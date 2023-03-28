Кремлівський пропагандист Соловйов погрожує "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами. ВIДЕО

Кремлівський пропагадист Володимир Соловйов погрожує "разбить морду европейцам" і пропонує для початку "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі свої пропозиції Соловйов озвучив у студії свого пропагандистського шоу на росТВ.

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