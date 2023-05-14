У мережі показали, який вигляд має російське "відновлення" Маріуполя. ВIДЕО
Російські загарбники знищили сотні українських будинків у Маріуполі, щоб на їхньому місці поставити кілька безликих бетонних коробок, заради створення картинки для пропагандистських каналів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Топ-питання по Маріуполю, чи відновлюють там щось росіяни. Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?" - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+35 Andry Moon
показати весь коментар14.05.2023 12:27
+18 FT FT
показати весь коментар14.05.2023 12:41
+16 Бандерівець
показати весь коментар14.05.2023 12:31
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Барон Нильс Адольф Эрик Но́рденшельд (Ну́рденшёльд)[4] (швед. Nils Adolf Erik Nordenskiöld; 18 ноября 1832, Гельсингфорс, Российская империя - 12 августа 1901, Дальбю, Швеция) - шведский геолог и географ, исследователь Арктики, мореплаватель, историк-картограф.
Известен тем, что первым в истории прошёл на судне «Вега» в 1878-1879 годах Северо-восточным проходом из Гётеборгской гавани через Берингов пролив в Тихий океан.
И тут скоммуниздили...
руки із дупи ростуть 😡
Приїджай, відбудуй, а коли москалі заради втіхи розфігачать те в що ти вклав гроші, може хоч тоді трохи розуму добавиться.
Болтается как сельдь в проруби, ни к РФ ни к Грузии.
из уютного, своеобразного, приморского города, иногда утомлённого азовсталями-илличами, *********** сотворили коробочную игарку-северодвинск
Яке прощення хочуть росіяне від України за це