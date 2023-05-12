УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4388 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 264 15

Бійці 72-ї ОМБр ліквідували російську РСЗВ на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

На Вугледарському напрямку оператори українського дрона знищили російську РСЗВ "Торнадо-Г". Реактивна система залпового вогню новітня: вона надійшла на озброєння ЗС Росії у 2014 році. Проте бійцям 72-ї ОМБр вдалось її ліквідувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксувала камера безпілотника.

"Мрія пілота БПЛА - щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло... але дуууже гарно горіло. Епічно", - написали бійці 72-ї ОМБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 72 окрема механізована бригада (242) РСЗВ (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Красунчики!
Господи, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.05.2023 16:55
+11
Неконтролируемое испражнение кацапской рсзо...
Кацапы, здавайтесь! Леопарды подошли к Бєлгараду! Где ваш т-34?
показати весь коментар
12.05.2023 16:56
+7
Не дуже. Сгорел только пакет, шасси целое, колеса целые, кабина целая. Если не добили, то он наверное самостоятельно поехал ремонтироваться.
показати весь коментар
12.05.2023 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красунчики!
Господи, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.05.2023 16:55 Відповісти
Неконтролируемое испражнение кацапской рсзо...
Кацапы, здавайтесь! Леопарды подошли к Бєлгараду! Где ваш т-34?
показати весь коментар
12.05.2023 16:56 Відповісти
Бачив вже сьогодні це відео, правда там був в описі інше РСЗО - Град. В будь якому випадку - феєрічне шоу.
показати весь коментар
12.05.2023 16:56 Відповісти
Торнадо-Г, это Торнадо-Град, модернизированный и с ракетами с дальностью 40км
показати весь коментар
12.05.2023 17:11 Відповісти
Дуже Гуд ! Спасибі за такі дії..
показати весь коментар
12.05.2023 16:57 Відповісти
Не дуже. Сгорел только пакет, шасси целое, колеса целые, кабина целая. Если не добили, то он наверное самостоятельно поехал ремонтироваться.
показати весь коментар
12.05.2023 17:12 Відповісти
да, похоже выгорело только ракетное топливо, а бч не сдетонировали
показати весь коментар
12.05.2023 17:43 Відповісти
Ну так - а стріляти можна з вихлопної труби (пакет то таке).
показати весь коментар
12.05.2023 19:45 Відповісти
Читать не умеешь?
показати весь коментар
12.05.2023 20:07 Відповісти
"Читать не умеешь? " - ніт так як ви не вмієте писати. "Не дуже." - то дуже чи недуже ( без пакета як можна використати РСЗО?)?
показати весь коментар
12.05.2023 20:34 Відповісти
Для особо одарённых повторюсь - ".... шасси целое, колеса целые, кабина целая. Если не добили, то он наверное самостоятельно поехал ремонтироваться.

Чтобы совсем "разжевать, вложить в рот и протолкнуть в глотку", даю подсказку - где-то в сарае стоит такой же, только наехавший передним колесом на мину, без колеса, без кабине, но пусковая установка - муха еще не ** имела на ней половых связей
показати весь коментар
12.05.2023 21:21 Відповісти
"Чтобы совсем "разжевать, вложить в рот и протолкнуть в глотку", даю подсказку - где-то в сарае стоит такой же, только наехавший передним колесом на мину, без колеса, без кабине, но пусковая установка - муха еще не ** имела на ней половых связей " - автівка це дефіцит а пакет РСЗО на кожному смітнику можна знайти не знав дякую що просвітили .
показати весь коментар
12.05.2023 21:31 Відповісти
А ще може бути що в Торнадо Г пакет має відмінності від пакета БМ 21 - а Торнадо Г не випускали тисячними серіями на відмінну від БМ 21 що означає що ваш опус про муху і підлогу може не проконати.
показати весь коментар
12.05.2023 21:41 Відповісти
Красота! Одна ракета даже самозапустилась. Надеюсь не в сторону ЗСУ. Хорошо попали!
показати весь коментар
12.05.2023 17:36 Відповісти
еПічно
показати весь коментар
12.05.2023 18:59 Відповісти
 
 