Український танк атакував російські позиції у районі Бахмуту. ВIДЕО

Українські бійці продовжують бої у районі Бахмуту. Так, воїнам вдалось атакувати ворожі позиції на танку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку завдяки БПЛА. ВIДЕО