Рік тому було зруйновано міф про невразливість російського флоту: Залужний показав знищення корабля "Саратов". ФОТО

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Головнокомандувача Валерія Залужного.

"Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", - написав Залужний.

Російська сторона визнала втрату свого десантного корабля лише через рік. У Севастополі відкрити пам'ятну дошку морякам бригади десантних кораблів біля Мінної стінки, які загинули під час повномасштабної війни проти України, повідомляють Крим.Реалії із посиланням на видання ForPost.

"Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання, БДК "Саратов". Втратили особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков", - зазначив командир Кримської ВМБ Чорноморського флоту РФ Фелікс Меньков.

Раніше російські військові заперечували втрати під час ураження українськими ракетами цих БДК.