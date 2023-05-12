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Воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували групу "вагнерівців". ВIДЕО

Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували російських загарбників. Воїнам вдалось ліквідувати щонайменше трьох "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу воїнів опублікували у соцмережі.

"Кожен сантиметр вільної землі дається надважкими зусиллями. Але з кожного сантиметру росіян буде випалено", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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Автор: 

ліквідація (3920) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+26
Как органично парашники сливаются с украинским чернозёмом.
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12.05.2023 21:26
+21
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12.05.2023 21:35
+17
душа радуется когда быдло ***** самоликвидируется...
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12.05.2023 21:29
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Как органично парашники сливаются с украинским чернозёмом.
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12.05.2023 21:26 Відповісти
Ваньки потихеньку опановують самоутилізацію.
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12.05.2023 21:28 Відповісти
Зворотній відлік перед смертельною автоматною чергою - добре! Як тобі таке, Ілон Маск?
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12.05.2023 21:29 Відповісти
Обратный отсчёт был перед тем как орк сам застрелился...
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12.05.2023 23:40 Відповісти
Да, я сначала смотрел на смартфоне и не понял. Потом на компе уже разглядел.
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12.05.2023 23:43 Відповісти
душа радуется когда быдло ***** самоликвидируется...
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12.05.2023 21:29 Відповісти
Yalchin @Kerim___Y https://twitter.com/Kerim___Y/status/1657081349843369984 1 ч
Поговаривают, что Лукавый из Беларуси к Иблису отходит.
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12.05.2023 21:30 Відповісти
С одной стороны это хорошая новость. А с другой - Беларусь после отхода пюрера может стремительно войти в состав мордора и стать реальным плацдармом недоармии орков.
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12.05.2023 21:36 Відповісти
не парься - чему быть, того не миновать.....
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12.05.2023 21:47 Відповісти
был бы хоть малейший шанс прорваться сквозь леса и болота на границе с РБ - они бы это сделали. Но с той стороны максимум для них - это летать самолетами, или через Чернобыль лезть опять
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12.05.2023 21:58 Відповісти
Я это и имел ввиду. Авиация и ракетчики с баллистикой. Наземную операцию им нечем там, да и нереально не только из-за болот. Там уже укрепления и фортификация.
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12.05.2023 22:05 Відповісти
Наоборот нам хорошо....в путинской колонии будет хаос....не до наступления будет....там все завязано на Луку было,без него начнётся разваливатся...тем более самый отбитый генерал беларуский понимает шо Путя просрал уже войну и ща впрягатся идиотизм.
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12.05.2023 22:49 Відповісти
Я не ясно изложил мысль. Не войдёт в состав мордора а будет стремительно оккупирована. Все белгенералы либо прейдут во вторую армию мира, либо будут устранены. Народ, правительство ничего не решат. Менты сразу под козырёк возьмут. А московитам выдадут как за очередную блистательную победу, мол план был такой...
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12.05.2023 22:59 Відповісти
Верил вабще поф шо будет с Беларусью без Луки....они сделали свой выбор и большинство (не все) выбрали быть рабами и терпилами...помню когда в тюрьме избивали молодежь ихнюю,толпа снимала ролики в тик ток возле неё ,о том что они на скамейку не становятся грязной обувью а снимают ее ,радостно махая шариками....а ещё они говорили мы не украинцы и майданить не будем мы за мирный протест...ну шо хотели то и получили.С
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12.05.2023 23:21 Відповісти
дбр.вечер
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12.05.2023 21:38 Відповісти
привiт, друже!
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12.05.2023 21:48 Відповісти
---
я вибачаюсь. а по-людські написати не можливо?

