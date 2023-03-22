Снайпер 56-ї бригади знищує окупанта спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum. ВIДЕО
Снайпер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищив російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точний постріл снайпер здійснив спеціальним набоєм фінського виробництва 338 Lapua Magnum, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на велику відстань.
"Душевна зустріч 338 LM з окупантом під Бахмутом", - йдеться в коментарі до відео ліквідації загарбника.
Топ коментарі
+51 Старый зольдат
показати весь коментар22.03.2023 15:00
+47 Леонид Полотненко #551208
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+39 Старый зольдат
показати весь коментар22.03.2023 14:59
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Вот теперь российская пропагандосня опять завоет, что, типа, теперь и Финляндию втянули в войну и она теперь тоже причастна к гибели российских военных.. )
вдрух пАник гАлАвой,
кАмсАмольскАе серТце прАбитА
приціл...
вогонь по свинособакам!
калібр 338 LM
а фінський і спеціальний снайперський це ересь.. як і в будь-якому калібрі, є якісні набої які дають потрібну купність.
338 Lapua Magnum набiй конкретно фінського виробництва фiрми Lapua.
дуже потужний, на вiдстанi до 300 м пробиває майже любий бронежилет.
що тобi не до вподоби?
Мы сильны и танки наши быстры,
Украину разхерачим в прах.
Отдадут с Европы бургомистры
Нам ключи от Лондонов и Праг!
Шар земной накроем мы портянкой,
Будут литься кровь и самогон,
И ворвутся доблестные танки
На заре в Нью-Йорк и Вашингтон!
Станем, братья, гордыми царями,
Как господь для нас предначертал,
Принесут буржуи в наши Храмы
Весь свой заграничный капитал.
Мир обложим податью и матом,
Лягут страны в Русскую Кровать.
Будут те, кто раньше верил в НАТО,
Кирзачи сержантам целовать!
Ну а после - двинемся на космос,
Звёздные системы покорять,
И ворвемся на заре морозной
На Альдебараны, вашу мать!
Лого шикарне!!! Дуже пасує ідеї!)