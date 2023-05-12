"Мета російської армії - вбивати українців", - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, чому Росія вторглася і на що розраховувала в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову Валерій Залужний пояснив, з якими намірами й очікуваннями Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

"Стратегічна ціль РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом-сіллю і на цьому українська державність закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися. Станом на сьогодні, вони із РФ їдуть сюди, що свідомо вбивати українців, саме вбивати", - сказав Залужний.

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