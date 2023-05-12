Бійці 72-ї ОМБр ліквідували російську РСЗВ на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

На Вугледарському напрямку оператори українського дрона знищили російську РСЗВ "Торнадо-Г". Реактивна система залпового вогню новітня: вона надійшла на озброєння ЗС Росії у 2014 році. Проте бійцям 72-ї ОМБр вдалось її ліквідувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксувала камера безпілотника.

"Мрія пілота БПЛА - щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло... але дуууже гарно горіло. Епічно", - написали бійці 72-ї ОМБр.

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