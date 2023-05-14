Воїни 108 ОГШБ знищили ворожий MAVIC 3T. ВIДЕО

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили ворожий MAVIC 3T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку батальйону.

Пресцентр батальйону публікує відео знищення ворожого MAVIC 3T.

"Наш Скіба виявив ворожий MAVIC 3T, що працював по наших бійцях, і своїми віртуозними діями вивів його з ладу. "Нічний жах" в цій повітряній дуелі, отримав незначні косметичні ушкодження, які ніяк не впливають на його подальшу боєздатність. Ворожий безпілотник поповнив нашу базу запчастин. Це приклад, як придбані за Ваші кошти Дрони, спасають життя наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

"Нагадуємо про наш збір. Залишилось зібрати менше 100 тисяч гривень до необхідної суми. Ті з Вас, хто задонатить 15600 грн. або більше, в коментарі може залишити коротке текстове "привітання" для р….ні. Це "привітання" буде написано на бойовому заряді Вашого дрона-камікадзе, який полетить до пігодогів. Більше дронів-камікадзе більше дохлої р…ні!!!", - додають у батальйоні.

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