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У мережі показали, який вигляд має російське "відновлення" Маріуполя. ВIДЕО

Російські загарбники знищили сотні українських будинків у Маріуполі, щоб на їхньому місці поставити кілька безликих бетонних коробок, заради створення картинки для пропагандистських каналів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Топ-питання по Маріуполю, чи відновлюють там щось росіяни. Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?" - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У передмісті окупованого Маріуполя ввечері 13 травня пролунав вибух, - міськрада 

Автор: 

Маріуполь (3230) Андрющенко Петро (694) руйнування (255)


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Топ коментарі
+35
Це "відновлення" просто зачистка місця злочину. Основне завдання прибрати руїни з десятками тисяч трупів, а далі їм пох...
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14.05.2023 12:27
+18
Где то мы уже видели такой руzкиймир. Предупреждали же
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14.05.2023 12:41
+16
Орки стерли з лиця землі місто і вбили десятки тисяч його мешканців. І парадокс в тому, що фактично мешканці цього міста підтримували "руССкій мір"..... Умом раїсю нє панять!
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14.05.2023 12:31
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___Ахтунг раша ! Гоу НАХй . Ваше море Лаптевых ! __
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14.05.2023 12:25 Відповісти
Мо́ре Ла́птевых - окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между северным побережьем Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. Названо в честь российских полярных исследователей - двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, до 1935 года носило имя Норденшельда.

Барон Нильс Адольф Эрик Но́рденшельд (Ну́рденшёльд)[4] (швед. Nils Adolf Erik Nordenskiöld; 18 ноября 1832, Гельсингфорс, Российская империя - 12 августа 1901, Дальбю, Швеция) - шведский геолог и географ, исследователь Арктики, мореплаватель, историк-картограф.

Известен тем, что первым в истории прошёл на судне «Вега» в 1878-1879 годах Северо-восточным проходом из Гётеборгской гавани через Берингов пролив в Тихий океан.

И тут скоммуниздили...
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14.05.2023 13:05 Відповісти
Це "відновлення" просто зачистка місця злочину. Основне завдання прибрати руїни з десятками тисяч трупів, а далі їм пох...
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14.05.2023 12:27 Відповісти
Абсолютна правда.
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14.05.2023 12:34 Відповісти
Кацапи не вміють азагалі робити щось пристойне , бо в них
руки із дупи ростуть 😡
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14.05.2023 12:28 Відповісти
Орки стерли з лиця землі місто і вбили десятки тисяч його мешканців. І парадокс в тому, що фактично мешканці цього міста підтримували "руССкій мір"..... Умом раїсю нє панять!
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14.05.2023 12:31 Відповісти
Розум в них гемороєм виходить.
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14.05.2023 12:40 Відповісти
духом руZZким воняет даже с видео чувствуется а шо то за ептЪ бараки понастроили без балконов и прочее какие пилять казармы коммуналки и общаги от которых кацапов не может отлучить даже ядерная бимба...
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14.05.2023 12:59 Відповісти
Це менш більш уцілілі будинки просто обшили. Дитячий майданчик для своїх кацапів, картинку зробили. Освободілелі й...бані. Відбудова в разгарі.
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14.05.2023 13:06 Відповісти
По иронии судьбы работаю с виходцами с тех мест. Я еще ни от одного не услышал кривого слова в адрес рашки. По любой украинской теме - совдеповско-малороское суждение
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14.05.2023 16:01 Відповісти
К сожалению основная масса приазовских греков топят за лаптерейх.
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14.05.2023 19:59 Відповісти
рускємір усе перетворює в гівно, ****** некрофіли, що обожнюють танцювати на кістках
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14.05.2023 12:32 Відповісти
Рукожопі настроять! Нехай своїм строять в мухосранськах, а то там до сих пір живуть раби в бараках, сталінського режиму!
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14.05.2023 15:00 Відповісти
Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к вам летит.
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14.05.2023 12:39 Відповісти
ты свинорыл на свой Мухосранск посмотри...!
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14.05.2023 12:57 Відповісти
Украина на Изюм не нападала. Да и с землей его не ровняла
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14.05.2023 12:58 Відповісти
Ох жеж ти і мразота фашистська,просто мразота.
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14.05.2023 13:04 Відповісти
Чи тупий, чи дурний.
Приїджай, відбудуй, а коли москалі заради втіхи розфігачать те в що ти вклав гроші, може хоч тоді трохи розуму добавиться.
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14.05.2023 13:09 Відповісти
Где то мы уже видели такой руzкиймир. Предупреждали же
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14.05.2023 12:41 Відповісти
Как я понимаю это часть Грузии ?
Болтается как сельдь в проруби, ни к РФ ни к Грузии.
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14.05.2023 15:42 Відповісти
Сельдь в океане плавает, а в проруби гавно, как проруская абхазия.
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15.05.2023 10:24 Відповісти
''Патьомкінскіє дяровні''.
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14.05.2023 12:53 Відповісти
Рус-фанера...
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14.05.2023 13:06 Відповісти
Щиро співчуваю! Шкодую! Жахливо! Але бійся мрії дурнів. Тому, що саме так виглядає мрія дурня, який взявся зруйнувати систему та розбудувати Україну
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14.05.2023 13:31 Відповісти
Что нам стоит дом построить...Були " хрущевки" - стануть "путинки". Що то г, що це г. Це як наше "г+г" на екрані.

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14.05.2023 13:32 Відповісти
все города Украины, к которым прикасается рукожопая кацапня, превращаются в типичный уйо бищный кацапский Зажопинск-Запердольский..
из уютного, своеобразного, приморского города, иногда утомлённого азовсталями-илличами, *********** сотворили коробочную игарку-северодвинск
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14.05.2023 14:03 Відповісти
У домів навіть балконів немає. Це що, бараки?
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14.05.2023 15:03 Відповісти
Казармы!😳
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14.05.2023 15:16 Відповісти
Якщо залишити за дужками всю глибину трагедії, то зняте на відео схоже на те чим і є насправді, а саме на розпил гігантських сум рубліків на відбудові.
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14.05.2023 17:42 Відповісти
Хай здохнуть ті хто знищив місто і ті хто радів руйнуванню Маріуполя, кого цікавить якийсь там розпіл
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14.05.2023 22:09 Відповісти
Так, масштаб жахливих злочинів величезний. Прощати неварто. Та й не каються московські потвори(поки що)
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14.05.2023 22:48 Відповісти
Все місто в трупах маріупільчан .... Під завалами Драмтеатру біля тисячі тіл.... Під завалами одної багатоповерхівки по свідченням виживших біля 300 тіл..... Все місто в могилах..... Біля 100 тис загиблих
Яке прощення хочуть росіяне від України за це
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14.05.2023 22:08 Відповісти
кацапам на все насрать и им не треба прощення.....вони не люды...вони не свині...вони не собаки....вони бежалістні тварюки...помилка природи.
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14.05.2023 23:21 Відповісти
Тим не менше все більше і більше расєянцев здивовані за що їх ненавидять як українці, так і інщі народи землі. Шендеровіч той взагалі всирається від здивування за що Українці хочуть знищення московії.
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15.05.2023 01:45 Відповісти
баракиДляЖдунов
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14.05.2023 23:18 Відповісти
С десятиєтажного стал трехєтажним, скоро в избушках жить будут паруски.
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15.05.2023 10:19 Відповісти
 
 