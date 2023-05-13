Український танк атакував російські позиції у районі Бахмуту. ВIДЕО
Українські бійці продовжують бої у районі Бахмуту. Так, воїнам вдалось атакувати ворожі позиції на танку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+16 Великая Исландия #550909
показати весь коментар13.05.2023 17:27
+12 Андрей Фещенко #474653
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+6 discovery
показати весь коментар13.05.2023 18:47
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Кацапы умирают со словами "Чьто энто было?"....
Да і куй з ним. Нехай собачки,лисички дороблять свою справу...