Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 13 травня із Риму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Український президент заявив: "Сьогодні – у Римі. Як завжди з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими.

Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО.

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Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО.

Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну.

І ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Рима з нашими, українськими, прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією.

Viva Italia! Слава нашим воїнам! Слава Україні!"

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