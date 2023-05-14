Бійці 45 ОАБр знищили ворожу гармату і склад БК на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади знищили російську гармату і склад БК на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці 45 ОАБр опублікували на сторінці у фейсбуці.

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