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"Мета російської армії - вбивати українців", - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, чому Росія вторглася і на що розраховувала в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову  Валерій Залужний пояснив, з якими намірами й очікуваннями Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

"Стратегічна ціль РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися. Станом на сьогодні, вони із РФ їдуть сюди, що свідомо вбивати українців, саме вбивати", - сказав Залужний. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни можуть звільнити Крим, Донецьку і Луганску області. Ми знаємо, що для цього потрібно, - Залужний

Автор: 

інтерв’ю (221) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+27
Освічена людина зі стратегічним мисленням.
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13.05.2023 00:05
+23
Низький уклін тобі Лицаре!
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13.05.2023 00:05
+14
Советую посмотреть полное интервью на канале Димы Комарова в ютубе.
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13.05.2023 00:04
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Советую посмотреть полное интервью на канале Димы Комарова в ютубе.
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13.05.2023 00:04 Відповісти
Діма комаров - кацапате г-но. Ще його й на ютубі дивитись. Залужний вимазується, спілкуючись з цими червами.
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13.05.2023 12:51 Відповісти
Освічена людина зі стратегічним мисленням.
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13.05.2023 00:05 Відповісти
При всій повазі до пана Залужного, на відміну від зелених крадіїв і агентів кацапстану. Мета не вбивати українців, а мета вбивати, катувати, саджати тих хто вважає себе українцями як мінімум за паспортом, для тих кому яка різниця нічого не загрожує.
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13.05.2023 00:05 Відповісти
загрожує навіть какая_разніца в небезпеці, і упц рпц також, вони просто не усвідомлюють, що якби за три дні вийшло, після активістів з проукраїнською позицією, наступні кого би почали нищити були би вони. Бо вони кацапам потрібні поки вони нищать Україну, як вже України би не стало то й потреба у кацапів в них щезла би і вони би всі подохли так чи інакше, кацапи вбили би їх на всяк випадок, щоб не лишилося нікого хто пам"ятає вільну Україну. Зрештою це традиція кацапів - вбивати навіть одне одного.
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13.05.2023 11:04 Відповісти
Не зовсім правда. Окупанти вбивають, гвалтують нищать домівки, і україномовних і російськомовних. І патріотов і не дуже. Це до війни мало різницю, зараз рашистам похер на все, вони дійсно злі і хочуть нас всіх знищити за супротів..
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13.05.2023 15:01 Відповісти
Наприклад Херсон не став як Буча. Херсон стали нищити після того як втікли. Снаряди та ракети дійсно не розрізняють свій чужий. У Мелітополі або Енергодарі теж не трапилась Буча. Тих хто сидить тихо або кому дійсно яка різниця вони не вбивають масово. Поодинокі випадки напевно є. Тих хто має проукраїнську позицію це інша річ. Не треба бути як кацапи і прибільшувати, ті теж з геноцидом домбабве 8 років бігали.
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13.05.2023 16:53 Відповісти
Я не чув про великий супротив у Бучі, здається там вбивали і гвалтували просто так , просто тих, хто намагався виїхати, як і у Ізюмі. Чи бригада така просто була кончених тварей, чи насправді я правий і їм все рівно.
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13.05.2023 18:15 Відповісти
Можливо трагедія в Бучі сталася бо клони техніки гарно палали на Київському напрямку, а міста про які я кажу все ж таки були оккуповані завдяки розміінуванню Чонгара... І те що вони кожного дня обстрілють все що можуть, це все ж таки не геноцид. Вони просто займаються терором заради терору. Я не люблю такі заяви про геноцид бо це віддає кацапією та совком. Можливо вони би почали геноцид якщо захопили всю Україну. А так їм 8 років розповідали як їх будуть з квітами зустрічати. Мені здається деякі і досі в це вірять.
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13.05.2023 18:31 Відповісти
Вони стали жертвою власної пропаганди.
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13.05.2023 18:42 Відповісти
Звісно це не геноцид у широкому смислі. Рашисти не варять мило з українців, і не роблять дамські сумочки з їх шкіри, як нацисти з євреїв. Але як назвати те, що вони роблять принизливі допити, катування, насильство, гвалтування, знищують міста, мільони людей втрачають житло, дітей розлучають з батьками? Це має ознаки геноциду, як знищення української нації. Бо дуже великі масштаби для звичайного тероризму.
