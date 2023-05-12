Затверджено п’ять нових санкційних пакетів, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 443 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, в наших спеціальних службах.
Перше – це пакет, що стосується "Запоріжсталі". Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей.
Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію і блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо із партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології в руки терористів… щоб вони всі були роздавлені світом.
Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру: намагання обійти санкції, що введені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння у цих намаганнях.
Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Бакланово-Оманов не тисне на Гугносіка?
ок., бо це мій тіпа прези... об*же, дент
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аааа,
шо там за Патрушева, в Омані?
чо збили літак ?
Може шоб "щось продвінуть"?
Може пуйло чекало таки реально щось, але получилось тільки тисячі вбитих наших, ой, "ТВОЇХ" **** солдатів?????????????
А мирні жителі так і мали б жерти на день Обіду, чи там Мощей день, шашлички?
Зеля, на твоїх "холці" - кров, і її немало.
у мене то нема вбитих родичів, з тих шо повірили в шашлички і обіди на день травного мавня, чи шо там у совків.
ну.... просто.... Аллах все бачить., тобі побоку, а от як мені... я то хоч норм людина, а не сраний "політик" шо всирається висираючи щось там про "бога", нема богинь, Єрмак, запам.ятай це, клоун. Єрмак, прикрути гундосого, вже всі кричать, поз. 95975ц38
прийом?
сможешь?
я бы был бы деактевирован если бы написал всё что думаю о свиноцабаках...\даже Цензор бы этого не выдержал...\
эту падлу шашлычную я приравниваю к свиноцабакам - этого достаточно...?
а про глаза мне не нужно писать - подружка моей дочери погибла от обстрела кассетными боеприпасами...
про этот случай на Цензоре было несколько статей...\и про её дочку которую ранили и спасли в Германии...\
Недавно её мама к нам заходила...
у меня никого не убили, врать не люблю да и не умею особо.
кстати, можешь недобукву не юзать - "ё"
реально мне вот например.... ну не знаю, ну вот, хоть и не кацап, но - нахер вам там вот всем это говно то?
так учили?
так может еще и учили шо Сралин - Вошть?
хм., посмотрел на карте = "вот, ни хачу" = 250000 совковых дидов - минус.
я то не вру и не лгу.
ладно, понял.
а кстати про шашлычника, если тупо по истории посм., то ..... ну, не то что ублюдки миром рулили, но просто, как будто .... случай что-ли?
так что я вообще вопросов не имею ни к какому .... ну даже к нашему этому.... Елдаку, чо я три крапки ставлю, так тому що - удивляюсь, в котрий раз, но за звичкою - когда что то пишешь, а так - да, очень же странно шо дурачье выбрало дурака, который в Оман на лыжах к Патрушеву съездил и постарался кидануть, как видно, Путина.... охереть, а потом - "не хотел паники" и **** на руцях у него....... ой, ыот это "власть". "хоба" - "замазан". Якось так сори.
Оманич став володарем рашистських дум?
б*же, я просто не можу, ну реально. колись Квартал пам.ятаю, можна було слухати, кривляються клоуни, а ми жеремо водку чи горілку з ребятами, ну але зараз офіційно хрипить "офіційна особа", соромно шо ВОНО їздить і ......издить там щось за кордоном
ребят, я просто даже из-за голоса(кстати когда в Квартале кривлялся Зеля, то ржал вместе с другими быками перед телеком, ну, все быки нажрались, то и наржаться надо?)
но тут... во-первых... даже и правильный базар, но клоун который меня считает геем, смешон. ах да, он изменился?
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...
...
......... )_(ахахаххахахаха
ну ага, верим.те, охотно верим.те
эй, то я, ты, он, она, можем измениться, но по роже Зели - .... у-у, нет, малоросом был, - в "кое-что" заглянет. так шо - демократия это круто. я просто , эй, не ходил на выборы тогда, от отвращения то
"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", - такой подписью в Твиттере сопровождается фото смеющихся президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака.
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