Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відпрацювали по окупантах. Завдяки БПЛА бійці знищили ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням загарбницької техніки бійці 72-ї ОМБр опублікували в соцмережі.

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