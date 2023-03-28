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Кремлівський пропагандист Соловйов погрожує "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами. ВIДЕО

Кремлівський пропагадист Володимир Соловйов погрожує "разбить морду европейцам" і пропонує для початку "нахрен уничтожить" Польщу ракетними ударами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі свої пропозиції Соловйов озвучив у студії свого пропагандистського шоу на росТВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов пропонує почати штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВIДЕО

Автор: 

Польща (8498) пропаганда (2802) ракети (4023) росія (65162) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+64
Ему тяжело - сын оказался геем (при родном папе пида...асе), а тут еще буржуи отобрали все дома в Италии на озере Комо....и паРашка катится в пи...ду, а рейтинги кормящей программы падают все ниже...
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28.03.2023 11:54
+44
Молодец соловьев ))). Чем больше эти кацапы несут такого бреда, тем больше цивилизованный мир наполняется решимостью додавить этих мразей.
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28.03.2023 11:54
+38
Довбні срану Авдіївку 10-й рік штурмують.
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28.03.2023 11:48
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lu4she b dumali, debily
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28.03.2023 11:46 Відповісти
Валодідьна потрогай себе за чоло, у тебе мабуть вже біленька в гостях
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28.03.2023 11:46 Відповісти
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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28.03.2023 13:19 Відповісти
Таки да
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28.03.2023 16:29 Відповісти
фантазії психопата.
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28.03.2023 11:47 Відповісти
То вже істерика.
Україну вони, треба так розуміти, вже ракетами знищили, тепер Польща?
Но то для них може новина, але Польща мріє зробити отак:

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28.03.2023 12:51 Відповісти
.
Я сказав би, що у поляків вже давно руки ********* натиснути на таку кнопку.
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28.03.2023 16:44 Відповісти
Да не фантазии это: никто не скажет, что доктор Геббельс фантазировал, а не истерично излагал позиции Фюрера. Соловьёв также излагает позиции Путина, да и истерики похожи на истерики Фюрера.
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28.03.2023 13:59 Відповісти
Згадайте про це пафосне рашапоїдне чучало на початку вторгнення і порівняйте з обісраним нинішнім. Прогрес чудовий, ще подекуди верищить як недорізана свиня але на очах прогресує до мекання зашуганого ягняти.
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28.03.2023 15:57 Відповісти
Це після того як Гаагу перетворили в ядернии попіл .
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28.03.2023 11:47 Відповісти
Довбні срану Авдіївку 10-й рік штурмують.
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28.03.2023 11:48 Відповісти
tak vony nas jaliut'... osoblyvo 500 ditei, sho zagynuly, a skil'ky invalidiv?
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28.03.2023 11:49 Відповісти
"Срані довбні", а не "срану Авдіївку".
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28.03.2023 11:57 Відповісти
Я маю на увазі розмір (Польща трохи більша), а всрані довбні ще й невиліковні.
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28.03.2023 12:00 Відповісти
От уявіть собі. Кацапи вже дев'ятий рік сидять і слухають,як вони нахрєн когось знищать. Їхнє та про вбивства і знищення. І їдять же це,хоч і не всі і подобається ж. Нація психічно-хворий.
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28.03.2023 11:48 Відповісти
a tym chasom dohnut' sami vid riznyh hvorob, alkogolizmu i t.d.
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28.03.2023 11:51 Відповісти
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28.03.2023 12:54 Відповісти
солов'їний хрєн возбуділся!
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28.03.2023 11:50 Відповісти
не в первой. и не в последний раз. все это работа на "внутрь", а потому нет никакого смысла транслировать это у нас.
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28.03.2023 11:50 Відповісти
А поляки заліт ракет на їх територію не признають --- і всьо! Не станеться помста! Вони ж уже відрепетирували.
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28.03.2023 11:51 Відповісти
a Volodya vertolet - ******** i spat' poidet
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Впевнений, Польща хотіла і розголосу і помсти, але її заткнули "партньори" по блоку, бо ніхто не хоче воювати з за двох фермерів.
Але в разі відвертого нападу вже трудно буде відпетляти від обов'язка. Хіба що швиденько вигнати Польщу з НАТО і знову грізно надувати щоки.
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28.03.2023 13:01 Відповісти
Не дають кацапській потворі вгамуватись згадки про хатинки на озері Комо. Бідна тварина, так мучається. Пристрелив би хто небудь, пожалів би придурка.
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28.03.2023 11:52 Відповісти
Евтаназія допоможе тварині. Саме цю - можна посадити на кіл
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28.03.2023 21:40 Відповісти
По всій Європі та світу розповсюджувати треба це та подібні відео.
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28.03.2023 11:52 Відповісти
Больного еврея показывают на всю расею , и кацапские ублюдки с вяликим удовольствием хавают это словестное дерьмо.
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28.03.2023 11:53 Відповісти
Прикинулся жедок в сталинский кителёк и раскукарекался и чем дольше кукарекает, тем в своей бесконечной ненависти становится только потешней.
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28.03.2023 12:32 Відповісти
мені подобаються такі висери, вони не шкідливі, але мобізують усіх на допомогу України))
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28.03.2023 11:53 Відповісти
Ему тяжело - сын оказался геем (при родном папе пида...асе), а тут еще буржуи отобрали все дома в Италии на озере Комо....и паРашка катится в пи...ду, а рейтинги кормящей программы падают все ниже...
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Вот и беснуется.
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28.03.2023 12:00 Відповісти
сладкий салавейка мля тфу

