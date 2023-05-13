Бійці 26-ї ОАБр знищили ворожий міномет із польської САУ. ВIДЕО

Чергова невдача спіткала російських мінометників. Бійці 26-ї артилерійської бригади знищили ворожий міномет влучним ударом із САУ "Краб" - польської самохідної гаубиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки опублікували в соцмережі.

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