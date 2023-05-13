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Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відпрацювали по окупантах. Завдяки БПЛА бійці знищили ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з ураженням загарбницької техніки бійці 72-ї ОМБр опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 26-ї ОАБр знищили ворожий міномет із польської САУ. ВIДЕО

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знищення (7235) 72 окрема механізована бригада (242) дрони (4699)


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13.05.2023 15:59 Відповісти
І не воняє. Як той пригожин.
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13.05.2023 16:05 Відповісти
Кацапи, даю вам пораду. Останню у вашому житті. ТІКАЙТЕ на свої ісконниє. Там баба з дітями, щи з капустою, Бояришник з сусідом. ЛЄПОТА однім словом.
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13.05.2023 16:03 Відповісти
показово - ті орки більше срать не будуть.
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13.05.2023 16:11 Відповісти
 
 