Бійці 72-ї ОМБр ліквідували російську РСЗВ на Вугледарському напрямку. ВIДЕО
На Вугледарському напрямку оператори українського дрона знищили російську РСЗВ "Торнадо-Г". Реактивна система залпового вогню новітня: вона надійшла на озброєння ЗС Росії у 2014 році. Проте бійцям 72-ї ОМБр вдалось її ліквідувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксувала камера безпілотника.
"Мрія пілота БПЛА - щоб з першого разу і гарно. З першого не вийшло... але дуууже гарно горіло. Епічно", - написали бійці 72-ї ОМБр.
Топ коментарі
+11 Чайка Київ
показати весь коментар12.05.2023 16:55
+11 Валерий Коломиец #502756
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+7 Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар12.05.2023 17:12
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**имела на ней половых связей **имела на ней половых связей " - автівка це дефіцит а пакет РСЗО на кожному смітнику можна знайти не знав дякую що просвітили .