"Україна - це Європа. Слава Україні!", - канцлер Німеччини Шольц заговорив українською. ВIДЕО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц використав у своїй офіційній промові українські патріотичні гасла "Слава Україні" та "Україна - це Європа".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Німеччині.
Топ коментарі
+26 Валентина Саюн #551086
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+17 Gary Grant
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+17 Чайка Київ
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Чему подтверждение и находится на жовтої стрічке на шії.
Господарювали німці у Києві з притаманною їм схильністю до порядку. Був віддрукований прекрасний план міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецькою мовою , на київських перехрестях з'явилися таблички з німецькими написами. Місто вкрилося павутиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD телефонних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 телеграфних дротів, які зв'язували між собою німецькі установи. Поновилися зв'язки з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європою : відкрилися два великих книжкових магазини...
После поездки европейских дипломатов и разговора с "толстой пандой" в Германии резко изменилось отношение к поставка вооружения . И в лучшую сторону .
Они со временем забывают Бучу.