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Новини Підтримка Україні
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Німеччина підтримує вступ України до НАТО, - спільна декларація Зеленського та Шольца

зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.

Про це йдеться у тексті декларації, опублікованої на сайті президента України, передає Цензор.НЕТ. 

"Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів", - ідеться в декларації.

Також зазначається, що Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру й готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру на Глобальному саміті миру.

Україна та Німеччина засвідчили тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних під час загарбницької війни Росії проти України.

Зокрема наголошується на необхідності підтримувати й посилювати колективний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля, вводячи подальші санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ще кілька візитів - і все": Зеленський про необхідну Україні зброю для контрнаступу

Також Німеччина задекларувала свою підтримку України в реформуванні та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію (у якій сказано, що Україна має стати членом НАТО. - Ред.), у такий спосіб сприяючи нашим спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки. Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується в декларації.

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Нагадаємо, схожу декларацію Зеленський підписав разом із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні

Німеччина (7336) Зеленський Володимир (23732) членство в НАТО (1718) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+26
Тобто США вже майже прямим текстом заявляють: припиніть красти!

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14.05.2023 18:23
+18
Україна в «чорний список» (що це за список?) остаточно попала ще при Кучмі. Якщо що. Але вам Петро спокою не дає)))
і не даремно.
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14.05.2023 18:47
+14
Зеленський щодня звинувачує НАТО в тому, що воно не закриває небо над Україною, і одночасно грабує Україну на користь Коломойського. Нічого особистого - просто бізнес.

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14.05.2023 18:24
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Давно би так! А то весь час: "Не йду, куди не запрошують" та "Байден! Чому ми не в НАТО?".
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14.05.2023 18:23 Відповісти
Просто дивлюся на годину. 18.26. Цензор забухав? Юра Бутусов. Розберись. Багато промахів.
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14.05.2023 18:26 Відповісти
И что это значит? Мальчику дали конфетку? Тогда мальчику надо сбрить ненужную в этом случае бороду.
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14.05.2023 18:39 Відповісти
Тобто США вже майже прямим текстом заявляють: припиніть красти!

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14.05.2023 18:23 Відповісти
Проблемы есть, но Украина ж, справедливости ради, только недавно вышла из черного списка по коррупции куда попала при попереднике
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14.05.2023 18:40 Відповісти
Україна в «чорний список» (що це за список?) остаточно попала ще при Кучмі. Якщо що. Але вам Петро спокою не дає)))
і не даремно.
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14.05.2023 18:47 Відповісти
перепрошую, может и при кучме, не суть, но только где-то месяц назад мы вышли из этого списка, и тут писали и на других ресурсах об этом
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14.05.2023 18:50 Відповісти
То таке, в 20му році здається опустились, зараз піднялись))) і піднялись не по реальному стану, а скоріш за все через призначення прокурора САП і подібне. Але ви ж сутуацію знаєте не з «списків»? Покращення відчули вже на собі?
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14.05.2023 19:03 Відповісти
покращення в войну? странный ты. а по тому - лет 20 были в самых темнейших списках по коррупции ))
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14.05.2023 19:22 Відповісти
В 21му відчували покращення? У війну погіршилось? Суддям війна заважає? Набу, дбр та інші - всі на фронті? На митниці якись особовий режим ввели?
Підіть килимок в супермаркеті вкрадіть - на вас і у війну час знайдеться?
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14.05.2023 19:27 Відповісти
Війна все спише))) Успіхів у «списках» ))
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14.05.2023 19:29 Відповісти
Павєл в лаптях ілі будьонавка шовтє? Вот в чьом вапрос?
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14.05.2023 18:58 Відповісти
Должна Меркельша влесть.
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14.05.2023 18:24 Відповісти
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14.05.2023 20:29 Відповісти
Зеленський щодня звинувачує НАТО в тому, що воно не закриває небо над Україною, і одночасно грабує Україну на користь Коломойського. Нічого особистого - просто бізнес.

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14.05.2023 18:24 Відповісти
Німецький "ленд-ліз"? Приємна новина!
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14.05.2023 18:27 Відповісти
Хорошие добрые слова в адрес Украины - это замечательно, это приятно слышать от герра Шольца. Но, ещё приятнее было услышать про выделение Германией 2 миллиардов 700 миллионов евро на военную помощь Украине. Зер гут ! Филен данк!

Моцковия взвоет от этого нового пакте военной помощи: на помощь Украине прибудет огромная стая мощных благородных хищников:

30 леопардов, 40 Мардеров, 18 Гепардов...
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14.05.2023 23:56 Відповісти
Анонс публікації виглядає набагато оптимістичніше, ніж її зміст.
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14.05.2023 18:27 Відповісти
как сегодня заметил кто-то на другой ветке, на цензоре иногда заголовки и содержание новости пишутся разными людьми и вот опять....
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14.05.2023 19:01 Відповісти
Є два можливих шляхи - відкинути рашистів за кордони України та одразу вступити до НАТО, чи стати союзником США поза НАТО. Усе інше - порожня балаканина.
Але щоби наблизитися до бажаного - потрібно показати що Україна йде шляхом реформ, свободи та демократії.
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14.05.2023 18:28 Відповісти
Всі дивилися кіно морський бій. То послідня лінія оборони. Воздух. Нам поставили. Де? Не по знаходженню.
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14.05.2023 18:28 Відповісти
Шпацірує по європам на кульгавому віслюку.
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14.05.2023 18:29 Відповісти
Баба Меркель жует платочек....
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14.05.2023 18:30 Відповісти
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14.05.2023 20:31 Відповісти
Оце вже діло!
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14.05.2023 18:31 Відповісти
Русня в скотопабліках пише, що Прігожин підірвався на міні і здох
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14.05.2023 18:47 Відповісти
Ну це вже інша справа.І для чого так довго було Шольцу вимахуватись
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14.05.2023 18:54 Відповісти
Душить до конца. Анаконда в Польше напугала московских балбесов
https://www.youtube.com/watch?v=rDkP-kPqMKQ

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14.05.2023 19:23 Відповісти
опять морковкой потрясли
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14.05.2023 20:24 Відповісти
Обещают обещать.
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14.05.2023 22:30 Відповісти
Всеж таки є певна різниця між підтримкою вступу України до НАТО, як сказано у новинному заголовку, та підтримкою комісії Україна-НАТО, як написано у декларації.
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14.05.2023 21:29 Відповісти
Німеччина не проти, але Угорщина заблокує, як завжди. Так що і демократія має багато недоліків, на жаль.
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14.05.2023 21:30 Відповісти
Демократія передбачає рішення більшості з голосуючих. А якщо один голос може помножити на нуль всі інші голоси - то це називається нісенітниця і імпоненція в одному флаконі.
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14.05.2023 22:39 Відповісти
Туфта вся эта демократия, сказки для лошариков.
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14.05.2023 23:38 Відповісти
Авжеж, вам з "демократичної" Південно-Африканської республіки видніше.
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15.05.2023 05:18 Відповісти
А взагалі (як стверджують багато правозахисників) формально в Україні є внутрішній конфлікт, тому що немає "стану війни". Тому розповіді "українських" політиків про компенсації, репарації тощо - звичайне фуфло для лохів.
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15.05.2023 09:18 Відповісти
 
 