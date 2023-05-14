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Бійці 45 ОАБр знищили ворожу гармату і склад БК на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади знищили російську гармату і склад БК на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці 45 ОАБр опублікували на сторінці у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищили три ворожі ББМ з особовим складом на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7216) техніка (1825) 45 артилерійська бригада (53)


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14.05.2023 13:35 Відповісти
йо бана голожопа криворука тупорила руzzня запаскудила собою усю Україну
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14.05.2023 13:49 Відповісти
номінант на кращий аудіо-супровід року
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14.05.2023 17:40 Відповісти
де ж напасешся БК, якщо влаштовувати такі хвейєрверки?
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14.05.2023 21:32 Відповісти
 
 