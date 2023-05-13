УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4360 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 636 30

ЗСУ знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin". ВIДЕО

На Східному напрямку українські військові знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin" у парі з ПТРК "Корсар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ ударила по російському складу з боєкомплектом на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) ЗСУ (7544) ПТРК (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
уничтожить все до последней Т-34ки
показати весь коментар
13.05.2023 10:47
+16
По танку вдарила болванка,
Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Наполнят утренний пейзаж

показати весь коментар
13.05.2023 10:33
+15
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
13.05.2023 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как же мангал сверху,на шашлыки пригодился?
показати весь коментар
13.05.2023 10:32 Відповісти
Пригодился - получился шикарный шашлык из свинособак
показати весь коментар
13.05.2023 11:39 Відповісти
хе-хе, шашлык ))) Там хорошо если жменя шкварок осталось с тех кацапов.
показати весь коментар
13.05.2023 22:50 Відповісти
Нє*** шастать !
показати весь коментар
13.05.2023 10:32 Відповісти
По танку вдарила болванка,
Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Наполнят утренний пейзаж

показати весь коментар
13.05.2023 10:33 Відповісти
И дарагааая не узнааает..

Як файно..а взагалі, до 14 року, я не уявляла, що буду радіти таким речам..

Щоб вже повиздихали, а наші додому живі й неушкоджені..
показати весь коментар
13.05.2023 10:48 Відповісти
Чиж&Со
показати весь коментар
13.05.2023 13:40 Відповісти
Ні. Це якась шахтарська пісня початку 20 ст. У 1947 ото про танкістів купа куплетів. Більше 20, у фільмах совєцьких постійно. А Чижи то вже сплагіатили.
показати весь коментар
13.05.2023 14:31 Відповісти
Не знав. Думав це їхня пісня
показати весь коментар
13.05.2023 15:05 Відповісти
Не "наполнят" а "украсят"
показати весь коментар
13.05.2023 12:25 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
13.05.2023 10:46 Відповісти
уничтожить все до последней Т-34ки
показати весь коментар
13.05.2023 10:47 Відповісти
Красунчики !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
13.05.2023 10:55 Відповісти
з нами весь світ і Бог....
показати весь коментар
13.05.2023 10:57 Відповісти
Кожен мертвий каzan і спалена техніка нестримно наближають перемогу України!

Треба більше і більше мер твих каzaniв!
показати весь коментар
13.05.2023 11:05 Відповісти
Кросивое.😄
показати весь коментар
13.05.2023 11:05 Відповісти
Надеюсь никто не ранен...
показати весь коментар
13.05.2023 11:10 Відповісти
Ніхто, усі здохли.
показати весь коментар
13.05.2023 13:05 Відповісти
Не пойму. На видео взрыв происходит еще когда какая то хрень на подлете только. Или в него 2 ракеты запустили.....
показати весь коментар
13.05.2023 11:35 Відповісти
от так у нормальних людей - без аналоговнєтного піару раз...і дохлі московити теж нічого не розуміють - що летіло, звідки прилетіло ні мангал не врятує, ні "очка термінатора"...
показати весь коментар
13.05.2023 12:32 Відповісти
Наче, навіть два джавеліна прилетіло. Другий ще не долетів, а танк вибухнув. Без шансів бурятам - "как я рад"
показати весь коментар
13.05.2023 11:51 Відповісти
Якось одразу "всьо".... Навіть барбекю не встигло розбігтися...
Слава Нації! Смерть ворогам?
показати весь коментар
13.05.2023 11:58 Відповісти
Похоже, шо первый джавелин летел по траектории с подьемом перед ударом в башню сверху, а вторым стреляли по прямой - на силуэт.
показати весь коментар
13.05.2023 12:09 Відповісти
Джавелін у парі з ПТРК Корсар
показати весь коментар
13.05.2023 12:14 Відповісти
Може и корсар, только по каким признакам это определено?
показати весь коментар
13.05.2023 12:24 Відповісти
а новину прочитати релігія не дозволяє ?))
на відео чітко видно рух 2 ДВОХ! ракет в сторону танку.
показати весь коментар
13.05.2023 14:44 Відповісти
На видео то видно, но ни одна из них, *****, не представляются.
Потом прочел в сопроводиловке.
показати весь коментар
13.05.2023 19:36 Відповісти
Красота. Чудовий шашличок для безпритульних собачок та котиків.
показати весь коментар
13.05.2023 13:04 Відповісти
Приїхав на день міста і отримав по голові. Чудернацький госдурівець.
показати весь коментар
13.05.2023 14:49 Відповісти
 
 