.
обовязково якусь блювотину з голови мов з унітазу треба вихлюпнути чи що ?
...
Лукашенко подихає, чи що ти хотів сказати друже ?
..
Для Бацьки смерть - це порятунок...І він то розуміє
...
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12.05.2023 22:31 Відповісти
Це цитата з Твіттеру із посиланням.
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12.05.2023 22:35 Відповісти
Ох, важка робота. Екстрім не те слово.
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12.05.2023 21:32 Відповісти
привыкли в Африке на солнце загорать...
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12.05.2023 21:34 Відповісти
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12.05.2023 21:35 Відповісти
Хай бояться Українців! Це, русня, вам не кадыровці. "Душу й тіло ми положим за нашу Свободу."
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12.05.2023 21:41 Відповісти
...
о ! !
невже почало доходити ?
..
Чи просто протрезвілися
...
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12.05.2023 22:32 Відповісти
откуда ты взялся, дикий?
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12.05.2023 22:51 Відповісти
Ха, чем кормят этих уродов в кацапской пропаганде что они стреляются как только их ранят в ногу? Впрочем нормально, пусть стреляются!
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12.05.2023 21:36 Відповісти
в копито...є різниця..
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12.05.2023 21:42 Відповісти
Это уже третий случай, который я видел на видео. Самовыпиливаются вагнеровцы упорно. Против всех законов природы и инстинктов.
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12.05.2023 21:56 Відповісти
....
стріляються ?
..
Вони знають свою "чорну славу" мені здаєтьщо в полоні "нормальні" москалі вагнерівців за один стіл не посадили би..
...
а на зоні вночі топили б в сортирі...
...
До вагнерівців повинна бути " всенародна любов "
.
А чи я помиляюся ?
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12.05.2023 22:37 Відповісти
Вибачайте, але в гатунках гівна я нічого не тямлю. Хто з них "нормальні", а хто ні... Всі вони лайно. Виворот життя.
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12.05.2023 22:48 Відповісти
на их руках кровь: гражданских и военопленных. Другого объяснения нет, уzzкие своих бросают, раненый понимает, что через какое-то время придут войны ЗСУ, а он (подразделение) засветился(ось) в истязании и убиствах, еще раз гражданских и военопленных.
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12.05.2023 23:23 Відповісти
Кувалдой кормят, если не самовыпилился.
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12.05.2023 22:34 Відповісти
перд атакой их пичкают психотропными (таблетка сила) - когда дерьмо выветривается, наступает деприсняк и усиливается стресс.
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12.05.2023 23:32 Відповісти
Далі буде ... Усе гаразд, вірте у ЗСУ!
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12.05.2023 21:40 Відповісти
У нашего Воина бросок гранаты хорошо поставлен, дальность и точность впечатляют. Красавчик. В мои годы на ГТО зачеты сдавали по метанию гранаты, были свои рекордсмены.
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12.05.2023 21:42 Відповісти
Угу, я тоже подметил. Бойцу после победы самое место в бейсбольной команде. Талант.
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12.05.2023 21:45 Відповісти
Red Socks или New York Yankees?
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12.05.2023 21:49 Відповісти
я ж недалеко от Филаделфии, так шо Phillies . Приходится быть патриотом, хотя команда fucking sucks.
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12.05.2023 21:56 Відповісти
чтото суицид среди Ванюшек вошел в тренды. Интересно, армия США во Вьетнаме тоже такой херней страдала? Типа назад дороги нет, впереди вьетконговцы а позади - капиталистический комиссар стоит, увидит что отступаю - заставит взять ипотечный кредит на 250 лет. Лучше пулю в лоб
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12.05.2023 21:54 Відповісти
кровь гражданских и военопленых на них
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12.05.2023 23:26 Відповісти
Слава нашим славним Воінам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Повертайтеся живими ‼️
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12.05.2023 21:55 Відповісти
Рашисти стали часто себе вбивати при пораненні.Схоже що кацапскі політруки розгорнули на місцях серйозну компанію по "демонізації" українських військ.
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12.05.2023 22:00 Відповісти
Не. Это обезболивающее такое. Политруки же им обещали в рай.
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12.05.2023 22:08 Відповісти
кровь на этих ублюдках военопленых и гражданских, сдается тот кто не убивал, как правило
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12.05.2023 23:34 Відповісти
А ви питаєте навіщо русня виставила страту нашого воїна в мережу. Ось для чого. Щоб свої в полон не здавалися.
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12.05.2023 22:06 Відповісти
Чому наші не розосереджуються, а збиваються до купи, хіба це не збільшує наші втрати? Чи обов'язково танком працювати впритул до позицій ворота, таким чином наражаючись на вогневе ураження противником? Я не військовий, може я чогось не розумію.
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12.05.2023 22:11 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом видя бой издалека!
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12.05.2023 22:51 Відповісти
а чиво он застрелился? Его забанили в тик токе?
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12.05.2023 22:32 Відповісти
Вконтакте.
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13.05.2023 10:10 Відповісти
...
там теж не всі дурні...і в москалів є розумні та освідченні люди..
...
їх не можна не дооцінювати..- то було б небезпечно..
...
Видео де вони страчують українських воїнів виставило російське командування ..
Заградзагонів кругом не поставиш, та й людей не хватає
..
от вони і знайшли вихід з положення
...
головне що функціонує
...
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12.05.2023 22:49 Відповісти
схоже за лісосмугою два з трьох орків конають, бажання зупинити кровотечу від ран навряд чи збігалося з їхніми можливостями, і у третього навряд чи виникла нагода їм допомогти, сподіваюся він теж потрапив у пекло
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13.05.2023 03:46 Відповісти
Смерть, быдлонасекомышам болот мацковии,за развязанную 3 мировую войну в Ukraine
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13.05.2023 07:25 Відповісти
 
 