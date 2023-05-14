Оператори дрона вдарили по бліндажу російських військових. ВIДЕО
Українські військові показали фрагмент прильоту українського FPV-дрона по бліндажу російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
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І не подобається мені коли правду видаляють. Яка б правда не була - проти неї не можна виступати...
пухлинуповорознюка, то підлога країни оніміє.