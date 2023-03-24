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Рік тому було зруйновано міф про невразливість російського флоту: Залужний показав знищення корабля "Саратов". ФОТО

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Головнокомандувача Валерія Залужного.

"Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", - написав Залужний.

Російська сторона визнала втрату свого десантного корабля лише через рік. У Севастополі відкрити пам'ятну дошку морякам бригади десантних кораблів біля Мінної стінки, які загинули під час повномасштабної війни проти України, повідомляють Крим.Реалії із посиланням на видання ForPost.

"Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання, БДК "Саратов". Втратили особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков", - зазначив командир Кримської ВМБ Чорноморського флоту РФ Фелікс Меньков.

Раніше російські військові заперечували втрати під час ураження українськими ракетами цих БДК.

Автор: 

Бердянськ (469) корабель (1612) Крим (14153) Чорноморський флот рф (624) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+34
шкода що нептуни не поставили на конвеєр,зараз би їх флот був підводним музеєм.
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24.03.2023 16:09
+33
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24.03.2023 16:13
+28
Нарід в 2019 році був дуже незадоволений зароблянням на війні. Заробляння на великому будівництві народом сприймалося з меньшими запереченнями
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24.03.2023 16:15
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Тема музична з фільму Das Boot (1981)

Звісно, сильно змінена, але легко впізнається.
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24.03.2023 16:07 Відповісти
Ось вона:

https://www.youtube.com/watch?v=aKXi7f7AFmU

Але особисто мені більше подобається її техно-версія:

https://www.youtube.com/watch?v=MlwqOVnXuc4
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24.03.2023 16:09 Відповісти
Jawoll!
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24.03.2023 16:11 Відповісти
Ja!

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24.03.2023 16:18 Відповісти
Jawoll, Herr ****** oder Kapitänleutnant !
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24.03.2023 16:25 Відповісти
Доречі, Дас У-Бот. Я сам не розумію, чьому називатю фільм - лодка, коли йдеться про підводний човен. (У-unten) унд лаенгере, ооооо - Бооот. Дас хайст, лаут: У-Бооот.
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24.03.2023 16:35 Відповісти
Саратов був в вафлоте? Він там завжди був...
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24.03.2023 16:07 Відповісти
так-падводная лоханка мацква не дасть збрехати...
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24.03.2023 16:08 Відповісти
шкода що нептуни не поставили на конвеєр,зараз би їх флот був підводним музеєм.
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24.03.2023 16:09 Відповісти
Нарід в 2019 році був дуже незадоволений зароблянням на війні. Заробляння на великому будівництві народом сприймалося з меньшими запереченнями
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24.03.2023 16:15 Відповісти
а то, Порошенко святий, треба може навчитися признавати свої помилки політикам, тоді і на виправлення ситуації надія з"явиться. Будемо будками мірятися де більше заробили_відмили грошей? що за одного що за другого боротьба з корупцією так і не розпочалася фактично, тільки під тиском громадскості, судова реформа? боротьба з ригами? народ піддався іпсо під час виборів і таке нехиле, мабуть тільки на роботу тролів лярд відстібнули. а боротьбу з іпсо хто мав організовувати? Мабуть волонтери. як і все в цій країні. Ті самі волонтери, які як кістка в горлі будь-якому Президентові.
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25.03.2023 00:12 Відповісти
Якщо ви замість цього набору слів напишете одне логічне питання, я можливо на нього відповім...
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26.03.2023 23:27 Відповісти
Зато на дороги баблишко выделили
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24.03.2023 16:44 Відповісти
Сподіваюсь їх десь накопичують. Після звільнення Криму треба буде чорноморський флот топити. Оскільки західним озброєнням не можна, будуть нашим. Тож не поспішайте.
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24.03.2023 16:52 Відповісти
Та його просто передислокують в Новочеркаськ, як у тому анекдоді про дешеву нафту
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24.03.2023 17:16 Відповісти
Не після звільнення Криму, а до звільнення потрібно топити кацапський флот і знищувати міст. Тоді втрати кацапів будуть значно більшими і не вдасться поцупити майно України.
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24.03.2023 17:57 Відповісти
Чорноморський флот в Новоросійську, це вже територія РФ. А ми забов'язалися не бити по території РФ західною зброю. Тож тільки своєю.
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24.03.2023 19:13 Відповісти
З Бердянська до Новоросійська менше 300 км.. Нептуни дістають.
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24.03.2023 19:39 Відповісти
Чесна та потужна ціль!!
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24.03.2023 16:11 Відповісти
все шикардос! І режисура і озвучка і, головне, результат!
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24.03.2023 16:11 Відповісти
ключевое в этом видео - ,, ......до удара по москве оставалось 21 день ,, ......умный да услышит , зрячий да узрит .......)))))
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24.03.2023 16:11 Відповісти
Просто супер , як гарно виглядає знищення кацапського корита 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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24.03.2023 16:11 Відповісти
Аха, а красотою такою треба ділитись..з мокшами наприклад))
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24.03.2023 16:41 Відповісти
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24.03.2023 16:13 Відповісти

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24.03.2023 16:23 Відповісти
Кацапня,ласкаво просимо до пекла!
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24.03.2023 16:38 Відповісти
А де фото!?
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24.03.2023 16:39 Відповісти
Британський літак-розвідник біля Криму
З ним два винищувачі Королівських повітряних сил
https://t.me/krympartyzans/791 https://i.postimg.cc/ysDwXT1B/cdef3aa608777df05d18492b66bc5f22.jpg
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24.03.2023 16:43 Відповісти
Насчет невразливости не знаю, странное заявление, но они умеют топить корабли, из-за огромного совкового наследия.
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24.03.2023 16:48 Відповісти
Корабель москва потонув нах
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24.03.2023 18:04 Відповісти
Кацапи кажуть, що він став підводним човном)
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25.03.2023 13:42 Відповісти
"Цезарь куни" - ИЗВРАЩЕНЦЫ!
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26.03.2023 14:19 Відповісти
 
 