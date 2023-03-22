Снайпер 56-ї бригади знищує окупанта спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum. ВIДЕО

Снайпер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищив російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точний постріл снайпер здійснив спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на велику відстань.

"Душевна зустріч 338 LM з окупантом під Бахмутом", - йдеться в коментарі до відео ліквідації загарбника.

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