"Україна - це Європа. Слава Україні!", - канцлер Німеччини Шольц заговорив українською. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц використав у своїй офіційній промові українські патріотичні гасла "Слава Україні" та "Україна - це Європа".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Німеччині.

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