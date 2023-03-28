Кремлівський пропагандист Соловйов погрожує "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами. ВIДЕО
Кремлівський пропагадист Володимир Соловйов погрожує "разбить морду европейцам" і пропонує для початку "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі свої пропозиції Соловйов озвучив у студії свого пропагандистського шоу на росТВ.
Топ коментарі
+64 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.03.2023 11:54
+44 мальчиш-плохиш
показати весь коментар28.03.2023 11:54
+38 MausMike
показати весь коментар28.03.2023 11:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україну вони, треба так розуміти, вже ракетами знищили, тепер Польща?
Но то для них може новина, але Польща мріє зробити отак:
Я сказав би, що у поляків вже давно руки ********* натиснути на таку кнопку.
Але в разі відвертого нападу вже трудно буде відпетляти від обов'язка. Хіба що швиденько вигнати Польщу з НАТО і знову грізно надувати щоки.
На словах вони вже Вашингтон беруть.... Київ вже "взяли" "затрідня"....
я - лобастый и сумрачный зверь.
Я - хозяин последней в тайге глухомани.
Позади череда невозвратных потерь, -
Доверяюсь тому, что уже не обманет.
Я несу, как преданье, своё естество,
Я бегу от людского лукавого глаза,
Я рычу на собратьев, продавших родство
За остатки варенья на свалках турбазных…
Их понятливость лисья и страх - не по мне.
Я уйду и старинную вспомню науку:
Поиграю себе на расщепленном пне -
И упьюсь дребезжаньем пронзительных звуков.
Эти чащи - мои! И свобода - моя!
Для меня здесь рассыпан туман голубики,
Для меня веселится на гальке струя,
И мелькают от солнца слепящие блики!..
А для гостя с винтовкой - мой рык громовой
И, как чёрная молнья, когтистая лапа, -
Пусть тропа разукрасится кровью живой,
Пусть качнётся листок, тёмной влагой закапан!..
Но я чую, я знаю, что близок мой час, -
Не о том ли болтливая кукша стрекочет!
Как мне хочется жить! Как вся жизнь против нас!
Как упрямое сердце сдаваться не хочет!
То он Лондон с Берлином берёт, то Польшу уничтожает, а на самом деле "вторая армия мира" (по длине, что ли ?) 9-й месяц безуспешно штурмует деревянный туалет в частном секторе Бахмута.
Бахмута, который я, гражданин Украины, живущий на другом конце страны, ещё год назад полчаса бы на карте искал, где это . . .
Уничтожатель хренов . . . Языком уже всех победил, наверное . . .
П.С. Я так розумию що редакция Цензор.нет таким образом развлекает своя аудитория.
якому стілець в Гаазі знайдеться 😡
Виллами, виллами с Италии !
Ну, теми, что у тебя конфисковали....
Лишились тільки рсзв та с300.
Так що, пізно всралися.
Цеглою.
Цього разу величеньку.
Одна маленька Польща сама може вас знищити
Тими, що на війну з трансформаторами витратили?
Істота дійсно мріє колись виправдатися в Гаазі або через те , що нібито його визнають психічно недієздатним , або воно десь хова докази нібито його й родину гебня взяла у заручники .
Бо якщо розбиратися поверхнє , ну не може істоти , які колись запрошували на інтерв"ю Валерію Новодворську й вели з неї діскус на відповідному рівні раптом скотитися навіть не на позиції розумово відсталого підлітка, а й на лексикон гопоти-імбіцильний на словниковий залишок Елочки Людожерки . Воно дійсно щось симулює ... але ж само настільки деградували (бо це природній процес, коли істоти розумової праці перестає єю займатися) , що не здібна прорахувати , що такий симулякр не пройде з розвинутими суддями в Гаазі .
Впевнений , що навіть гебня добре розуміє , що така риторика доводить до абсурда їх прагнення .
Саме тому воно так не сподобається Гіркину , бо той щиро вірить в імперію , а ця мерзота по суті знущаться на такою вірою ... переводячи усе абсурд для підлітків .