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13.05.2023 19:54 Відповісти
Низький уклін тобі Лицаре!
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13.05.2023 00:05 Відповісти
КацапыСамаяУмственно ***************************!!!
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13.05.2023 00:13 Відповісти
З такими козаками,як Залужний нічого не страшно!🇺🇦
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13.05.2023 00:32 Відповісти
особливо тобі,на пляжах Іспанії.....
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13.05.2023 03:13 Відповісти
Стули цвіркуна
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13.05.2023 17:02 Відповісти
Вірю генералу Залужному , вірю в його людяність і патріотизм 👍🏼🙏🏼❤️
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13.05.2023 00:46 Відповісти
Московська мета знищити українців тягнеться декілька століть , з часу коли московитів вкрали історію України…., і як любому злодію ….свідки не потрібні….,
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13.05.2023 02:25 Відповісти
Залужному мудрості . стійкості..здоровʼя ,охорони від Бога! Йому і всім Українцям
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13.05.2023 02:28 Відповісти
Так і є, їх мета паработити або знищити українську націю. Але рабство в росіян це набагато страшніше смерті, тобто в Україні немає вибору...
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13.05.2023 03:19 Відповісти
ага, просто хтось інший був в рабстві 300 років і завжди - боровся, знищував, прагнув, плекав, виборював і т.д.?
не дуже то й рабство - разом весело звільняли фінів, Афганістан, в Африці купа країн де совки давали незалежність підтримуючи мужніх революціонерів.
Так що це не рабство, а ганьба, ой, не те написав, хотів написать - "доблесть".
Проте правда. Рабство в самих опущених людей на планеті - ганебне. І самі більші раби - ми.
Ну наприклад - Московія була рабами Криму, а Крим - рабом Султана. А ми - рабом Московії.
Класно чо
так шо рожі на банкнотах мали б бути іншими, наприклад там Аллах чи Міккі Маус, шо один хрін, просто Міккі в сто раз веселіший, а Аллаха тупо нема
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13.05.2023 07:50 Відповісти
"люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю"
де? у Києві? де курс на росію закінчується Майданом?
думаю хлібом-сіллю їх мав зустрічати таки уряд, і віддати (чи може НЕ віддати) відповідні накази армії
але українці почали стріляти, та сама армія, без наказу
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13.05.2023 05:46 Відповісти
ну то пояснити зроблене путіним - дурістю?
любий козел може в інтернет зайти і зрозуміти шо хлібів не буде.
так до нього їздив Бен Уоллес - сказав шо його тут не чекають. ну ок, Баканов би "всьосдал" - і шо? рядові бойовики агенти СБУ завжди вірні присязі (протирає портрет Дзержинського)!!11
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13.05.2023 07:54 Відповісти
Пуйло не користується інтернетом, а читає лише те, шо йому надрукують по його вимозі.
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13.05.2023 15:03 Відповісти
Так, це правда. При спілкуванні в чат-рулеткі з блогером Кирилом Ганіним кацапи так і кажуть - стєрєть с ліца зємлі, унічтожить всех укрАинцев
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13.05.2023 06:51 Відповісти
крадется Залужный к уменяестьплан медленно, но уверенно... скоро уменяестьплан янелохмнесорокдва будет от одного его имени вздрагивать... вместе с ветеринаром даниловым и секретутом-наркотрафикером дерьмаком...
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13.05.2023 08:51 Відповісти
Судячи з усього запуск кацапських колон не був нашою тактикою.
Хтось заздалегідь постарався, щоб вони зайшли.
Але народ почав хаотично боротись.
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13.05.2023 09:17 Відповісти
Ксенія, ну от за що ви, ну яка в сраці зелена тактика?
напхатися мясом до запору?
те що Україна встояла це якесь чудо - на голому патріотизмі і смертях і знову на смертях....
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13.05.2023 09:27 Відповісти
Справжній український герой, який з'явився у тяжкий для Батьківщини час. Саме на таких тримається фронт, а не на сімнадцятигривневих рєзніченках. Молодець, Федорович, так тримати.
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13.05.2023 12:36 Відповісти
а уменяестьплан янелохмнесорокдва шалеет... Залужный - это не просто смерть секретуту и протчим, это - путь Украину в светлое будущее!
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13.05.2023 20:42 Відповісти
 
 