Затверджено п’ять нових санкційних пакетів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 443 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, в наших спеціальних службах.

Перше – це пакет, що стосується "Запоріжсталі". Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні, який вона може використати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію і блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо із партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології в руки терористів… щоб вони всі були роздавлені світом.

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Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру: намагання обійти санкції, що введені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння у цих намаганнях.

Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", - розповів Зеленський.