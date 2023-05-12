"Мета російської армії - вбивати українців", - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, чому Росія вторглася і на що розраховувала в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову Валерій Залужний пояснив, з якими намірами й очікуваннями Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
"Стратегічна ціль РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися. Станом на сьогодні, вони із РФ їдуть сюди, що свідомо вбивати українців, саме вбивати", - сказав Залужний.
Топ коментарі
+27 Сергей Агапов #428892
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+23 Сергій Скаржевський
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не дуже то й рабство - разом весело звільняли фінів, Афганістан, в Африці купа країн де совки давали незалежність підтримуючи мужніх революціонерів.
Так що це не рабство, а ганьба, ой, не те написав, хотів написать - "доблесть".
Проте правда. Рабство в самих опущених людей на планеті - ганебне. І самі більші раби - ми.
Ну наприклад - Московія була рабами Криму, а Крим - рабом Султана. А ми - рабом Московії.
Класно чо
так шо рожі на банкнотах мали б бути іншими, наприклад там Аллах чи Міккі Маус, шо один хрін, просто Міккі в сто раз веселіший, а Аллаха тупо нема
де? у Києві? де курс на росію закінчується Майданом?
думаю хлібом-сіллю їх мав зустрічати таки уряд, і віддати (чи може НЕ віддати) відповідні накази армії
але українці почали стріляти, та сама армія, без наказу
любий козел може в інтернет зайти і зрозуміти шо хлібів не буде.
так до нього їздив Бен Уоллес - сказав шо його тут не чекають. ну ок, Баканов би "всьосдал" - і шо? рядові
бойовикиагенти СБУ завжди вірні присязі (протирає портрет Дзержинського)!!11
Хтось заздалегідь постарався, щоб вони зайшли.
Але народ почав хаотично боротись.
напхатися мясом до запору?
те що Україна встояла це якесь чудо - на голому патріотизмі і смертях і знову на смертях....