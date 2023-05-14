Німеччина підтримує вступ України до НАТО, - спільна декларація Зеленського та Шольца

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію про підтримку Німеччиною роботи комісії Україна-НАТО та про готовність Німеччини надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.

Про це йдеться у тексті декларації, опублікованої на сайті президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів", - ідеться в декларації.

Також зазначається, що Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру й готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру на Глобальному саміті миру.

Україна та Німеччина засвідчили тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних під час загарбницької війни Росії проти України.

Зокрема наголошується на необхідності підтримувати й посилювати колективний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля, вводячи подальші санкції.

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Також Німеччина задекларувала свою підтримку України в реформуванні та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

"Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію (у якій сказано, що Україна має стати членом НАТО. - Ред.), у такий спосіб сприяючи нашим спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки. Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується в декларації.

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Нагадаємо, схожу декларацію Зеленський підписав разом із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.