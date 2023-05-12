Воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували групу "вагнерівців". ВIДЕО

Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували російських загарбників. Воїнам вдалось ліквідувати щонайменше трьох "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу воїнів опублікували у соцмережі.

"Кожен сантиметр вільної землі дається надважкими зусиллями. Але з кожного сантиметру росіян буде випалено", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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