Німеччина підтримує вступ України до НАТО, - спільна декларація Зеленського та Шольца
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.
Про це йдеться у тексті декларації, опублікованої на сайті президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів", - ідеться в декларації.
Також зазначається, що Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру й готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру на Глобальному саміті миру.
Україна та Німеччина засвідчили тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних під час загарбницької війни Росії проти України.
Зокрема наголошується на необхідності підтримувати й посилювати колективний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля, вводячи подальші санкції.
Також Німеччина задекларувала свою підтримку України в реформуванні та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.
"Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію (у якій сказано, що Україна має стати членом НАТО. - Ред.), у такий спосіб сприяючи нашим спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки. Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується в декларації.
Нагадаємо, схожу декларацію Зеленський підписав разом із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
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і не даремно.
Підіть килимок в супермаркеті вкрадіть - на вас і у війну час знайдеться?
Моцковия взвоет от этого нового пакте военной помощи: на помощь Украине прибудет огромная стая мощных благородных хищников:
30 леопардов, 40 Мардеров, 18 Гепардов...
Але щоби наблизитися до бажаного - потрібно показати що Україна йде шляхом реформ, свободи та демократії.
https://www.youtube.com/watch?v=rDkP-kPqMKQ