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28.03.2023 12:20 Відповісти
Молодец соловьев ))). Чем больше эти кацапы несут такого бреда, тем больше цивилизованный мир наполняется решимостью додавить этих мразей.
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28.03.2023 11:54 Відповісти
Білий і гарячий фантазер
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28.03.2023 11:56 Відповісти
ну що я можу сказати - тут допоможе тільки ветлікар , тож Данілов це твій пацієнт !
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28.03.2023 11:58 Відповісти
А ниче что Польша в НАТО, и НАТО твою морду так расквасит
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28.03.2023 11:58 Відповісти
Може вже на часі правозахисникам европейських краін подати на СОЛОВЬЕВА у Гаагу за ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО ?
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28.03.2023 11:58 Відповісти
Той випадок, коли воно язиком "галактики розносить вщент", а руками власну какашку назад у сраку запихає...
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28.03.2023 11:58 Відповісти
Цей обрізаний буде висіти, як і 'ісканна русскіє' військові злочинці
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28.03.2023 11:59 Відповісти
Так, це повинні бачити всі. Весь світ. Найгірше паскудство в тому, що воно верзе маячню, але робить це на федеральному каналі й за державний кошт. За потреби від нього відрекуться, що з блазня візьмеш, але ж блазень не те щоби рота не відкрив- воно й з'явитися в телевізорі без вищого благословіння не змогло би. Це теж зброя, підчас важливіша за танки...
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28.03.2023 11:59 Відповісти
У нього таеке завдання -- вєщать на держ.каналі і підтримувати високий градус ненависті в населення. Але спрямовувати цю ненависть назовні, свої ж в них завжди хороші.
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28.03.2023 12:05 Відповісти
А чому б у відповідь не пригрозити фізичним знищенням цього Соловйова? Зло не можна залишати безкарним і на кожну дію повинна бути протидія і не можна залишати без уваги навіть слова, бо словом теж можна вбити. Звісно, це не стане робити очільник НАТО, військовий чи Президент якоїсь країни, але це можна зробити вустами якоїсь людини, яка має таки досить вагомий вплив у світі, але напряму не належить до влади чі керівництва - за бажанням така знайдеться, - але бути тим, чиї слова таки заставлять заср@ти навіть соловйова - лише натякнути чітко, зрзуміло, доступно для нього, щоб у нього 0чко жим-жим. І наступного разу він буде більше обережний у словах, бо всі ці шавки побоюються тільки так за свою шкуру. Звісно, соловйова не залишать без охорони, але в нього немає бункера, за ним не буде ходити армія охоронців, за нього не розпочнуть ядерну війну, тому цілком можливо, що нещасний випадок з ним аж ніяк не змінить звичний вплив життя за поребриком. Інші пропагандони просто зроблять теж такі ж пусті погрози Заходу на його могилі - на тому і закінчиться і він це чудово усвідомлює, тому як для нього запахне смаленим, так добряче накладе у штани. Так чому не взятися за нього - і для нас нічого це не змінить, але ж як на душі буде приємно, коли в нього руки будуть трястися.
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28.03.2023 12:01 Відповісти
Навіщо теражувати цього хворого на голову нелюдя? Хіба ще є хто не знає що воно таке?
На словах вони вже Вашингтон беруть.... Київ вже "взяли" "затрідня"....
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28.03.2023 12:01 Відповісти
Эти вскукареки обосранного петуха сугубо для внутреннего пользования... Кокошникоголовым имбицилам нужно постоянно поддерживать иллюзию, что они хоть что-то могут...
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28.03.2023 12:01 Відповісти
Я - медведь,
я - лобастый и сумрачный зверь.
Я - хозяин последней в тайге глухомани.
Позади череда невозвратных потерь, -
Доверяюсь тому, что уже не обманет.
Я несу, как преданье, своё естество,
Я бегу от людского лукавого глаза,
Я рычу на собратьев, продавших родство
За остатки варенья на свалках турбазных…
Их понятливость лисья и страх - не по мне.
Я уйду и старинную вспомню науку:
Поиграю себе на расщепленном пне -
И упьюсь дребезжаньем пронзительных звуков.
Эти чащи - мои! И свобода - моя!
Для меня здесь рассыпан туман голубики,
Для меня веселится на гальке струя,
И мелькают от солнца слепящие блики!..
А для гостя с винтовкой - мой рык громовой
И, как чёрная молнья, когтистая лапа, -
Пусть тропа разукрасится кровью живой,
Пусть качнётся листок, тёмной влагой закапан!..
Но я чую, я знаю, что близок мой час, -
Не о том ли болтливая кукша стрекочет!
Как мне хочется жить! Как вся жизнь против нас!
Как упрямое сердце сдаваться не хочет!
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28.03.2023 12:02 Відповісти
Скоро шкуру твого кацапського медведя будуть стелити в українських туалетах.
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28.03.2023 13:19 Відповісти
С чего это ты решил что он мой?
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28.03.2023 14:51 Відповісти
Україні та Польщі треба робити своє ЯО, сюди в долю можно взяти Японію і Южну Корею там Китая та Північна Корея
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28.03.2023 12:03 Відповісти
Почему єта болотная мразь не а международном розиске, в большинстве цивилизованих стран ему терроризм стаття обеспечена
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28.03.2023 12:11 Відповісти
Соловейко - а уничтожалка у тебя не сломается ?

