Оператори дрона вдарили по бліндажу російських військових. ВIДЕО

Українські військові показали фрагмент прильоту українського FPV-дрона по бліндажу російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці спецпідрозділу "Вихор" разом з воїнами 110 ОМБр успішно ліквідували групу окупантів. ВIДЕО