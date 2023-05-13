Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. ВIДЕО

Внаслідок ворожої атаки армії по Хмельницькій області п’ятеро осіб отримали поранення. Їхній стан наразі середньої важкості. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пошкоджених будинків опублікували в мережі.

"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населення або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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