То он Лондон с Берлином берёт, то Польшу уничтожает, а на самом деле "вторая армия мира" (по длине, что ли ?) 9-й месяц безуспешно штурмует деревянный туалет в частном секторе Бахмута.

Бахмута, который я, гражданин Украины, живущий на другом конце страны, ещё год назад полчаса бы на карте искал, где это . . .

Уничтожатель хренов . . . Языком уже всех победил, наверное . . .
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28.03.2023 12:18 Відповісти
Поляки, виловите ето х... Соловьева и повесьте.
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28.03.2023 12:19 Відповісти
"Варшаву за три дня, только бровь поднимем". Наша песня хороша - начинай сначала.
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28.03.2023 12:21 Відповісти
У соловья кукуха улетела!
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28.03.2023 12:24 Відповісти
Кожний день кацапы берут что то /в першим очередь берут щеку/ и разрушают Гааский трибунал ядерку, топит Британию цунами и Америку с посейдоном. А на самом деле засели в Пидкуйчанск /есть такое украинское селище, я видел на карте/. Но ето потому что они жалеют уканици як братями. А вот - поляки с немцами ето не братя и будут бомбит.

П.С. Я так розумию що редакция Цензор.нет таким образом развлекает своя аудитория.
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28.03.2023 12:40 Відповісти
Соловйов , це рупор кремля , а тому кончений ІДІОТ і мразь ,
якому стілець в Гаазі знайдеться 😡
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28.03.2023 12:47 Відповісти
Володя, сыночка своего в наступление на Польшу отправь. Батальйон "Петушня" 😁😁😁
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28.03.2023 12:49 Відповісти
Давай, Вован, мочи Европу, мочи !
Виллами, виллами с Италии !
Ну, теми, что у тебя конфисковали....
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28.03.2023 12:54 Відповісти
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28.03.2023 12:58 Відповісти
Всі ракети на Україну пішли.
Лишились тільки рсзв та с300.
Так що, пізно всралися.
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28.03.2023 12:59 Відповісти
Мудозвон жалкое чмо.
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28.03.2023 13:01 Відповісти
Червь
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28.03.2023 13:04 Відповісти
Недомірок вважає, що шлейф з Польщі не дійде до маєтків на Комо, які він на свою маманьку переписав. Чи брудне облако не долетить до іст.батьківщини, куди він здрисне? Хай помріє, звіздунішка)
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28.03.2023 13:09 Відповісти
Яке воно ***###нуте,хай Бог милує...
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28.03.2023 13:18 Відповісти
Спочаку воно пердякало про "бровь паднімєм",а сьогодні з переляку всирається,що Польщу буде бомбити. Ну,спробуй. Побачемо,чи встигнеш до підвала добігти?...
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28.03.2023 13:20 Відповісти
Але я не здивуюсь, що він катається по світу до сих пір. Міжнародна феміда чомусь особливо сліпа якщо це стосується відомих громадян кацапії.
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28.03.2023 13:24 Відповісти
Патентованный клоун извергающий потоки говна из своего рта.
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28.03.2023 13:26 Відповісти
русня своєю смертю не подохне
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28.03.2023 13:59 Відповісти
Он так долго носил китель и косил под диктатора, что сам поверил в свою пропаганду.
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28.03.2023 14:00 Відповісти
шось шапіро починає дурку імітувати, думає по закінченню війни у лікарні відлежатися. не вийде, шапіро, для тебе навіть мотузку пожаліють. буде гойдатися на власних кишках
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28.03.2023 14:20 Відповісти
Язик у пропаганд..на,як помело....треба ж підзадорити тупе стадо...
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28.03.2023 14:22 Відповісти
иди уничтожай шваль паршивая,целый год сидишь и мямлиш уничтожим ,захватим ублюдок ты и имя твое ничтожество
