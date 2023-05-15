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"Україна - це Європа. Слава Україні!", - канцлер Німеччини Шольц заговорив українською. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц використав у своїй офіційній промові українські патріотичні гасла "Слава Україні" та "Україна - це Європа".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Німеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримує вступ України до НАТО, - спільна декларація Зеленського та Шольца

Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+26
Чітко, коротко, правдиво. Україна понад усе. Україна це Європа.
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15.05.2023 09:17
+17
Ну,це однозначно БАБАХ з подальшою пожежею на болотах))
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15.05.2023 09:19
+17
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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15.05.2023 09:30
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Чітко, коротко, правдиво. Україна понад усе. Україна це Європа.
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15.05.2023 09:17 Відповісти
Ну,це однозначно БАБАХ з подальшою пожежею на болотах))
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15.05.2023 09:19 Відповісти
Якби ще зіганув, то на рососію Салавёв -Шапиро всрався
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15.05.2023 10:09 Відповісти
Він і так всрався.
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15.05.2023 10:23 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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15.05.2023 09:30 Відповісти
А хто то там ліворуч сидить з жовтою стрічкою на шії?
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15.05.2023 09:35 Відповісти
чувиха с бульбашии
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15.05.2023 09:37 Відповісти
Тихановська по ходу.
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15.05.2023 09:49 Відповісти
през Белоруссии она же выиграла выборы
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15.05.2023 09:50 Відповісти
Как ни крути, но это та, кто получила Международную премию имени Карла Великого за европейские заслуги в деле объединения Европы на год раньше Зеленского.
Чему подтверждение и находится на жовтої стрічке на шії.
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15.05.2023 10:01 Відповісти
Дякую за уточнення.
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15.05.2023 10:30 Відповісти
))) Не варта падзякі. Заўсёды гатова дапамагчы суайчынніку.
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15.05.2023 10:34 Відповісти
Зеленскому и Тихановской не хватает Нобелевской премии. Недоработка.
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15.05.2023 12:54 Відповісти
Дас іс гут! Зуппа гут!
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15.05.2023 09:46 Відповісти
***** ввойдет в историю как великий **********, иметь все - танки корабли ракеты деньги нефть пятую колонну - все в утыль
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15.05.2023 09:48 Відповісти
Потому что недружелюбное *****.
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15.05.2023 10:26 Відповісти
дід просто дуже тупий
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15.05.2023 19:38 Відповісти
1918 - З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри , кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE сало , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE масло , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.

Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецькою мовою , на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD телефонних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європою : відкрилися два великих книжкових магазини...
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15.05.2023 09:49 Відповісти
Круто.Что это за опус,какого автора?
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15.05.2023 09:55 Відповісти
Я так понимаю - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_(1918) Українська Вікіпедія , яку /как и любую другую Википедию/ може редагувати кожен...
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15.05.2023 10:10 Відповісти
А так у 1941 залишали Київ русскіі асвабадітілі - Залишаючи українську столицю, радянські війська знищили все, що тільки можна було знищити. 18 вересня були підірвані мости через Дніпро. Останнім http://deathcamps.org/occupation/byalbum/pic/bigh29.jpg підірвали ланцюговий міст імені Євгенії Бош (нині там міст Метро). Під час підриву Наводницького дерев'яного пішохідного мосту загинуло чимало людей. Його підривали, коли по ньому ще рухалися люди - йшли і йшли нескінченним потоком на лівий беріг Дніпра… Радянські сапери підірвали всі військові склади, вокзали, баржі, катери; все обладнання з київських заводів і фабрик, промислових об'єктів, яке не можна було евакуювати, було знищено або зіпсовано. Це стосувалося і продовольства. Наприклад, борошно з декількох хлібзаводів затопили у Дніпрі, а увесь спирт з горілчаного заводу вилляли.
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15.05.2023 10:29 Відповісти
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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15.05.2023 10:07 Відповісти
Похоже Дартаньяны собрались и дадут *********** пиз.ы
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15.05.2023 10:22 Відповісти
меркельша мабуть обісралась
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15.05.2023 10:36 Відповісти
Коли вже нарешті, наш мудрий нарід і така ж мудра влада, це до кінця зрозуміють і почнуть справжній рух у бік Європи!
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15.05.2023 10:38 Відповісти
Видимо в Китае что-то произошло ....
После поездки европейских дипломатов и разговора с "толстой пандой" в Германии резко изменилось отношение к поставка вооружения . И в лучшую сторону .
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15.05.2023 13:06 Відповісти
Зеленскому необходимо каждые полгода встречаться с Макроном и Шольцом.
Они со временем забывают Бучу.
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15.05.2023 13:23 Відповісти
Володя слезу сдержал , и это понятно , молодец .
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15.05.2023 15:54 Відповісти
Сволочь Мельник.. зачморив Шольца..
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15.05.2023 21:40 Відповісти
 
 