Бійці 26-ї ОАБр знищили ворожий міномет із польської САУ. ВIДЕО
Чергова невдача спіткала російських мінометників. Бійці 26-ї артилерійської бригади знищили ворожий міномет влучним ударом із САУ "Краб" - польської самохідної гаубиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки опублікували в соцмережі.
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