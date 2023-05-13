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Бійці 26-ї ОАБр знищили ворожий міномет із польської САУ. ВIДЕО

Чергова невдача спіткала російських мінометників. Бійці 26-ї артилерійської бригади знищили ворожий міномет влучним ударом із САУ "Краб" - польської самохідної гаубиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням ворожої техніки опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанковий розрахунок 14-ї Штурмової Бригади НГУ "Червона Калина" знищив ворожий танк та БМП. ВIДЕО

Автор: 

26 артилерійська бригада (32) міномет (106) САУ (223)


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Топ коментарі
+20
Украина объявила Брянскую область безполетной зоной.
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13.05.2023 15:07
+10
Падли! Курорт собі зробили в низовині,озеро ,пляж...Міномет поставили як на долоні
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13.05.2023 15:10
+10
У центрі Москви горить готель «Інтерконтиненталь» на Твєрской.
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13.05.2023 15:20
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Украина объявила Брянскую область безполетной зоной.
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13.05.2023 15:07 Відповісти
Закрила небо
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13.05.2023 15:14 Відповісти
Та ні, ті довбні які намагаються літати, чомусь падають
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13.05.2023 16:37 Відповісти
Падли! Курорт собі зробили в низовині,озеро ,пляж...Міномет поставили як на долоні
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13.05.2023 15:10 Відповісти
У центрі Москви горить готель «Інтерконтиненталь» на Твєрской.
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13.05.2023 15:20 Відповісти
Скільки мільярдів доларів коштуе згоріти десь у Москві, Папа Франциск?
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13.05.2023 15:33 Відповісти
Сбербанк оплатить збитки коштами моцьковитських вкладників. Гори, гори ясно, щоби не погасло, щоби у кацапів на хліб грошей не вистачало.
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13.05.2023 15:56 Відповісти
Брянска республіка оголосила референдум на червень місяць. Одне питання референдуму - Приєднання до своєї історичної Вітчизни: так чи ні.
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13.05.2023 15:58 Відповісти
"Порозкинули мізками" кацапи.
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13.05.2023 16:11 Відповісти
пшек-пшек мазефака
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13.05.2023 22:25 Відповісти
🦀 працює
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14.05.2023 15:55 Відповісти
 
 