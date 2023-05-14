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Оператори дрона вдарили по бліндажу російських військових. ВIДЕО

Українські військові показали фрагмент прильоту українського FPV-дрона по бліндажу російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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знищення (7235) дрони (4699)


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Топ коментарі
+26
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14.05.2023 16:09
+8
Второй дрон не добиватель, он наблюдатель.
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14.05.2023 16:20
+6
А кацап то не промах так холоднокровно водичкою себе гасити. Жаль тільки, що хорошим не став.
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14.05.2023 16:25
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14.05.2023 16:09 Відповісти
це поворознюк фінансує.
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14.05.2023 16:19 Відповісти
я ж кажу - кугутня
І не подобається мені коли правду видаляють. Яка б правда не була - проти неї не можна виступати...
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14.05.2023 16:40 Відповісти
ваш комент видалити можно, а от поворознюка - ні. Бо це природний стан мільйонів наших громадян. Якщо видалити пухлинуповорознюка, то підлога країни оніміє.
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14.05.2023 16:56 Відповісти
А-а-а!!! Чого не добили?!!
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14.05.2023 16:13 Відповісти
Второй дрон не добиватель, он наблюдатель.
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14.05.2023 16:20 Відповісти
"Контрольор"!!!
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14.05.2023 16:22 Відповісти
Конроль в Україні це все.
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14.05.2023 16:37 Відповісти
Почему у них из блиндажей, да и не только, разлетаются клочки туалетной бумаги? Это начинка рабссейских броников?
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14.05.2023 16:21 Відповісти
броня така...і сморід
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14.05.2023 16:28 Відповісти
А кацап то не промах так холоднокровно водичкою себе гасити. Жаль тільки, що хорошим не став.
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14.05.2023 16:25 Відповісти
Залетел бы хоть немного вглубь двери, тогда бы не поливал, а тут рядом, но на крышу, промахнулся в общем
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14.05.2023 19:45 Відповісти
Вчора окупанти самі збили 5 своїх бортів за допомогою ППО - речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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14.05.2023 16:33 Відповісти
Ну це вже відкрита деза і пропаганда. Не можна бути НАСТІЛЬКИ великим довбойобом.
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14.05.2023 16:39 Відповісти
Мені той Ігнат все більше й більше афєрістовіча нагадує.
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14.05.2023 17:23 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1657710119142998016
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14.05.2023 16:41 Відповісти
А то що за гастелло в бліндажі димить? Контужений?
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14.05.2023 16:54 Відповісти
пощастило москалю, матиме доказ що він ФТАНКЄГАРЄЛ.
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14.05.2023 16:56 Відповісти
Дрони проти бліндажів... не ефективні. Невже не було кращої цілі для дрона?
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14.05.2023 23:06 Відповісти
 
 