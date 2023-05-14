У мережі показали, який вигляд має російське "відновлення" Маріуполя. ВIДЕО

Російські загарбники знищили сотні українських будинків у Маріуполі, щоб на їхньому місці поставити кілька безликих бетонних коробок, заради створення картинки для пропагандистських каналів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Топ-питання по Маріуполю, чи відновлюють там щось росіяни. Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?" - написав Андрющенко.

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