ЗСУ знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin". ВIДЕО

На Східному напрямку українські військові знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin" у парі з ПТРК "Корсар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в соцмережі.

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