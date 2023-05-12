Воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували групу "вагнерівців". ВIДЕО
Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували російських загарбників. Воїнам вдалось ліквідувати щонайменше трьох "вагнерівців".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу воїнів опублікували у соцмережі.
"Кожен сантиметр вільної землі дається надважкими зусиллями. Але з кожного сантиметру росіян буде випалено", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+26 ZoV KobZona
показати весь коментар12.05.2023 21:26
+21 Йцу Кенг #461207
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+17 Олекса Лось
показати весь коментар12.05.2023 21:29
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Поговаривают, что Лукавый из Беларуси к Иблису отходит.
я вибачаюсь. а по-людські написати не можливо?
.
обовязково якусь блювотину з голови мов з унітазу треба вихлюпнути чи що ?
...
Лукашенко подихає, чи що ти хотів сказати друже ?
..
Для Бацьки смерть - це порятунок...І він то розуміє
...
о ! !
невже почало доходити ?
..
Чи просто протрезвілися
...
стріляються ?
..
Вони знають свою "чорну славу" мені здаєтьщо в полоні "нормальні" москалі вагнерівців за один стіл не посадили би..
...
а на зоні вночі топили б в сортирі...
...
До вагнерівців повинна бути " всенародна любов "
.
А чи я помиляюся ?
Повертайтеся живими ‼️
там теж не всі дурні...і в москалів є розумні та освідченні люди..
...
їх не можна не дооцінювати..- то було б небезпечно..
...
Видео де вони страчують українських воїнів виставило російське командування ..
Заградзагонів кругом не поставиш, та й людей не хватає
..
от вони і знайшли вихід з положення
...
головне що функціонує
...