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28.03.2023 14:40 Відповісти
Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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28.03.2023 14:48 Відповісти
Ці ракети мабуть у нього в дупі!
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28.03.2023 14:59 Відповісти
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28.03.2023 15:21 Відповісти
Это Соловьев 2022. Соловьев 2023 уже не тот, другое лицо.
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28.03.2023 17:02 Відповісти
Стрелялка сдохла и не вырастет
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28.03.2023 16:01 Відповісти
Чем, чем будут стирать города, лаптями?
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28.03.2023 16:23 Відповісти
а що, він молодець, гарно працює на Україну. це може дати навіть сильніший ефект, ніж робота наших дипломатів. ) От тільки не потрібно обмежуватися Польщею. Те ж саме потрібно було ще сказати йому на адресу Німеччини, Франції, Італіїї, Швейцарії. якраз саме такі спічі можуть прискорити і збільшити надання Україні потрібної зброї. Так що, продовжуй, вован в тому ж дусі. )
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28.03.2023 16:42 Відповісти
Солов'їний Помйот вкотре відклав купку.
Цеглою.
Цього разу величеньку.
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28.03.2023 16:47 Відповісти
импотент грозится изнасиловать жирафа
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28.03.2023 16:56 Відповісти
Не називайте нас братами смердючі кацапи. Гірше війни з росмією є дружба з росією, бо коли вони нас не можуть пепремогти на полі бою, то відразу прикидаються братами і друзями, щоб приспати пидьність і вбити, чи то терорами, концтаборами, чи голодомарами. Ми добре пам'ятаємо братність і 9 років війни в ці дні та стерті з лиця землі міста і села. Ваш брат китаєць і чечен. відчепиться від нас терористи, вбивці і гвалтівники. Ми слов'яни, а ви угро-фіни, розбадяжені розумними татарами.
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28.03.2023 16:57 Відповісти
Обісретеся.
Одна маленька Польща сама може вас знищити
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28.03.2023 17:04 Відповісти
Так хочется чтоб этого сученыша повесили в конечном итоге.
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28.03.2023 18:53 Відповісти
Вовочка, не здригайте повітря в етері. Ви схожі на клоунів. Патрійот хренов...
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28.03.2023 18:56 Відповісти
Якими він ракетами зібрався Європу зтирати?
Тими, що на війну з трансформаторами витратили?
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28.03.2023 20:27 Відповісти
Nie strasz, nie strasz bo się zesrasz soloiow
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28.03.2023 22:07 Відповісти
Мені бачеться так , що чутки нібито серед пропогандонів ця наволоч нібито найбільш розвинута й ледь вірить в уте , що насира ... так ось ці чутки точно продукція самого ж "солов"йного посліда" .
Істота дійсно мріє колись виправдатися в Гаазі або через те , що нібито його визнають психічно недієздатним , або воно десь хова докази нібито його й родину гебня взяла у заручники .
Бо якщо розбиратися поверхнє , ну не може істоти , які колись запрошували на інтерв"ю Валерію Новодворську й вели з неї діскус на відповідному рівні раптом скотитися навіть не на позиції розумово відсталого підлітка, а й на лексикон гопоти-імбіцильний на словниковий залишок Елочки Людожерки . Воно дійсно щось симулює ... але ж само настільки деградували (бо це природній процес, коли істоти розумової праці перестає єю займатися) , що не здібна прорахувати , що такий симулякр не пройде з розвинутими суддями в Гаазі .

Впевнений , що навіть гебня добре розуміє , що така риторика доводить до абсурда їх прагнення .

Саме тому воно так не сподобається Гіркину , бо той щиро вірить в імперію , а ця мерзота по суті знущаться на такою вірою ... переводячи усе абсурд для підлітків .
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29.03.2023 00:28 Відповісти
 
 