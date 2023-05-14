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Воїни 108 ОГШБ знищили ворожий MAVIC 3T. ВIДЕО

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили ворожий MAVIC 3T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку батальйону.

Пресцентр батальйону публікує відео знищення ворожого MAVIC 3T.

"Наш Скіба виявив ворожий MAVIC 3T, що працював по наших бійцях, і своїми віртуозними діями вивів його з ладу. "Нічний жах" в цій повітряній дуелі, отримав незначні косметичні ушкодження, які ніяк не впливають на його подальшу боєздатність. Ворожий безпілотник поповнив нашу базу запчастин. Це приклад, як придбані за Ваші кошти Дрони, спасають життя наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

"Нагадуємо про наш збір. Залишилось зібрати менше 100 тисяч гривень до необхідної суми. Ті з Вас, хто задонатить 15600 грн. або більше, в коментарі може залишити коротке текстове "привітання" для р….ні. Це "привітання" буде написано на бойовому заряді Вашого дрона-камікадзе, який полетить до пігодогів. Більше дронів-камікадзе більше дохлої р…ні!!!", - додають у батальйоні.

Також читайте: Протягом нічної атаки знищено 25 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Автор: 

знищення (7235) дрони (4699)


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Топ коментарі
+3
Шматок риболовної сітки зверху накинути - і всьо!
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14.05.2023 10:31
+2
Оператор мабуть собі татуху ще одну наб'є
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14.05.2023 10:15
+2
Є дрони-розвідники,коригувальники,є дрони-бомбардувальники,є дрони камікадзе,чекаємо на появу дронів-винищувачів.Типу того,що ми бачимо на відео.В данному випадку наш пілот знищив ворога тараном,та є надія,що придумають дрони,які будуть полювати за дронами за допомогою вогнепальної зброї.😁
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14.05.2023 10:18
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Схоже, тепер на беспілотниках треба буде "зірочки" малювати.))
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14.05.2023 09:47 Відповісти
Оператор мабуть собі татуху ще одну наб'є
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14.05.2023 10:15 Відповісти
Долітався.
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14.05.2023 09:47 Відповісти
На Запорізькому напрямку ЗСУ трощуть кацапське залізяччя.
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14.05.2023 09:52 Відповісти
Є дрони-розвідники,коригувальники,є дрони-бомбардувальники,є дрони камікадзе,чекаємо на появу дронів-винищувачів.Типу того,що ми бачимо на відео.В данному випадку наш пілот знищив ворога тараном,та є надія,що придумають дрони,які будуть полювати за дронами за допомогою вогнепальної зброї.😁
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14.05.2023 10:18 Відповісти
Шматок риболовної сітки зверху накинути - і всьо!
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14.05.2023 10:31 Відповісти
Сміх сміхом, але такі дрони є насправді.
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14.05.2023 16:23 Відповісти
Спицу велосипедну зверху в пропелер вставити і все.
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14.05.2023 12:16 Відповісти
Событие века сбили квадрокоптер за пур тыщ. Рашисты нам уничтожили за два дня два склада с БК а мы сбитым квадрокоптером хвастаемся как дети
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14.05.2023 10:33 Відповісти
Ты так всё приктрытие себе обнулил. Куратор не выплатит тебе 15 руплей.
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14.05.2023 12:07 Відповісти
Мадяр тоже выкладывал сбитие вражеского коптера. Россияне учатся по нашим видео, мы их обучаем, и видимо скоро надо иметь специальные антикоптерные коптеры.
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14.05.2023 11:36 Відповісти
у Меня реклама -- Квадрокоптер Drone E88 PRO Gray - Коптер дрон з HD камерою, FPV до 20 хв. польоту + кейс (2 аккамулятора) 1499 грн 40$
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14.05.2023 11:48 Відповісти
за 20хв можна кучу русни нащелкать
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14.05.2023 11:49 Відповісти
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14.05.2023 11:54 Відповісти
11:30

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/14/7402118/ ВИДЕО Шольц принял Зеленского с воинскими почестями
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14.05.2023 11:52 Відповісти
Відправив. Русні - пи#да, так
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14.05.2023 12:16 Відповісти
 
 