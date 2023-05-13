Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО
Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відпрацювали по окупантах. Завдяки БПЛА бійці знищили ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням загарбницької техніки бійці 72-ї ОМБр опублікували в соцмережі.
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Nikol Pricol
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Grigoriy1959
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discovery
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