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Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 13 травня із Риму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Сьогодні – у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими.

Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію

Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО.

Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну.

І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими, українськими, прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією.

Viva Italia! Слава нашим воїнам! Слава Україні!"

Також читайте: Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Італія (1573)


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Ти, молодець. Переживаєш за народ України. Видно по обличчю. То Ви один під одного косите? Здалеку агрохімія? Не?
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14.05.2023 00:04 Відповісти
Знов чудодійний ролик Зеленського, щоб зарядитися живою святістю, щоб вилікувати від хвороби, щоб заспокоїти неспокійних, щоб дарувати благо тим, хто страждає, щоб незрячі відкрили очі, щоб глухі промили вуха, щоб померлі прокинулися, щоб ще ненарождені ненародилися, щоб справедливий мир настав)
Дякую!
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14.05.2023 01:26 Відповісти
ура вождю!
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14.05.2023 05:01 Відповісти
Нафига ездил? Италия и так всесторонне поддерживает Украину. Лучше бы к Орбану поехал.
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14.05.2023 05:51 Відповісти
 
 