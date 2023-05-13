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Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. ВIДЕО

Внаслідок ворожої атаки армії по Хмельницькій області п’ятеро осіб отримали поранення. Їхній стан наразі середньої важкості. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пошкоджених будинків опублікували в мережі.

"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населення або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 5 громад на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28472) Хмельницький (408)


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Топ коментарі
+4
Інформацію дуже цікаво подають - і влучань вроді мало і ніхто не постраждав, але до фіга вибито вікон, дверей, пошкоджено багато об'єктів інфраструктури, краще би мовчали, бо якась прикрашена правда, люди відчули захист.
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13.05.2023 10:52
+3
Зараз нам Ігнат розкаже напрямок запуску північно-південно-західно-східний , головне про дирунів не згадати
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13.05.2023 10:01
+3
Для чого зараз надавати відео з назвою магазину???? Щоб вирахували де?
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13.05.2023 10:04
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Зараз нам Ігнат розкаже напрямок запуску північно-південно-західно-східний , головне про дирунів не згадати
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13.05.2023 10:01 Відповісти
Для чого зараз надавати відео з назвою магазину???? Щоб вирахували де?
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13.05.2023 10:04 Відповісти
В мережі вже є куча відео з результатами обстрілу
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13.05.2023 10:09 Відповісти
значит не военный объект
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13.05.2023 10:16 Відповісти
ну і шо де?
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14.05.2023 01:19 Відповісти
Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. ВIДЕО Джерело: Мабуть це "квіточки" нічного обстрілу за котрими заховані наслідки???
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13.05.2023 10:10 Відповісти
Вычислить что? Не уже ли ты думаешь россияне сами не знали куда целились? Уверен они и без видео из интернета уже знают про успешный результат своей атаки, наводчики передали.
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13.05.2023 10:13 Відповісти
лапти тупые
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13.05.2023 10:20 Відповісти
у них куда не плюнь штаб игил нато и битндер
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14.05.2023 01:21 Відповісти
Об'єкт у який влучили не в самому місті, відтак, це б ніяким чином не допомогло. Таких битих вітрин та вікон повно через кілька потужних вибухових хвиль. Крім того, ціль рашистам була добре відома бо будувалася ще за "совка".
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13.05.2023 10:56 Відповісти
тікі там вже котеджі
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14.05.2023 01:20 Відповісти
Кацапи і так добре знають,куди влучили
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13.05.2023 11:40 Відповісти
Патриотов мало,зэлупа один...
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13.05.2023 10:13 Відповісти
це були Шахеди
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13.05.2023 10:19 Відповісти
4 Шахеда в Хмельницкой области , 17 сбито в Киеве
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13.05.2023 10:24 Відповісти
в Хмельницкой области по Шахедам надо еще поработать
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13.05.2023 10:15 Відповісти
РосСМИ сообщают о новых взрывах в оккупированном Луганске
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13.05.2023 10:26 Відповісти
Україна другий день поспіль "вітає" окупантів линири з "днем республіки"
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13.05.2023 10:27 Відповісти
Под Луганском, в Юбилейном. Я там при совке военные сборы от военной кафедры проходил. Там на окраине воинская часть, тогда был технический дивизион ПВО с хранилищем ракет С-75. Ангары даже не обвалованные, ракет было штук 200.
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13.05.2023 10:32 Відповісти
ХАЙМЕРСы в деле
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13.05.2023 10:36 Відповісти
Зеленскій зачєм ти падарвал склади в Хмельницькому?
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13.05.2023 10:37 Відповісти
с колбасой ?
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13.05.2023 10:38 Відповісти
Российская армия ночью выпустила два снаряда по Николаеву. Один из них повредил жилые дома и предприятие, другой - упал на территории детсада. Пострадали три человека, сообщил мэр города Александр Сенкевич в субботу, 13 мая.
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13.05.2023 10:41 Відповісти
похоже попали по хлеб заводу там машины для развозки хлеба стоят
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13.05.2023 10:52 Відповісти
Інформацію дуже цікаво подають - і влучань вроді мало і ніхто не постраждав, але до фіга вибито вікон, дверей, пошкоджено багато об'єктів інфраструктури, краще би мовчали, бо якась прикрашена правда, люди відчули захист.
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13.05.2023 10:52 Відповісти
4 шахеда попали , от них не большой вред
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13.05.2023 10:54 Відповісти
а давайте ще поржемо з "мопедів" як пів-року тому , "нєбольшой врєд"..(
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13.05.2023 11:33 Відповісти
близко возле дома был взрыв вот окна выбиты
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13.05.2023 10:56 Відповісти
Одна вибухова хвиля вибиває вікна в досить великому радіусі - ось і пошкоджень багато.
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13.05.2023 11:07 Відповісти
Таке відчуття, що на західній з ППО поганенько...
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13.05.2023 12:11 Відповісти
Черенком лопати.
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14.05.2023 00:54 Відповісти
У дятлів цілий рік клянчити зброю виходить краще, ніж її зберігти. Це якась родова травма. Фейспалм.
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14.05.2023 01:00 Відповісти
казлячі знають куди попали а від нас скривають щоб не була видна зрада
хоча у Хмельницбкому по карті не видно а ні ЖД а ні чогось огого
тікі ковбасний цех та хлібокомбінат
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14.05.2023 01:26 Відповісти
 
 