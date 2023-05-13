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Український танк атакував російські позиції у районі Бахмуту. ВIДЕО

Українські бійці продовжують бої у районі Бахмуту. Так, воїнам вдалось атакувати ворожі позиції на танку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+16
свиноцабаки - вам лучше гранату под голову...\меньше переживаний...!\
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13.05.2023 17:27
+12
трохи дивна поведінка. Танк має бути з підтримкою піхоти. Добре, що пощастило в цей раз
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13.05.2023 17:47
+6
і тут з Ненацька висунувся генералітет...
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13.05.2023 18:47
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свиноцабаки - вам лучше гранату под голову...\меньше переживаний...!\
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13.05.2023 17:27 Відповісти
Так Шойгу не прислав гранати))
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13.05.2023 17:55 Відповісти
лично могу передать...!!!
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13.05.2023 18:37 Відповісти
трохи дивна поведінка. Танк має бути з підтримкою піхоти. Добре, що пощастило в цей раз
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13.05.2023 17:47 Відповісти
з БМП переважно в парі працюють
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13.05.2023 17:58 Відповісти
і тут з Ненацька висунувся генералітет...
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13.05.2023 18:47 Відповісти
Вообще странные телодвижения танка. Сначала стреляет сходу вдоль лесополосы, потом занзжает в полосу и стреляет опять вдоль посадки. Потом выезжает из посадки и стреляет практически по тому месту, где стоял?
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13.05.2023 19:34 Відповісти
Наша задача ввести противника в ступор, действовать нестандарто, а потом расстрелять и закатать гусеницами !
Кацапы умирают со словами "Чьто энто было?"....
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13.05.2023 20:51 Відповісти
Уважно подивіться на 25 сек відео. Танк впритул підʼїхав до окопу і там рашистів побачив. На відео як мінімум одного видно. НТому танк відʼїхав і влучив по них.
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13.05.2023 21:12 Відповісти
Чим стріляє? Багато навколо вибуху разльотів..
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14.05.2023 02:03 Відповісти
Це не повне відео. Ще штурмова рота на БМП під"їхала і взяла в полон орків
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14.05.2023 09:19 Відповісти
Опять характерная ситуация - танк подъезжает к окопу и пытается стрелять ниже ватерлинии...
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14.05.2023 09:44 Відповісти
*****, ніяких чорних пакетів не вистачить...
Да і куй з ним. Нехай собачки,лисички дороблять свою справу...
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14.05.2023 11:04 Відповісти
просто заїхав і роз3.14здував
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14.05.2023 14:52 Відповісти
+
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14.05.2023 17:26 Відповісти
 
 