03.2023 15:10 Відповісти
.

338 Lapua Magnum набiй конкретно фінського виробництва фiрми Lapua.
дуже потужний, на вiдстанi до 300 м пробиває майже любий бронежилет.

що тобi не до вподоби?
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22.03.2023 15:40 Відповісти
чувачок сьогодні зареєструвався щоб просвітити нас,нерозумних,щодо фінських та інших снайперських набоїв.... схоже,у нього є спеціальний,снайперський диван...
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22.03.2023 15:46 Відповісти
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22.03.2023 16:07 Відповісти
338 LM ефективний постріл до 1750м.А з використанням спеціального набою є факт влучання Британським снайпером здається 2450м,але я можу помилятися...
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22.03.2023 15:46 Відповісти
Ви дуже багато очікуєте від журналістів - тим більше що читачі це сприймають (подивіться на каменти до Вашого допису і лайки до них)
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22.03.2023 19:15 Відповісти
Клієнт хоч встиг зрозуміти що з ним сталося?
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22.03.2023 15:13 Відповісти
Файні такі набої-роблять зразу хорошого кацапа!
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22.03.2023 15:23 Відповісти
А яка відстань, цікаво?
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22.03.2023 15:32 Відповісти
фіни то майстри по знищенню кацапів і по зброї для цього діла. Ще в 1940-у фінські снайпери косили кацапів як бурульки льоду на деревах
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22.03.2023 15:37 Відповісти
у магучєво русскава витязя були великі плани:взяти Київ,Львів.Варшаву,Берлін-там вже й до Лондона недалеко.....але трапилося прикре непорозуміння...
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22.03.2023 15:48 Відповісти
Юра, чмобики даже псалмы про это распевали:

Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
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22.03.2023 16:51 Відповісти
да....що й говорити,удалая,заліхватская пісенька...правда,у тих чмобіків є така ісконная поговорка: гладко било на бумагє,да забилі про оврагі! от у оврагах,цих покорітєлєй Європ і Альдебаранов і доїдають зараз бродячі собаки та лисиці...
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22.03.2023 17:32 Відповісти
Це вам за Запоріжжя ...нелюди кацапсько - ***************!!!
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22.03.2023 15:54 Відповісти
Kruto , no muzon nikmestu , ja bi luče psluhal zvuk vistrela ( takoi metaličeski halodnii ) ...nu iesli bez glushaka , iesli s glushakom , to ladi !
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22.03.2023 15:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yr4YLgrXkIg доктор філософських наук та богослов трохи докладно про снайпінг.
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22.03.2023 16:22 Відповісти
класс! с удовольствием посмотрел.
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22.03.2023 18:48 Відповісти
Харашо на передовой - музыка играет, пуля финская летает
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22.03.2023 16:36 Відповісти
Так кацап и не опорожнился .
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22.03.2023 16:52 Відповісти
ех, і сандтрек групи ТОЛ... олди тут
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22.03.2023 17:49 Відповісти
а снайпер бдит) не успел кацап вылезти как тут ооппааа привет)
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22.03.2023 18:46 Відповісти
Ні усі з Марцуполя здохли!!! Вали їх, брате, і спи спокійніше!)

Лого шикарне!!! Дуже пасує ідеї!)
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23.03.2023 06:13 Відповісти
Да, і музичка просто шикарна та відповідає реаліям.
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23.03.2023 06:14 Відповісти
Даже поспать не успел )))
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23.03.2023 09:21 Відповісти
ВОТ ТАК БЫ В ПУТИНА ХЙНУТЬ !!!
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23.03.2023 10:48 Відповісти
Наш патрон ,,Стилето,, я так розумію там саме де ,,Вільха М,, і ,,Сапсан,,?
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23.03.2023 11:25 Відповісти
 
 