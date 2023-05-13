ЗСУ знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin". ВIДЕО
На Східному напрямку українські військові знищили російський танк за допомогою ПТРК "Javelin" у парі з ПТРК "Корсар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки українські військові опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+17 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар13.05.2023 10:47
+16 zakvova
показати весь коментар13.05.2023 10:33
+15 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар13.05.2023 10:46
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Прощай родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Наполнят утренний пейзаж
Як файно..а взагалі, до 14 року, я не уявляла, що буду радіти таким речам..
Щоб вже повиздихали, а наші додому живі й неушкоджені..
Героям слава!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Треба більше і більше мер твих каzaniв!
Слава Нації! Смерть ворогам?
на відео чітко видно рух 2 ДВОХ! ракет в сторону танку.
Потом прочел в сопроводиловке.